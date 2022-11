Je suis électricien et les Britanniques qui font du bricolage à la maison risquent une amende de 5 000 £ s’ils enfreignent une règle peu connue… ne vous faites pas prendre

Un électricien a averti les Britanniques faisant du bricolage à la maison qu’ils risquaient une amende de 5 000 £ – voici comment éviter de se faire prendre.

Bien que les rénovations domiciliaires puissent sembler moins coûteuses, elles peuvent être dangereuses et vous pourriez être condamné à une lourde amende en raison d’une règle moins connue.

Un électricien a averti les Britanniques que faire du bricolage à la maison pourrait entraîner une amende de 5 000 £ Crédit : Alamy

La partie P des règlements de construction pour l’Angleterre et le Pays de Galles a été introduite pour protéger les propriétaires.

Et de nombreux propriétaires ne savent pas qu’il est interdit d’effectuer des travaux électriques de bricolage dans des “endroits spéciaux” tels que la salle de bain ou la cuisine.

Ignorer cela pourrait entraîner une lourde amende pouvant aller jusqu’à 5 000 £, car c’est une infraction pénale d’effectuer des travaux qui ne sont pas conformes aux réglementations en matière de construction.

Pour ne rien arranger, ne pas avoir la certification appropriée lors de travaux électriques importants peut causer des problèmes lors de la vente de votre maison.

John McCallister, un expert en électricité chez MyJobQuote, a déclaré à Metro : “‘En frapper accidentellement un dans un mur ou un sol est incroyablement dangereux. Si vous prévoyez de travailler sur de nombreux projets de bricolage, cela vaut la peine d’investir dans un détecteur de fil et d’apprendre à l’utiliser. correctement.

“Il est important de se rappeler que la partie P de la réglementation britannique en matière de construction interdit d’effectuer des travaux électriques de bricolage dans la salle de bain ou la cuisine.

“Il va sans dire que l’électricité est dangereuse, donc tout ce qui n’est pas le changement d’une ampoule, le recâblage d’une prise ou d’une prise de courant doit être confié à un électricien qualifié.”

Selon le Conseil national d’inspection des contrats d’installation électrique (NICEIC), un “emplacement spécial” est considéré comme une salle de bains où il existe un risque plus élevé d’augmentation du potentiel de choc électrique.

Lorsque vous travaillez dans des salles de bains, certaines restrictions doivent être respectées

afin que les interrupteurs et autres équipements électriques soient installés en toute sécurité

distances des douches, des baignoires et des robinets où le risque de

le mélange électricité et eau est augmenté.

Laisser cela à un électricien qualifié est le meilleur moyen de s’assurer que les nouvelles installations ou modifications sont certifiées conformes aux réglementations en matière de construction et peuvent être utilisées en toute sécurité.

Cependant, il convient de rappeler que tous les travaux électriques ne doivent pas être notifiés à votre service local de contrôle des bâtiments.

Alors que les remplacements, les réparations et l’entretien n’importe où en dehors de la salle de bain et de la cuisine ont également le feu vert.

Vous pouvez également installer un nouvel élément ou un élément de remplacement – comme une cuisinière – sur un courant approprié existant sans l’aide d’un professionnel.

Il est également important de vérifier si votre contacteur électrique est enregistré. S’ils ne le sont pas, ils ne seront pas autorisés à s’auto-certifier et à notifier le travail en votre nom.

Les experts vous recommandent de rechercher un entrepreneur en électricité enregistré dans votre région avant d’effectuer des travaux.