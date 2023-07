Je suis en parfaite santé et j’ai toujours une pression artérielle élevée. Pourquoi?

12 juillet 2023 — Une personne apparemment en bonne santé peut-elle développer une hypertension artérielle ? La réponse est oui : vous pouvez développer une hypertension primaire, ou hypertension artérielle, même si vous faites régulièrement de l’exercice, mangez des aliments sains et ne fumez pas.

HTA primaire est l’hypertension artérielle d’une cause inconnue – bien qu’elle provienne généralement des antécédents familiaux et de la génétique ainsi que des choix de mode de vie et d’autres facteurs. HTA secondaire est l’hypertension artérielle due à une maladie telle que insuffisance rénale, apnée du sommeil, prééclampsieou maladie thyroïdienne.

Près de 50% des adultes américains, soit environ 119 millions de personnes, souffrent d’hypertension de stade 1 (c’est-à-dire une pression artérielle égale ou supérieure à 130/80) ou d’hypertension de stade 2 (égale ou supérieure à 140/90), selon au CDC. L’hypertension artérielle peut entraîner une maladie cardiaque – la principale cause de décès chez les adultes américains – mais seulement environ 1 personne sur 4 souffrant d’hypertension artérielle maîtrise la maladie.

Martin Cassels, 57 ans, entre dans la catégorie de l’hypertension primaire. Il fait des promenades quotidiennes de 3 miles et a maintenu un poids normal pour sa taille de 6 pieds au fil des ans. Cassels a été surpris lorsque son médecin de famille lui a diagnostiqué une hypertension artérielle dans la quarantaine lors d’un examen de routine. Cassels avait besoin de perdre du poids pour normaliser sa tension artérielle. Il a adopté un régime alimentaire et un programme d’exercices stricts, et a même laissé tomber une taille de pantalon.