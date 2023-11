Je suis diététiste spécialisé dans le cancer. Voici SEPT choses à arrêter de faire qui pourraient réduire le risque d’en souffrir.

Au Royaume-Uni, 1 personne sur 2 recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie

La diététiste en oncologie Nichole Andrews partage des conseils pour réduire les risques dans une vidéo TikTok

Les conseils consistent notamment à éviter une consommation élevée de viande rouge, ainsi que la consommation de tabac et d’alcool.







Quiconque a vu un ami ou un proche mourir d’un cancer, ou qui en a fait l’expérience et a survécu, sait que cette maladie peut être terrible.

Selon Cancer Research UK, la moitié d’entre nous développeront un cancer à un moment donné de leur vie, et la plupart en seront donc affectés d’une manière ou d’une autre.

N’ayant aucun moyen d’éviter certainement de développer un cancer, une diététiste en oncologie sur TikTok a partagé quelques conseils pour réduire au moins le risque.

Nichole Andrews, de Washington, aux États-Unis, est diététiste et nutritionniste spécialisée dans le cancer depuis plus de dix ans et est désormais propriétaire de Nutrition with Nichole, LLC, qui propose un encadrement et des conseils en nutrition aux survivants du cancer du monde entier.

Le créateur de contenu et diététicien est également un auteur à succès, ayant publié le guide de prévention du cancer de 450 pages Sugar Does Not Feed Cancer en septembre 2022.

Nichole Andrews, de Washington, aux États-Unis, est diététiste et nutritionniste spécialisée dans le cancer depuis plus de dix ans et est l’une des auteurs à succès de Sugar Does Not Feed Cancer.

Dans le vidéo téléchargée sur sa page TikTok le 21 octobre, Nichole a répertorié et expliqué sept choses à éviter afin de réduire le risque de cancer.

La publication, mise en ligne par près de 88 000 abonnés, a depuis recueilli plus de 1 000 likes et 51 commentaires de personnes exprimant leur gratitude, tandis que certaines étaient armées de questions supplémentaires sur l’alimentation et le mode de vie pour la diététiste.

Dans la séquence, Nichole a commencé : « Lorsqu’il s’agit de choses qui augmentent votre risque de cancer, il n’y a que sept éléments, dont le mode de vie et l’alimentation.

“Très souvent, la société, les gourous et les gens essaient de gagner rapidement de l’argent en essayant de vous dire toutes ces choses bizarres qui augmentent le risque de cancer – ce n’est pas le cas.”

Le nutritionniste a poursuivi : « Passons en revue les sept maintenant. Les numéros un et deux seront donc le tabac et l’alcool.

« Vous avez probablement entendu parler de tabac, mais pas d’alcool : toute consommation de n’importe quel type d’alcool, quelle qu’en soit la quantité, augmentera votre risque de six cancers.

« Troisièmement, un mode de vie inactif : si vous ne faites jamais d’exercice et ne bougez pas beaucoup, vous augmentez votre risque de cancer. Allons-y.’

«Le numéro quatre concerne les suppléments à haute dose. Si vous prenez plus de 200 % de la valeur quotidienne d’un ensemble de suppléments dont vous n’avez pas besoin, ceux-ci se transforment en radicaux libres et augmentent le risque de cancer.

Le diététicien affirme que toute consommation de n’importe quel type d’alcool, quelle qu’en soit la quantité, augmentera votre risque de développer l’un des six types de cancer (Photo : Getty)

Énumérant le cinquième coupable du cancer, la viande transformée et la viande rouge, Nichole a ajouté : « Les viandes transformées augmentent le risque de cancer, et une consommation élevée de viandes rouges le fait également » (Photo : Getty)

Énumérant le cinquième coupable du cancer, la viande transformée et la viande rouge, Nichole a ajouté : « Les viandes transformées augmentent le risque de cancer, et une consommation élevée de viandes rouges le fait également.

Le diététicien a également souligné les dangers de ne pas faire suffisamment d’exercice, en déclarant : « Si vous avez un excès de tissu adipeux sur votre corps, vous augmenterez le risque de 13 cancers.

“Et enfin, si vous ne mangez pas suffisamment d’aliments végétaux ou si vous avez un régime pauvre en plantes, incluez davantage de régimes alimentaires végétaux pour réduire le risque.”

Les commentaires ont afflué de la part de membres reconnaissants de la communauté TikTok qui ont remercié Nichole d’avoir partagé ses connaissances.

Une personne a écrit : « Merci !! » tandis qu’un autre a déclaré : « Excellente information. J’ai beaucoup appris de vous. Merci.’

Pendant ce temps, certains ont été incités à partager les connaissances qu’ils avaient apprises ailleurs tout en posant des questions supplémentaires sur leur propre mode de vie.

Les commentaires affluent de personnes exprimant leur gratitude, tandis que certains étaient armés de questions supplémentaires liées à l’alimentation et au mode de vie à poser à la diététiste.

Dans la légende de la vidéo, Nichole a ajouté des informations supplémentaires sur les conseils fournis, à savoir : « Non seulement vous pouvez modifier ces 7 domaines de votre vie pour réduire les risques, mais vous pouvez également AJOUTER de nombreux aliments incroyables à apprécier et à manger quotidiennement pour réduire votre risque. le risque aussi.

Une personne a demandé : « Que pensez-vous du régime carnivore ? Les gens qui suivent un régime pensent qu’ils ont le régime le plus sain », ce à quoi Nichole a répondu : « Ce n’est pas le cas.

Un autre a demandé : « Quel poids est-ce trop ? Je ne suis pas maigre, mais j’ai un poids santé”, a répondu le diététicien, “Les femmes ont beaucoup de graisse et c’est normal – faites plus d’exercice pour développer vos muscles.”

Plus tôt cette année, en mars, une diététiste a levé le voile sur les trois aliments qu’elle recommande à ses patients, amis et famille d’ajouter à leur alimentation – et ce sont tous des graines.

Mickala Parsley, 27 ans, de l’Indiana, détaillé dans un TikTok vidéo partagé par WebMD, les avantages de manger des graines de chia, des graines de chanvre et des graines de lin – et comment les incorporer facilement aux repas.

Elle a noté qu’ils contiennent tous des graisses, des fibres et des protéines saines, mais qu’individuellement, ils ont également des profils nutritionnels et des bienfaits pour la santé différents.