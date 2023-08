« Je suis diabolique, j’ai fait ça »: une infirmière britannique reconnue coupable du meurtre de sept bébés

L’infirmière britannique Lucy Letby a été reconnue coupable du meurtre de sept nouveau-nés et d’avoir tenté d’en tuer six autres.

Letby a utilisé diverses méthodes, notamment l’injection d’air, la suralimentation avec du lait et l’empoisonnement à l’insuline pour nuire aux bébés.

Letby sera condamné lundi.

Une infirmière britannique a été reconnue coupable vendredi du meurtre de sept nouveau-nés et d’avoir tenté d’en tuer six autres dans l’unité néonatale de l’hôpital où elle travaillait, devenant ainsi le tueur d’enfants le plus prolifique du Royaume-Uni.

Lucy Letby, 33 ans, était jugée depuis octobre de l’année dernière, accusée d’avoir injecté de l’air à ses jeunes victimes malades ou prématurées, de les avoir suralimentées avec du lait ou de les avoir empoisonnées avec de l’insuline.

Les familles des victimes ont déclaré dans une déclaration commune lue devant le tribunal de la Couronne de Manchester, dans le nord de l’Angleterre, que « justice a été rendue ».

Mais ils ont mis en garde : « Cette justice n’enlèvera rien à l’extrême douleur, à la colère et à la détresse que nous avons tous subies. »

Le jury, dont certains étaient en larmes après leur libération, a délibéré pendant 22 jours, rendant leurs premières décisions de culpabilité le 8 août, qui n’ont pu être communiquées que vendredi en raison d’une décision de justice.

Letby a refoulé ses larmes sur le banc des accusés après la lecture des premiers verdicts. Elle n’était pas au tribunal vendredi pour entendre les décisions finales des jurés.

Ils l’ont finalement acquittée de deux chefs d’accusation et n’ont pas pu prendre de décision sur six autres. Les procureurs ont demandé 28 jours pour déterminer s’il convient de demander un nouveau procès pour ces accusations.

‘Trahison’

Letby sera condamnée lundi et aurait dit à ses avocats qu’elle ne se présenterait pas au tribunal pour connaître son sort, mais qu’elle risque de ne jamais être libérée de prison.

L’infirmière a été arrêtée à la suite d’une série de décès dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, entre juin 2015 et juin 2016.

Décrite par l’accusation comme une femme « calculatrice » qui utilisait des méthodes de meurtre qui « ne laissaient pas beaucoup de traces », Letby avait nié à plusieurs reprises avoir fait du mal aux enfants.

La procureure principale Pascale Jones a déclaré:

À maintes reprises, elle a fait du mal à des bébés, dans un environnement qui aurait dû être sûr pour eux et leurs familles.

Il a qualifié les meurtres de « trahison totale de la confiance placée en elle ».

Le tribunal a été informé que des collègues avaient fait part de leurs inquiétudes après avoir remarqué que Letby était en poste lorsque chacun des bébés s’est effondré, certains des nouveau-nés ayant été attaqués juste au moment où leurs parents quittaient leurs lits.

L’accusation a déclaré que Letby avait « incité » ses collègues à croire que la série de décès n’était « qu’une série de malchance ».

‘Jouer à Dieu’

Les dernières victimes de Letby étaient deux garçons triplés, appelés au tribunal les bébés O et P.

L’enfant O est décédé peu de temps après le retour de Letby de vacances à Ibiza en juin 2016, tandis que l’enfant P est décédé un jour après son frère.

Letby aurait également tenté de tuer le troisième triplet, l’enfant Q, mais le jury n’a pas été en mesure de rendre un verdict sur l’accusation.

Les procureurs ont déclaré qu’à ce moment-là, Letby était « complètement incontrôlable », ajoutant qu' »elle jouait en fait à Dieu ».

Letby a été arrêté et libéré deux fois. Lors de sa troisième arrestation en 2020, elle a été officiellement inculpée et placée en garde à vue.

Lors de perquisitions à son domicile, la police a trouvé des papiers d’hôpital et une note manuscrite sur laquelle Letby avait écrit: « Je suis diabolique, j’ai fait ça. »

Letby a ensuite tenté d’expliquer la note en disant qu’elle l’avait écrite après avoir été affectée à des tâches de bureau après la mort des deux triplés.

Une image non datée publiée par la police du Cheshire Constabulary à Manchester le 17 août 2023 montre une note manuscrite à côté du journal 2016 de l’infirmière Lucy Letby. AFP Police du Cheshire / AFP

L’avocat de la défense, Ben Myers, a déclaré au tribunal que Letby était « travailleuse, profondément engagée » et « adorait son travail ».

Letby a également suggéré qu’un « gang » de quatre médecins expérimentés l’avait blâmée pour couvrir les défaillances de l’hôpital.

Lorsqu’elle a témoigné au procès, elle a insisté sur le fait qu’elle « avait toujours voulu travailler avec des enfants » et a déclaré qu’il était « dévastateur » de découvrir qu’elle était responsable des décès.

Enquête policière

La police enquête sur l’ensemble du mandat de Letby à la comtesse de Chester et au Liverpool Women’s Hospital où elle a également travaillé auparavant, passant au crible plus de 4 000 admissions en unité néonatale entre 2012 et 2016.

Nigel Scawn, directeur médical de la comtesse de Chester, a déclaré que l’affaire avait eu un « impact profond » sur les patients de l’hôpital, mais que des « changements significatifs » avaient été apportés depuis que Letby y travaillait.

Entre-temps, le gouvernement a annoncé une enquête indépendante sur le cas de Letby et examinera comment les préoccupations des cliniciens ont été traitées par la direction de l’hôpital.

Le secrétaire britannique à la Santé, Steve Barclay, a déclaré que cela aiderait les parents et les familles des victimes « à obtenir les réponses dont ils ont besoin » et « aiderait … à identifier où et comment les normes de sécurité des patients n’ont pas été respectées ».

Son cas a ravivé les souvenirs de deux des infâmes meurtriers médicaux britanniques, le docteur Harold Shipman et l’infirmière Beverley Allitt.

Shipman, un médecin généraliste, s’est pendu en prison en 2004, quatre ans après avoir été reconnu coupable du meurtre de 15 de ses patients.

Une enquête publique ultérieure a conclu qu’il avait tué environ 250 patients avec des injections mortelles de morphine entre 1971 et 1998.

Allitt – une infirmière surnommée « l’ange de la mort » – a été emprisonnée à vie en 1993 après avoir été reconnue coupable du meurtre de quatre jeunes enfants dont elle avait la garde, de la tentative de meurtre de trois autres et d’autres infractions.