Je suis diététiste : voici ce qu’il faut manger et ce qu’il faut éviter pendant le traitement par Ozempic

Si vous prenez des médicaments pour perdre du poids, vous voudrez peut-être suivre ces recommandations diététiques.

Les sémaglutides, comme Ozempic et Wegovy, ont atteint des niveaux de popularité fulgurants en raison de leur efficacité à aider les utilisateurs à perdre du poids.

Ils agissent en imitant une hormone produite dans les intestins, connue sous le nom de peptide 1 de type glucagon. Classés comme agonistes des récepteurs du GLP-1, les médicaments se lient aux récepteurs du GLP-1 dans le corps, réduisant ainsi la glycémie de l’utilisateur et supprimant ainsi l’appétit. , comme expliqué dans un article de la diététiste Lisa R. Young pour US News & World Report.

Les protéines maigres peuvent vous aider à réparer vos muscles et à vous sentir rassasié. M.studio – stock.adobe.com

Les médicaments, bien qu’utiles pour perdre du poids, peuvent également entraîner des effets secondaires indésirables tels que des ballonnements, de la diarrhée, de la constipation et une perte musculaire.

Young affirme que manger certains aliments et en éviter d’autres peut aider à minimiser certains des effets secondaires gastro-intestinaux inconfortables et à compenser la perte musculaire due à une perte de poids rapide.

Aliments à manger avec des sémaglutides

Protéine maigre

Young déclare qu’un apport suffisant en protéines est important pour la fonction métabolique et la réparation musculaire.

«Pour éviter la perte de masse musculaire maigre qui accompagne une perte de poids rapide, j’encourage les clients qui prennent ces médicaments à augmenter leur apport en protéines», écrit-elle.

Elle recommande de consommer des protéines maigres comme le poulet, le poisson, le tofu, les œufs et les légumineuses ou des produits laitiers faibles en gras comme le yaourt et le fromage cottage.

Aliments riches en fibres

Les fibres aident à réguler la glycémie, facilitent la digestion et augmentent votre sensation de satiété, explique Young.

Les fibres peuvent être trouvées dans les grains entiers comme l’avoine, le quinoa, le riz brun et les haricots, ainsi que dans les fruits et légumes.

Les graisses saines sont importantes pour l’absorption des nutriments. Photo d’art Lucas – stock.adobe.com

Graisse saine

Les graisses contribuent également au sentiment de satiété et sont bonnes pour le cœur et aident le corps à absorber les nutriments.

Young dit que des graisses saines peuvent être trouvées dans les avocats, les noix et l’huile d’olive.

Les fruits et légumes pauvres en amidon sont des éléments importants d’une alimentation saine. Shutterstock / Médias éclairés

Fruits et légumes

Les fruits et légumes, en particulier ceux qui sont faibles en amidon, sont de bonnes options sous sémaglutide, explique Young.

Les fruits comme les melons, les pommes, les poires et les baies et les légumes comme le brocoli, les poivrons et le chou-fleur sont riches en nutriments et en antioxydants et faibles en calories et en glucides.

Les repas équilibrés sont composés de protéines, de matières grasses et de grains entiers. Getty Images/iStockphoto

Repas équilibrés

Young écrit que les médicaments amaigrissants suppriment l’appétit. Il est donc important de manger suffisamment de nourriture, et en particulier d’aliments à haute valeur nutritionnelle, pour maintenir votre santé globale.

L’équilibre est la clé. Les repas doivent contenir un mélange de protéines, de fibres et de graisses saines. Young déclare que vous pouvez remplir la moitié de votre assiette de légumes non féculents, un quart de votre assiette de protéines maigres et un autre quart de grains entiers.

Les aliments frits, gras et épicés peuvent exacerber les troubles gastro-intestinaux. Shutterstock

Aliments à éviter sous sémaglutide

Friture

Les aliments gras et épicés peuvent aggraver les effets secondaires gastro-intestinaux du sémaglutide, prévient Young. Ces aliments ne sont pas non plus utiles pour perdre du poids.

Aliments pauvres en nutriments et ultra-transformés

Young prévient que les aliments à faible valeur nutritionnelle et riches en sucres raffinés, en sodium et en graisses saturées vous donnent des calories vides.

Elle a donné comme exemple les sucres raffinés, les graisses saturées, le sodium, les collations sucrées, les produits de boulangerie, les aliments frits et la viande transformée. Les biscuits, les muffins, les beignets, le salami et la Bologne figuraient également sur sa liste de produits à éviter.

Les glucides raffinés sont des calories vides. watcherfox – stock.adobe.com

Trop de glucides

Les glucides raffinés peuvent provoquer une augmentation de votre taux de sucre dans le sang. Les glucides raffinés comprennent le pain blanc, les céréales sucrées, les pâtisseries et les pâtes. Manger trop de glucides peut vous laisser moins de place pour les aliments riches en protéines.

Elle écrit que si vous avez envie de glucides, optez plutôt pour des grains entiers.

Boissons sucrées

Rester hydraté est important lorsque vous prenez des médicaments amaigrissants, mais prenez de l’eau ou des tisanes au lieu de boissons sucrées, a conseillé Young.

Les sodas sucrés, les thés et les jus sont riches en sucre, ce qui est mauvais pour le diabète et agit comme des calories vides.

Les médicaments à base de sémaglutide réduisent votre appétit, il est donc important que vous continuiez à manger suffisamment et que vous optiez pour des choix sains. millaf – stock.adobe.com

Alcool

L’alcool peut affecter votre glycémie et doit être consommé avec prudence.

Boire de l’alcool peut abaisser votre taux de sucre dans le sang, tout comme les GLP-1, avec des effets potentiellement dangereux, selon un article sur le Site Web de la clinique WeightWatchers.

Parallèlement, Young écrit qu’une consommation modérée d’alcool – un verre par jour pour les femmes et deux verres pour les hommes – pourrait être tolérable pour certaines personnes.