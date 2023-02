Je suis enfin en thérapie parce que ma mère m’a abandonné quand j’étais enfant – ça m’a beaucoup aidé, révèle Hugh Jackman

CHAQUE FOIS que Hugh Jackman, parfaitement rodé, se place devant la caméra, il affiche un sourire confiant.

Mais derrière le sourire éblouissant, la star de Wolverine et Greatest Showman révèle qu’il a rendu visite à un psy pour discuter de son enfance dysfonctionnelle.

Getty

Hugh Jackman joue aux côtés de Vanessa Kirby dans The Son[/caption] Instagram

La mère de Hugh, Grace, a souffert de dépression postnatale et l’a quitté alors qu’il n’avait que huit ans pour commencer une nouvelle vie en Angleterre.[/caption]

L’acteur australien est allé voir un thérapeute pour l’aider à accepter son passé et à améliorer ses relations avec sa femme et ses deux enfants.

Hugh, 54 ans, a eu un début de vie «traumatique» avec sa mère Grace souffrant de dépression postnatale, puis l’a quitté alors qu’il n’avait que huit ans pour commencer une nouvelle vie en Angleterre.

Et il y a 18 mois, son père “extraordinaire” Christopher, qui a élevé Hugh en tant que parent seul, est décédé à l’âge de 84 ans.

L’acteur a parlé de ses problèmes de santé mentale après avoir réalisé son dernier film The Son, où il joue le père d’un adolescent suicidaire.

Son personnage Peter, un avocat de haut vol, tombe dans les mêmes pièges parentaux que son père.

Plutôt que d’essayer de comprendre pourquoi son fils Nicholas est si déprimé, Peter le réprimande pour son manque d’ambition.

Mais le conte a aussi ses moments les plus légers – Peter étant encouragé à faire danser un papa très embarrassant par sa jeune deuxième épouse Beth, interprétée par Vanessa Kirby.

Et le couple doit rompre un corps à corps torride lorsqu’ils sont dérangés dans le salon.

À propos de l’actrice de 34 ans qui a joué la princesse Margaret dans The Crown, Hugh a déclaré: “Je crois qu’il n’y a pas de rôle que Vanessa ne puisse pas jouer.”

L’acteur musclé, qui est au milieu d’un programme d’entraînement de six mois pour se préparer à jouer le super-héros Wolverine dans le nouveau film Deadpool, a commencé à voir un thérapeute “relativement récemment”.

Il a ajouté : « Cela m’a beaucoup aidé. Avec la thérapie, ça marche pour vous ou ça ne marche pas.

Auparavant, il ne voyait pas l’intérêt de s’allonger sur le divan du psychiatre.

En Australie, qui a la réputation de vivre dur et de gérer ses frustrations sur le terrain de sport, il y avait une stigmatisation à rechercher un soutien en santé mentale.

Hugh, qui vit maintenant aux États-Unis, déclare : “Il y en avait vraiment en Australie, c’est sûr – ‘c’est une chose très américaine à faire’ – peu importe.”

Mais Hugh réalise maintenant : « Vous avez besoin d’un ami que vous pouvez décharger de tout. Vous en avez besoin de toutes sortes de façons, de la part de toutes sortes de personnes.

«Avoir quelqu’un de vraiment intelligent, qui est en fait un peu éloigné de votre monde, peut être très utile.

Instagram

Hugh a maintenant consulté un thérapeute pour l’aider à accepter son passé et à améliorer ses relations avec sa femme et ses deux enfants.[/caption] Instagram

18 mois, le père de Hugh, Christopher, qui l’a élevé en tant que parent seul, est décédé à l’âge de 84 ans[/caption]

“Je l’ai trouvé vraiment utile.”

C’est une surprise étant donné à quel point la star charismatique a toujours semblé être bien ajustée.

Bien que sa mère ait quitté Hugh et ses frères et sœurs quand ils étaient petits, il est proche de Grace, qui vit toujours au Royaume-Uni.

Lui et Grace « ont fait notre paix » il y a longtemps, dit-il.

Voir un thérapeute a aidé Hugh à « comprendre mon passé et comment il informe ma pensée inconsciemment.

« Apprendre à vraiment comprendre certains des schémas que je répétais inconsciemment. »

Père d’un fils Oscar, 22 ans, et d’une fille Ava, 17 ans, qu’il a adoptée avec sa femme Deborra-Lee Furness, Hugh s’évalue lui-même comme parent.

Et il voit la thérapie comme un moyen d’augmenter ce score.

“Le plus important”, explique Hugh, c’est “de m’aider à être plus relationnel avec les gens que j’aime dans ma vie, à vraiment comprendre et vivre à leur place et à être suffisamment clair pour pouvoir les voir”.

Généralement, il garde Ava et Oscar hors de la vue du public, y compris sur sa page Instagram.

Au lieu de cela, cette semaine, il a offert à ses 30 millions de followers sur les réseaux sociaux des photos de lui au gymnase et nageant dans la mer “gelée” en préparation du film Marvel.

Lui et la co-vedette de Deadpool, Ryan Reynolds, sont des amis proches, mais font semblant d’être à la gorge l’un de l’autre.

Il a dit de Ryan : « Il n’a que 46 ans. Je suis plus âgé. Mais ce n’est pas une compétition. »

Dans le cadre de leur « querelle » en cours, Hugh a plaisanté en disant qu’il pourrait acheter le Norwich City FC juste pour affronter le Wrexham AFC, qui appartient en copropriété à Ryan.

Hugh est un fan honoraire de Norwich car sa mère a déménagé dans la ville.

Faisant référence à la prise de contrôle du club gallois par Ryan et son collègue acteur Rob McElhenney, Hugh a déclaré lors d’une interview: «Je suis vraiment désolé, Wrexham.

« Faisons ce match ensemble. Ce serait amusant.

« Alors peut-être que Ryan et moi pourrions faire un petit pari parallèle.

«Mettons simplement tout ce que nous possédons et aimons – familles, enfants, tout – en jeu. Et faisons jouer Norwich à Wrexham.

À quoi Ryan a répondu : « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Hugh a le sens des affaires d’une limace.

Hier, Hugh a montré son côté romantique en postant un message de la Saint-Valentin à l’actrice et productrice Deborra, 67 ans, avec qui il est marié depuis 27 ans.

Partageant une photo du couple sur Instagram, il a écrit : « Vous illuminez la pièce où que vous alliez.

“Votre humour, votre générosité, votre sagesse et votre esprit brillent si fort.”

Malgré leur relation solide, l’acteur a admis qu’élever des petits a été “effrayant” pour Hugh qui se sentait “désespéré parfois”.

Comme la plupart des parents, il a eu du mal à communiquer avec ses enfants, en particulier pendant leur adolescence.

Hugh admet : « Parfois, j’aimerais pouvoir entrer dans leur tête et mieux comprendre ce qui se passe ou ce qu’ils pensent ou ressentent.

The Son ouvre dans les cinémas britanniques cette semaine, et Hugh a emmené ses enfants le voir, puis la famille en a discuté ensuite au cours d’un repas.

Le film a été réalisé et co-écrit par Florian Zeller, qui était responsable du film très acclamé de 2020 Le père, avec Anthony Hopkins et Olivia Colman.

Travailler sur The Son a fait comprendre à Hugh qu’il devait s’ouvrir à Ava et Oscar quand il passait une mauvaise journée, plutôt que de le cacher.

Il révèle : “Faire le film m’a changé en tant que parent, à bien des égards.

« J’avais l’habitude de penser, et on m’a appris peut-être, ‘Non, tu dois être fort, être là pour qu’ils puissent s’appuyer sur toi’.

« (Mais) la vulnérabilité est une superpuissance. Nier la peur, l’inquiétude ou le doute pour avoir l’air fort est en fait faible.

“Et comme un château de cartes, il va s’effondrer à un moment donné.”

En raison de son sujet difficile, tous les acteurs et l’équipe de The Son se sont vu offrir des conseils.

Mais la production a été difficile pour Hugh car il travaillait sur le film lorsque son père Christopher est décédé en septembre 2021.

Hugh a déclaré: “Mon père est décédé pendant le tournage, et je pense que je faisais juste face à beaucoup de choses en tant que parent, des craintes que vous avez.”

Ses parents avaient émigré en Australie sous le nom de Ten Pound Poms l’année précédant la naissance de Hugh, en 1967.

Mais après leur divorce, ses sœurs Zoe et Sarah sont allées vivre avec Grace tandis que Hugh et ses frères Ian et Ralph ont été élevés dans la ville verdoyante de Syndey par son père comptable.

Hugh a félicité Christopher pour avoir mis l’accent sur la confiance et l’honnêteté plutôt que sur les récompenses financières.

Il semble peu probable que Hugh apporte de mauvaises vibrations à un set, la star ayant pratiqué la méditation transcendantale depuis l’âge de 20 ans.

Mais son engagement envers sa carrière signifie qu’il n’est pas facile de passer suffisamment de temps avec sa famille.

En 2019, il s’est lancé dans une tournée mondiale de 88 dates d’une production théâtrale intitulée The Man. La musique. Le spectacle.

Le mois dernier, il a terminé un séjour d’un an à New York dans la comédie musicale The Music Man, qui a nécessité 420 représentations.

Pour réaliser Deadpool 3, il déménagera à Vancouver au Canada pendant plusieurs mois.

La star travailleuse, qui possède également une entreprise de café équitable et est impliquée dans d’autres causes caritatives, sait qu’il est difficile de trouver le bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Hugh conclut : « Nous recevons des messages tellement contradictoires dans la société et dans la culture « suivez votre rêve ». . . fais toi plaisir’.

« Et c’est presque impossible à savoir.

“Si jamais vous vous sentez comme” j’ai bien compris “, vous êtes probablement parti.”

Instagram

Hugh est marié à Deborra-Lee Furness depuis 1996[/caption] Fourni par LMK

Dans The Son Hugh joue Peter et avocat de haut vol et le père d’un suicidaire[/caption] Getty

La star de Hugh et Deadpool, Ryan Reynolds, sont des amis proches – mais prétendent être à la gorge l’un de l’autre[/caption]