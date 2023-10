Je suis devenue une Sugar Mama après la mort de mon mari – il serait fier de moi si j’offrais à mon nouvel amant des cadeaux et une somme forfaitaire de 8 000 £

Une FEMME a révélé comment elle est devenue une sugar mama après le décès de son mari – et où trouver son propre petit garçon.

Des cadeaux somptueux aux voitures de luxe et même des liasses d’argent, Kara Miller, 36 ans, adore gâter son partenaire Daniel, 27 ans.

Kara Miller, 36 ans, est devenue une « maman sucrée » pour son partenaire Daniel, 27 ans, après avoir divorcé de son défunt mari Crédit : Jam Press Vid/@officialsugarmama

Kara Miller n’a pas honte d’avoir un homme plus jeune et publie régulièrement du contenu TikTok avec son petit garçon Crédit : Jam Press Vid/@officialsugarmama

La « sugar mama » autoproclamée a rencontré son copain sur Bumble peu de temps après avoir divorcé de son défunt mari, Aaron.

Bien qu’elle soit de neuf ans son aînée, Kara insiste sur le fait qu’elle adore gâter Daniel et lui envoie désormais une allocation pouvant aller jusqu’à 800 £.

Malheureusement, Aaron est décédé en 2021, mais Kara pense que son défunt partenaire approuverait son style de vie de couguar et qu’il serait « fier » de son nouveau rôle de sugar mama.

« Aaron connaissait mon style de vie et m’a soutenu dans tout », a déclaré Kara.

en savoir plus sur les parents sucrés

« Je pense qu’il serait fier de moi, mais il me dirait aussi de ‘ne pas écouter les haineux’, comme il le disait toujours.

« J’ai rencontré Aaron par l’intermédiaire d’un ami commun il y a environ 10 ans.

« C’était un coup de foudre. »

Kara, de Californie, admet que Daniel n’est pas son premier Sugar Baby, mais il est certainement le plus jeune petit ami qu’elle ait jamais eu.

Elle a déclaré: « J’ai offert beaucoup de vêtements à mon Sugar Baby ces derniers temps et j’ai hâte de lui payer le prix le plus élevé que j’ai jamais payé à un Sugar Baby, soit près de 8 000 £.

« Daniel est le plus jeune Sugar Baby avec qui j’ai été, il a neuf ans de moins que moi.

« Je sors avec mon Sugar Baby du vendredi au dimanche et nous dînons, parfois je lui achète des vêtements.

« Dimanche matin, je lui donne son salaire hebdomadaire de 400 à 800 £. »

Kara aime tellement son style de vie de couguar qu’elle tient à partager ses trucs et astuces avec d’autres femmes qui recherchent des sugar babies.

Elle affirme également que la meilleure façon de rencontrer un homme plus jeune est de sortir dans des lieux haut de gamme et a partagé ses trucs et astuces pour traquer un sugar baby.

Elle a ajouté : « Au cours d’une journée typique, je participe à mon live, je parle à mes fans de la façon d’avoir une Sugar Mama et je leur donne des conseils.

« Je conseillerais aussi les sites de rencontres.

« J’ai rencontré Daniel sur Bumble donc je commencerais par là.

« Une autre chose serait simplement d’aller dans un bar ou un club chic. »

Kara pense que son défunt ex-mari, Aaron, serait « fier » d’elle pour avoir trouvé un Sugar Baby Crédit : Jam Press/@officialsugarmamakara