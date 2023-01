"Je suis élu ministre en chef. Qui êtes-vous?": Arvind Kejriwal contre le lieutenant-gouverneur

Un Arvind Kejriwal furieux s’est insurgé aujourd’hui contre le lieutenant-gouverneur VK Saxena pour avoir prétendument bloqué une visite de formation des enseignants de Delhi en Finlande, se demandant s’il avait vraiment son mot à dire dans ces décisions.

« LG, qui ? a crié Arvind Kejriwal, le ministre en chef de Delhi, dans un discours enflammé lors de la session de l’assemblée spéciale appelée à se concentrer sur ce que le parti au pouvoir Aam Aadmi (AAP) considère comme un dépassement implacable du lieutenant-gouverneur.

“Qui est ce LG? Il est assis sur nos têtes. Qui est-il pour décider comment nos enfants doivent être éduqués? Ces gens ont laissé nos enfants rester sans éducation. Le LG n’a pas le pouvoir de nous arrêter. Rien n’est permanent dans la vie . Nous serons peut-être au pouvoir au Centre demain, avec notre LG. Notre gouvernement ne harcèlera pas les gens », a déclaré Kejriwal.

“Mes professeurs n’ont pas vérifié mes devoirs comme ce LG vérifie mes” devoirs “, se plaint de l’orthographe, de l’écriture manuscrite … Il n’est pas mon directeur? Je suis un ministre en chef élu”, a plaisanté M. Kejriwal, provoquant des rires dans l’AAP. -Maison dominée.

M. Kejriwal et son parti ont accusé le lieutenant-gouverneur d’avoir abandonné le projet du gouvernement de Delhi d’envoyer des enseignants du primaire en Finlande pour se former. M. Saxena l’a fermement nié, insistant sur le fait que tout ce qu’il voulait, c’était une analyse coûts-avantages.

“Je lui ai dit (le lieutenant-gouverneur), qui êtes-vous pour demander une analyse coûts-avantages? Le public m’a élu. Il a dit que le président m’a choisi. J’ai dit, comme les Britanniques ont choisi les vice-rois? Les vice-rois disaient , ‘Vous maudits Indiens, vous ne savez pas comment gouverner’. Maintenant, vous (le lieutenant-gouverneur) dites ‘Vous maudits Delhiwalas, vous ne savez pas comment gouverner'”, a fulminé le ministre en chef de Delhi.

M. Kejriwal a allégué que le lieutenant-gouverneur s’est vanté que le BJP ait remporté 104 sièges lors des sondages de décembre de la Municipal Corporation of Delhi (MCD) à cause de lui.

“Il m’a dit lors d’une réunion que le BJP avait remporté 104 sièges dans les sondages du MCD grâce à lui et qu’ils n’auraient même pas remporté 20 sièges sans lui”, a déclaré le chef de l’AAP, affirmant également que M. Saxena avait déclaré que c’était à cause de lui que le BJP remporter les sept sièges de Lok Sabha à Delhi lors des prochaines élections générales.

Le lieutenant-gouverneur, a-t-il dit, n’a pas le pouvoir de prendre des décisions par lui-même. “La Cour suprême a clairement déclaré qu’il ne pouvait pas répondre à des questions interdisant la police, la terre et l’ordre public”, a ajouté M. Kejriwal.

Le ministre en chef de Delhi a également montré une liste “d’enfants de députés, députés et ministres du BJP qui ont étudié à l’étranger”, et a déclaré que tout le monde devrait avoir accès à la meilleure éducation.

Hier, le lieutenant-gouverneur a nié avoir bloqué le voyage des enseignants et a déclaré qu’il souhaitait que le gouvernement envisage de former les enseignants dans le pays. “Toute déclaration contraire est délibérément trompeuse et malicieusement motivée”, a-t-il déclaré.