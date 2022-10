Je suis enceinte et coincée dans une prison espagnole pour une amende impayée de 370 £ – j’ai peur d’avoir mon bébé en prison

Une maman TRÈS enceinte a été terrifiée à l’idée d’accoucher dans une prison espagnole après avoir été emprisonnée pour une amende impayée.

Jamielee Fielding était en vacances à Tenerife en août lorsqu’elle a été arrêtée pour ne pas avoir payé une amende de 420 euros pour une altercation ivre à Malaga en 2021.

Jamielee a été arrêtée à son arrivée à Tenerife Crédit : BBC

Elle a été arrêtée à son arrivée aux îles Canaries et a été emprisonnée pendant quatre mois.

La mère de West Lothian a maintenant exhorté les autorités britanniques à l’aider à sortir de l’entaille à Santa Cruz.

Et a été terrifiée à l’idée d’accoucher en Espagne avec sa date d’accouchement à seulement huit semaines.

S’adressant à la BBC, Jamielee a déclaré: “Je ne peux pas envisager de l’avoir seule ici dans un hôpital étranger et de ne pas parler la langue.

“Je veux accoucher en toute sécurité et m’assurer qu’elle est en bonne santé.

“J’espère un miracle mais je vais devoir m’habituer à l’idée parce que vu la tournure que prennent les choses, il ne semble pas que je reviendrai à la maison pour l’avoir.”

La députée SNP Hannah Bardell a appelé à l’aide pour que son électeur essaie de la ramener chez elle en toute sécurité avant d’accoucher.

Mme Bardell a déclaré à la Chambre des communes : « Pouvons-nous avoir un débat sur le traitement des citoyens britanniques dans les prisons espagnoles ?

“Mon électrice de Livingston, Jamielee Fielding, est enceinte de près de sept mois et souffre de diabète gestationnel, mais bien qu’elle ait payé l’amende, les autorités espagnoles de Ténérife la retiennent, lui retirent des aliments et des médicaments vitaux et violent ses droits humains.

“Elle a très peu de temps pour rentrer chez elle pour accoucher.

“Le leader de la Chambre presserait-il le ministre des Affaires étrangères d’aider à ramener Jamielee à la maison et de me rencontrer afin que je puisse faire tout ce que je peux pour m’assurer qu’elle est en sécurité, en bonne santé et à la maison dès que possible?”

