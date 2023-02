Je suis “en colère” après la dernière défaite de Liverpool

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il n’avait aucune explication sur la défaite 3-0 de son équipe contre les Wolves samedi, ajoutant qu’il était “en colère” et “déçu”.

Les Wolves menacés de relégation ont humilié le club du Merseyside à Molineux avec Craig Dawson, Ruben Neves marquant après un but contre son camp de Joel Matip.

Le résultat signifie que Liverpool n’a remporté qu’une seule victoire en sept matchs toutes compétitions confondues depuis le début de l’année.

“De toute évidence, c’était un début horrible. Deux buts qui ne peuvent pas arriver comme ça”, a déclaré Klopp à Premier League Productions après le match. “Mais c’est arrivé et nous étions menés 2-0 à cause de notre propre faute. Nous aurions dû mieux défendre. Nous avons été passifs pendant cette période. Je ne peux pas l’expliquer. Il n’y a aucune excuse à cela.

“Vous êtes mené 2-0, la foule est là mais elle s’ouvre et nous prenons un certain contrôle. Ensuite, pendant environ 45 minutes, nous jouons un bon match à l’extérieur sans marquer. Cela résume à peu près tout.

“Concentration pendant les 15 premières minutes. Encore une fois, je ne peux pas expliquer. Mais ces 15 minutes ne peuvent pas être autorisées. Cela doit changer.

“C’est le problème. Je me tiens à nouveau ici et pendant les 15 premières minutes, je n’ai aucune explication, je suis désolé. Au final, nous avons perdu 3-0 parce que le but en seconde période était peut-être la première fois qu’ils franchissaient la ligne médiane. Mais c’est vrai parce que quand tu commences comme ça, tu ne mérites rien dans un match de Premier League.

Jurgen Klopp a déclaré qu’il n’avait pas de mots après que Liverpool ait été battu 3-0 contre les Wolves samedi. Photo de Marc Atkins/Getty Images

“Nous devons le changer immédiatement lors du prochain match. Everton a gagné aujourd’hui et ils sont dans un bon moment, nous devons donc prouver à nouveau un point. Pour le moment, je suis tellement déçu et en colère à propos des 15 premières minutes, je peux “Je ne trouve pas les mots. Ensuite, nous avons des chances de marquer. Cela aurait pu être 2-1 et cela aurait tout changé, j’en suis sûr. Les loups méritent les trois points.

“Oui, définitivement. C’est clair. Nous ne pouvons pas traverser cette saison que personne n’a vécue auparavant, mais combien de temps voulons-nous souffrir ? C’est une explication en général oui, mais pas pour les 15 premières minutes ici aujourd’hui. Qu’est-ce qu’on en fait en ce moment n’est absolument pas OK.”

Après avoir frôlé un quadruplé historique la saison dernière, où ils ont remporté deux coupes nationales et ont été finalistes en Ligue des champions et en Premier League, l’équipe blessée de Klopp a connu des difficultés cette saison.

– Matip et Gomez 4/10 dans une défaite embarrassante face aux Wolves

Le résultat était la première fois en une décennie que Liverpool perdait trois matchs consécutifs à l’extérieur de la Premier League.

Ils ont concédé plus de buts en Premier League cette saison – 28 en 21 matchs – qu’ils ne l’ont fait sur l’ensemble de la saison dernière et restent à 21 points d’Arsenal au sommet.

“Comme pour les autres matchs, nous n’avons aucune cohérence pendant les 90 minutes, concentrés et faisant ce que nous devons faire sur le terrain”, a déclaré le gardien de Liverpool Alisson après le match.

“Les 15 premières minutes, nous n’avons pas bien commencé le match et nous avons été punis pour cela. En encaissant deux buts, nous ne sommes pas dans une bonne situation. Ils sont confiants, nous avons essayé, fait une bonne deuxième mi-temps mais encaissé à nouveau. Complètement frustré .

“On dirait que dans le match, nous avons reculé de deux pas, puis nous avons fait un pas en avant, nous devons faire plus de pas en raison des résultats. Un pas en avant a été la performance de la seconde mi-temps, deux équipes complètement différentes en première et en seconde mi-temps. Nous devons prenez ça pour le prochain match et utilisez les chances que nous avons et arrêtez d’encaisser les buts idiots.”

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.