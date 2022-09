Je suis emprisonné dans la prison de Dubaï pour un crime que je n’ai pas commis – les gardes me donnent des coups de pied dans la tête comme un ballon de football et je dois boire de l’eau des toilettes

Un grand-père BRIT emprisonné dans une prison de Dubaï a raconté les conditions d’horreur alors qu’il affirmait que les gardes lui frappaient la tête “comme un ballon de football” et qu’il devait boire de l’eau des toilettes pour survivre.

Albert Douglas a décrit les conditions dans la prison à sécurité maximale comme « médiévales » et « démoniaques » alors qu’il continue de défendre son cas.

Albert Douglas dit qu’il est emprisonné dans une prison aux Émirats arabes unis pour un crime qu’il n’aurait pas commis Crédit : détenu à Dubaï

Le grand-père de 60 ans avec son fils Wolfgang et ses deux petits-enfants Crédit : détenu à Dubaï

Avant d’être emprisonné, M. Douglas était millionnaire et vivait dans une villa de luxe sur l’île de Jumeirah dans l’émirat. Crédit : détenu à Dubaï

L’homme de 61 ans a été arrêté et condamné à payer une amende de 2,5 millions de livres sterling par les Émirats arabes unis après que l’entreprise de son fils, une entreprise de revêtements de sol, avec laquelle il n’a aucune association, ait accumulé des dettes qu’elle ne pouvait pas rembourser.

Le Londonien Albert a vécu une vie de richesse extraordinaire sur les Palm Islands de Dubaï, au volant d’une Rolls Royce avec “des dizaines de dizaines de millions” en banque.

Mais il a risqué la colère des autorités des Émirats arabes unis pour dénoncer les passages à tabac « démoniaques » qu’il a subis en prison.

Il a dit avoir été battu si violemment dans la tristement célèbre prison d’Al Ain qu’il s’est retrouvé à l’hôpital avec une épaule gauche cassée, des mains cassées avec des os exposés et de graves blessures à la tête.

Le multimillionnaire a décrit sa tête comme “un ballon de football pour certains des gardes”, ce qui a entraîné des pannes de courant et l’a rendu “sourd” à la suite d’une chute.

Des gardes, selon lui, ont également menacé de “me tuer”.

Ses os se sont réparés de travers, ce qui signifie qu’ils ont dû être re-cassés pour qu’il puisse récupérer correctement et s’est retrouvé sans analgésiques pendant six mois.

Albert a déclaré que son calvaire s’était aggravé et qu’il “avait été privé de nourriture et d’eau”, ce qui signifiait qu’il “devait boire de l’eau des toilettes pour survivre”.

“Les Émirats arabes unis disent que la torture n’existe pas, mais j’ai vu des centaines de prisonniers blessés pour le prouver”, a déclaré Albert.

Il pense également que son expérience a conduit à une démence précoce.

Albert est maintenant dans la prison centrale d’Al Awir de la ville mais se voit refuser les visites en raison de Covid.

Il craint qu’un “tsunami d’affaires” portées contre lui n’entraîne des peines de prison interminables.

En vertu de la loi de Dubaï, toute personne liée à une entreprise qui doit de l’argent peut être tenue responsable de sa dette – les membres de la famille sont souvent traqués pour les paiements.

Il a été condamné à deux ans, qui devait se terminer le 7 mai, mais il a admis : “Je vais juste avoir plus d’années et plus d’années – ils continueront à les ajouter.

“Chaque cas signifie prison, prison, prison – c’est comme un dominos”.

Son fils Wolfgang Douglas, 35 ans et vivant à Londres, a déclaré: “S’il ne parle pas, qui le fera pour les personnes qui se font taser, battre et se faire brûler les parties intimes?

“Les gens voient Dubaï comme un endroit glamour plein d’argent, mais ce n’est pas moderne d’avoir des salles de torture. C’est médiéval.

“C’est le vrai Dubaï.”

Albert a été inculpé alors qu’il se trouvait au Royaume-Uni – sa famille l’a supplié de ne pas retourner à Dubaï, mais il l’a fait parce qu’il croyait qu’il était innocent et que cela serait prouvé par un tribunal de Dubaï.

Il a gagné son argent avec une entreprise de revêtements de sol prospère qui a profité du boom immobilier du pays du Moyen-Orient.

Albert avait investi à Dubaï depuis les années 1980 et y avait vécu plus de 20 ans avant d’être mis en cage

Radha Stirling de Detained In Dubai, une organisation qui fait pression pour les Britanniques défoncés dans le Royaume du Golfe, affirme que les gardiens de prison qui pensent qu’ils sont “au-dessus de la loi” sont responsables de son traitement barbare.

Il a été détenu à la prison d’Al Ain à Abu Dhabi avant d’être transféré à la prison de Bur Dubai – la prison où le Britannique Lee Bradley Brown, de l’Est de Londres, est décédé en 2011 après avoir été battu.