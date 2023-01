Je suis dresseur de chiens - les propriétaires doivent suivre mes conseils pour empêcher leurs chiens de s'en prendre à eux... cela pourrait sauver une vie

Un dresseur de CHIEN a déclaré que les propriétaires devraient suivre ses conseils pour empêcher leurs animaux de se déchaîner et cela pourrait sauver des vies.

L’ancien policier Colin Tennant est un ancien policier et directeur du Cambridge Institute of Dog Behavior and Training.

Les chiens reviennent facilement au type et une mentalité de meute peut s’installer Crédit : Getty

Il dit qu’il y a des centaines de cas chaque semaine impliquant des personnes promenant des chiens et il voit parfois un promeneur de chiens avec une meute de cinq ou six huskies qu’il ne peut pas contrôler.

Colin, qui est également président de la Canine and Feline Behaviour Association, donne sa recommandation sur le nombre de chiens à promener en toute sécurité.

“À moins que les promeneurs et les propriétaires de chiens ne soient hautement qualifiés, ce qui ne le sera pas pour la plupart, il n’est pas recommandé de promener plus de quatre chiens à la fois”, écrit-il dans le Sunday Telegraph.

«Nous disons toujours que cela dépend de la taille des chiens et de la race. Ce que les gens décident qu’ils peuvent gérer est incroyable.

“J’ai entendu parler de personnes marchant 20 à la fois. La règle que j’ai est que vous ne pouvez promener que le nombre de chiens que vous pouvez physiquement contrôler en cas d’urgence.

“À mon avis, le maximum est généralement de deux.”

Coin a formé et évalué plus de 25 000 chiens et dit que les chiens reviennent au type lorsqu’ils deviennent incontrôlables et qu’une «mentalité de meute» s’installe.

Une fois qu’une attaque commence, il y a un “brouillard d’agression” qui se traduit souvent par des morsures des promeneurs lorsqu’ils baissent les mains pour protéger leur chien.

Il compare cela à un combat de pub dans lequel les gens se déchaînent lorsque l’adrénaline entre en jeu.

“Tous les chiens réagissent aux circonstances et c’est naturel. Ce n’est ni mauvais ni bon, juste comme ils sont

La domestication ne signifie pas qu’ils ne sont pas sauvages. Cela signifie seulement que nous avons enlevé les bords.

“Ils peuvent mordre n’importe qui, même quelqu’un qui essaie d’aider, et peuvent potentiellement décider de cibler un chef de groupe.”

Cela survient alors que des témoins ont décrit comment une femme de 28 ans a été mutilée à mort par une meute de chiens dans un parc.

La victime a essayé d’éloigner les spectateurs alors qu’elle tentait de combattre les animaux et il n’y avait “pas de soutien, juste ses cris”, ont-ils révélé.