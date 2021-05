Je suis enfin arrivé à mon deuxième vaccin COVID-19

Au moment où vous lirez ceci samedi, j’aurai les deux doses de mon vaccin COVID-19.

C’est fou de penser depuis combien de temps ce moment se prépare. Je suis vraiment reconnaissant.

J’étais assez nerveux à propos de mon premier vaccin parce que j’ai beaucoup d’anxiété à propos des aiguilles. Mais pour ce rendez-vous, Je me sens beaucoup plus calme puisque j’ai déjà une bonne compréhension de la façon dont le processus se déroulera.

De plus, je garde à l’esprit certaines des choses qui m’ont aidé la dernière fois (par exemple, je n’ai pas l’intention de regarder l’aiguille).

Bien sûr, Je me prépare pour des effets secondaires potentiellement pires qu’avec la première dose, mais je sais aussi que certains effets secondaires ne sont pas une mauvaise chose – en fait, c’est bon signe que votre système immunitaire fonctionne correctement.

Aussi excitant que ce soit d’avoir une protection contre le COVID-19, il est important de noter qu’il faut un certain temps pour que les tirs soient aussi efficaces que possible.

Les individus sont considérés comme entièrement vaccinés deux semaines après avoir reçu la deuxième dose des vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna ou deux semaines après avoir reçu le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson.

Donc, juste un rappel amical pour rester en sécurité même après votre deuxième coup.

N’oubliez pas: la fête des mères est demain

La fête des mères est dimanche, et c’est l’occasion parfaite pour célébrer la figure maternelle de votre vie.

Cette année a été particulièrement difficile pour les mères. Mais, si nous sommes honnêtes, c’est toujours une année difficile pour les mères, écrit ma collègue Alia E. Dastagir.

Alia écrit quelles mamans vraiment veux pour la fête des mères, y compris moins de honte, moins de jugement et moins de stress.

La société a toujours envoyé des messages sur ce que signifie être une «mère idéale». Lorsque les mères ne sont pas à la hauteur de cet idéal, elles sont punies et se blâment souvent. Internet et les médias sociaux ont créé de nouveaux espaces pour que les mamans subissent le jugement, ce qui contribue à une culture de l’humiliation.

Les mamans adorent les fleurs et le sommeil supplémentaire, mais ce dont ils ont plus besoin, c’est d’une culture qui valorise le travail vital qu’ils font.

Lis le article complet ici pour en savoir plus sur les autres choses dont les mères ont besoin.

Vos soumissions d’animaux de compagnie en direct!

Une section très appréciée de notre newsletter est « L’animal du jour », qui présente des photos d’animaux qui nous ont été soumises par nos adorables lecteurs.

Afin d’aider à partager une certaine positivité, nous avons rassemblé 75 de vos adorables animaux de compagnie pour une galerie de photos USA TODAY. Vous pouvez faire défiler la gentillesse par en cliquant sur la galerie ci-dessous.

L’animal d’aujourd’hui

Rencontrez Peppa.

La lectrice Roberta Greenwood écrit: «Nos petits-enfants ‘adoptés’ Sara et Ava adorent leur caniche de sauvetage, Peppa … (qui) est aveugle, presque sourde et a très peu de dents – mais wow! Elle est tellement aimée par ces deux humains remarquables. Nous leur avons apporté deux minuscules animaux en peluche de notre premier voyage sur la route après la vaccination et Peppa a décidé que l’un d’entre eux était tout simplement parfait pour elle … et elle est déterminée à dormir avec lui tous les soirs. «

Nous vous souhaitons de beaux rêves, Peppa!