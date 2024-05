Je suis diététicienne : ces thés peuvent vous aider à perdre du poids

Santé



Le thé vert peut vous aider à perdre les kilos superflus.

Une diététiste explique comment certaines boissons peuvent vous aider à perdre du poids.

Lauren Manaker, diététiste primée, auteure, conférencière et entrepreneure, a écrit un article pour la santé partageant ses thés préférés pour vous accompagner dans votre parcours de perte de poids.

Thé vert

Poids embêtant, préparez-vous à rencontrer votre matcha.

Le thé vert contient à la fois des antioxydants et de la caféine, qui peuvent tous deux aider à perdre du poids, a expliqué Manaker.

Appelés catéchines, les antioxydants soutiennent votre métabolisme, aident le corps à brûler les graisses et à réduire la graisse dans la région abdominale.

La caféine peut également contribuer à la perte de poids, car elle accélère la vitesse à laquelle le corps brûle les calories. Cela aide également le corps à utiliser les graisses comme source d’énergie, a déclaré l’expert.

Les flavonoïdes et la caféine contenus dans le thé noir peuvent vous aider à perdre du poids. Ezume Images – stock.adobe.com

Thé noir

Le meilleur petit-déjeuner est peut-être celui avec une tasse de petit-déjeuner anglais.

Le thé noir subit un processus de fermentation qui augmente les niveaux de flavonoïdes dans le thé. On pense que ces flavonoïdes, appelés théarubigines et théaflavines, facilitent le métabolisme et contribuent à la perte de poids.

On pense également que les antioxydants contenus dans le thé noir, appelés polyphénols, contribuent à la perte de poids, tout comme la caféine contenue dans le thé.

Le thé Oolong peut vous aider à éviter les kilos superflus indésirables. loup-garou – stock.adobe.com

Thé oolong

Dire oolong et adieu à ces kilos en trop.

Le thé Oolong contient plusieurs composés polyphénoliques qui peuvent contribuer à la perte de poids.

« On pense que ces composants bioactifs améliorent le métabolisme des graisses, augmentant ainsi la capacité du corps à brûler les graisses plus efficacement », a écrit Manaker.

Elle a fait référence à une étude publiée dans la revue Nutriments qui a révélé que les personnes qui buvaient du thé oolong pendant deux semaines présentaient une oxydation accrue des graisses, ce qui peut contribuer à la perte de poids.

Les chercheurs ont également observé que le thé oolong pouvait réduire les niveaux d’insuline et la glycémie.

Le thé à la menthe poivrée peut faciliter votre digestion. karepa – stock.adobe.com

Thé à la menthe poivrée

Ce thé peut vous donner un peu de menthe encourageante dans votre parcours de perte de poids.

Le thé à la menthe poivrée peut améliorer la digestion grâce à son menthol, qui détend les muscles du tractus gastro-intestinal. Le menthol peut également soulager les ballonnements.

Manaker a déclaré que les recherches suggèrent que l’odeur de menthe poivrée agit également comme coupe-faim, ce qui peut entraîner une perte de poids.

Le thé au gingembre peut également aider à perdre du poids grâce à son effet sur le métabolisme. Atlas – stock.adobe.com

Thé au gingembre

Le thé au gingembre peut ajouter du piquant à votre vie si vous essayez de perdre du poids.

Le thé au gingembre contient du gingérol, qui agit comme un antioxydant et un anti-inflammatoire, ce qui améliore la capacité du corps à brûler des calories.

Une étude publiée dans le revue Métabolisme en 2012 ont découvert que les personnes qui buvaient du thé au gingembre avaient moins faim et mangeaient moins.

Le thé à l’hibiscus est savoureux et peut freiner les envies d’autres types de boissons. mironovm – stock.adobe.com

Thé à l’hibiscus

Si vous vous sentez faible par rapport à votre poids, vous souhaiterez peut-être ajouter de l’hibiscus à votre alimentation.

Le thé à l’hibiscus est une alternative savoureuse et sans calories aux autres boissons qui peuvent contribuer à la perte de poids.

Manaker ajoute que les principaux composés de l’hibiscus, appelés anthocyanes, pourraient limiter l’absorption des glucides par l’organisme. L’extrait d’hibiscus a également des effets anti-obésité et peut limiter l’accumulation de graisse dans le corps, a-t-elle ajouté.

Le thé Rooibos est naturellement sucré et peut également éloigner les fringales. Afrique Studio – stock.adobe.com

Thé Rooibos

Soyez le roi-chef de votre alimentation.

Ce thé naturellement sucré peut vous aider à réduire vos envies de boissons plus sucrées.

Le thé Rooibos contient également un antioxydant appelé aspalathine, qui pourrait réduire le stockage des graisses dans le corps et aider également à réguler la glycémie.











