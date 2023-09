Je suis dresseur de chiens – une race « mutante » dangereuse échappe aux lois et met les Britanniques en danger… ils sont méchants

Un dresseur de chiens a révélé la dangereuse race « mutante » qui échappe aux lois et met les Britanniques en danger.

Stan Rawlinson, 76 ans, a déclaré que les American Bully XL sont maléfiques et que quelqu’un pourrait finir par mourir « en moins de 15 secondes » lorsque le chien imprévisible se jette sur lui.

Stan Rawlinson a déclaré que les Bully XL américains étaient mauvais Crédit : Alay

L’expert, qui a plus de 20 ans d’expérience dans le travail avec des animaux agressifs, a déclaré que ces bêtes sont trop « dangereuses pour vivre ».

Cela fait suite aux craintes que les éleveurs altèrent leur ADN pour améliorer leurs muscles, leur taille et leur puissance.

Malgré des attaques récentes et régulières, l’intimidateur XL n’est pas interdit au Royaume-Uni.

En juin de cette année, une grand-mère a été tuée par cette race de chien alors qu’elle prenait un bain de soleil dans son jardin.

Et en mai, Jonathan Hogg a également été sauvagement tué.

Les cas tragiques incluent également le meurtre de Jack Lis, 10 ans, et de Bella-Rae Birch, 17 mois.

M. Rawlinson estime cependant que ce n’est que le début d’une épidémie à mesure que les chiens deviennent plus forts et deviennent génétiquement modifiés.

Il a déclaré à MailOnline : « Ces chiens représentent un danger pour les femmes, les enfants et tout le monde.

« Il y a quelque chose de mal connecté chez ces chiens.

« Vous ne pouvez tout simplement pas les arrêter. Ces chiens peuvent arracher la tête des gens. Ils sont incroyablement puissants.

« Ils peuvent ouvrir vos veines jugulaires presque immédiatement. »

Les XL Bullys sont généralement issus d’une combinaison de plusieurs chiens. Le principal est l’American Pit Bull Terrier, interdit au Royaume-Uni.

Cependant, le XL Bully n’étant toujours pas interdit, les éleveurs clandestins peuvent mélanger les Pit Bulls avec d’autres races.

Il s’agit notamment de l’American Bulldog, du Old English Bulldog et du Mastiff, pour créer la nouvelle race tueuse et échapper à la loi.

Cela survient après qu’un enfant de 10 ans, une femme et un homme ont été blessés après avoir été mutilés par un chien.

L’écolier et l’homme ont été grièvement blessés aux jambes lors de l’attaque de lundi par un chien de type pitbull à Huddersfield.

Les agents ont réussi à maîtriser le chien – décrit comme un animal de compagnie – avant de l’emmener.

Entre-temps, deux personnes ont été arrêtées après qu’un jeune garçon ait été mutilé par un chien la nuit dernière.

Le garçon a subi de graves blessures à la joue et au nez lorsqu’il a été attaqué par le chien Huntaway Cross alors qu’il sortait avec des amis.