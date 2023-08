"Je suis en vie": Le rappeur Lil Tay publie une déclaration après les rumeurs de sa mort

Après une journée remplie de rumeurs et d’incertitudes, la personnalité adolescente des médias sociaux Lil Tay a confirmé qu’elle était en sécurité et en vie. La rappeuse a déclaré que son compte Instagram avait été piraté et utilisé pour diffuser une « désinformation choquante » sur elle et la mort de son frère.

Les fans étaient inquiets mercredi après qu’un message soit apparu sur la page Instagram de la jeune fille de 14 ans qui semblait annoncer sa mort et celle de son frère.

Maintenant, dans une déclaration fournie à TMZ de la famille de Tay, elle a déclaré: « Je veux qu’il soit clair que mon frère et moi sommes en sécurité et en vie, mais j’ai le cœur complètement brisé et j’ai du mal à trouver les bons mots à dire. Cela a été très traumatisant 24 heures. Tout Hier, j’ai été bombardé d’interminables appels téléphoniques déchirants et larmoyants de la part d’êtres chers, tout en essayant de régler ce gâchis. »

« Mon compte Instagram a été piraté par un tiers et utilisé pour répandre des informations erronées et des rumeurs choquantes à mon sujet, au point que même mon nom était faux. Mon nom légal est Tay Tian, ​​pas « Claire Hope », a-t-elle ajouté.

Lil Tay a exprimé sa gratitude à Meta, la société mère de Facebook et Instagram, pour avoir aidé à récupérer son compte Instagram, ce qui a entraîné la suppression de la fausse annonce de décès.

Lil Tay était originaire du Canada mais a déménagé à Los Angeles. Elle est devenue célèbre pour la première fois en 2018 après avoir commencé à publier des vidéos controversées sur Twitter, Instagram et YouTube qui la montraient en train de jurer, de faire clignoter des piles d’argent et même de commencer des combats.

Elle a amassé un énorme réseau social suivi de plus de 3,4 millions de personnes sur Instagram. Cependant, elle n’a pas utilisé l’application depuis cinq ans. Elle était également une rappeuse qui affirmait avoir commencé à écrire de la musique à l’âge de sept ans, selon Métro.