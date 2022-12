Je suis devenu SANS-ABRI après que ma nouvelle maison de 365 000 £ ait été inondée des mois après avoir emménagé… c’est comme une cascade à travers mon plafond

UN PROPRIÉTAIRE s’est retrouvé sans abri et désemparé après l’inondation de sa nouvelle propriété à cause d’une plomberie «de mauvaise qualité».

Dan Dobson, 34 ans, est rentré chez lui pour trouver sa maison de 365 000 £ à Curbridge, dans le Hampshire, trempée alors que l’eau tombait en cascade sur les murs.

Dan Dobson a été consterné de trouver sa nouvelle construction inondée 1 crédit

Une plomberie douteuse a laissé de l’eau couler le long de ses murs et imprégner ses tapis 1 crédit

L’ancien Royal Marine Dan a vu son Noël ruiné car sa maison est inhabitable, alors qu’il a été laissé sans électricité, chauffage ou eau chaude alors que les températures plongent en dessous de zéro.

Il a déclaré: “Je ne pouvais pas croire le désordre dans lequel je suis entré – c’était comme regarder une chute d’eau la quantité d’eau traversant le plafond.

“Le plâtre sur les murs est trempé et les tapis sont sous l’eau à cause de l’eau qui a traversé la plomberie de mauvaise qualité.”

Le propriétaire de la petite entreprise a été privé d’électricité pendant plus de quatre jours, bien qu’il ait prétendu avoir des “assurances écrites” de son propriétaire de maison partagée qu’il enverrait quelqu’un pour régler les problèmes de maintenance dans les 24 heures.

Les inondations l’ont obligé à se laver et à prendre une douche dans une salle de sport voisine et à ne plus recevoir son fils de 13 mois jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Dan a fulminé: “C’est une blague que j’ai été laissé ici dans le froid glacial sans chauffage ni eau chaude. En tant qu’ancien marine qui a fait des tournées en Afghanistan, j’ai l’habitude de faire face à des conditions inconfortables.

“Mais je pensais que mes jours de lavage avec juste une petite boîte d’eau étaient terminés après avoir quitté l’Afghanistan.”

Il a ajouté qu’il avait emménagé il y a à peine cinq mois.

Apparemment, un ami plombier qui est venu lui couper l’eau et mettre fin au déluge lui a dit que le problème était dû au fait que la plomberie n’était pas correctement installée.

Affolé, il a poursuivi: “Comment les gens peuvent-ils signer une maison comme étant habitable alors que la plomberie tombe en panne quelques mois après l’emménagement? J’ai entendu parler de constructeurs de cow-boys, mais c’est tout simplement incroyable.

“Je peux vivre avec quelques problèmes, mais lorsque le problème vous empêche de vivre dans votre propre maison, cela devient un vrai problème.

“Les documents que j’ai indiquent que tout défaut détecté dans les 12 premiers mois suivant l’emménagement sera de la responsabilité du promoteur et de l’entrepreneur, mais je n’ai rien reçu de leur part.”

Dan pense que le plafond devra être démoli pour accéder à la tuyauterie défaillante, tandis que le plâtrage devra être refait.

Il a terminé en disant: “Cela a gâché Noël et il semble que le Nouvel An soit bien avancé avant que je ne revienne à la normale.

“C’est une honte que des propriétés comme celle-ci puissent être si mal construites.”

Un porte-parole d’Aster Group, la société qui a développé le site, a déclaré: “Nous avons organisé la visite d’un plombier au domicile de M. Dobson et les réparations sont maintenant terminées.

“Nous lui avons présenté nos excuses pour le fait qu’il a fallu plus de temps que d’habitude pour résoudre le problème et nous continuerons à rester en contact avec M. Dobson pour le soutenir.”

Cependant, Dan a contesté cela, affirmant qu’un plombier était venu mais n’avait pu effectuer aucune réparation, ce qui signifie que sa maison était restée sans eau pendant un quatrième jour.

Il a ajouté: “Il ne s’agit pas seulement de rétablir l’eau, il s’agit de recréper le plafond et les murs.”

Les dégâts ont rendu la maison inhabitable 1 crédit

Dan pense que le plafond devra être démoli pour résoudre le problème 1 crédit