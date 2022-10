Je suis devenu millionnaire de mon côté hustle après avoir quitté mon emploi en entreprise sept mois seulement après avoir obtenu mon diplôme

Un HOMME est devenu millionnaire après avoir quitté son emploi dans l’entreprise sept mois seulement après avoir obtenu son diplôme.

Cody Berman, 26 ans, du Massachusetts, a décroché un emploi bien rémunéré dans les prêts immobiliers commerciaux peu de temps après avoir terminé ses études universitaires – mais savait qu’il était destiné à quelque chose de plus grand.

Cody Berman a pu quitter son emploi dans l’entreprise à peine 7 mois après avoir terminé ses études universitaires et a atteint le statut de millionnaire à 25 ans Crédit : Gold City Ventures

Désireux d’être son propre patron, il a décidé de se lancer seul et de vendre des produits numériques en ligne.

Au début, il rapportait environ 1 200 $ et 1 500 $ US par mois – maintenant, lui et son partenaire gagnent un peu plus de 100 000 $ par mois en moyenne.

Ses revenus ont presque doublé chaque année depuis les trois dernières années en raison de ses ventes en ligne en plein essor et de ses activités de livraison directe.

Au départ, les gens pensaient qu’il était fou et qu’il se démènerait pour retourner à son travail, mais il était déterminé à gagner de l’argent à sa façon.

Avec une certaine persévérance, Berman a depuis réalisé plus de 1,3 million de dollars de revenus nets grâce à ses produits numériques, rapporte Business Insider.

Cody a révélé que la clé était de comprendre son public en apprenant les recherches par mots-clés pour mettre ses produits devant les consommateurs.

Il a utilisé l’argent pour investir dans l’immobilier dans le Massachusetts et le Connecticut, et possède maintenant 13 propriétés.

Onze de ses maisons sont des locations à long terme tandis que deux sont disponibles pour des périodes plus courtes via des plateformes comme Airbnb, gagnant 11 000 $ sur le site Web au cours du seul mois de septembre.

Cody a également plus de 550 000 $ investis en bourse.

Il veut que les autres se sentent inspirés pour créer leur propre chemin dans la vie et essayer de nouvelles choses pour ouvrir des opportunités auxquelles ils n’auraient peut-être jamais pensé.

Cody a déclaré: “Une fois que vous avez appris cela et réalisé que les gens le font réellement, vous ne pouvez pas le désapprendre.

“Cela vous fait presque plus ressentir votre travail que si vous ne saviez pas que les gens atteignaient l’indépendance financière avant 30 ans.”

“Si vous êtes musicien, vous pouvez jouer devant une personne ou devant 10 000 personnes – ce n’est pas un travail supplémentaire. Vous jouez les mêmes chansons, c’est juste que maintenant vous touchez un public bien plus large.

“C’est un peu comme ça que fonctionnent les produits numériques. Peu importe le nombre de personnes qui achètent la chose, tout ce que vous avez à faire est de créer cette chose, puis d’essayer de la présenter au plus grand nombre de personnes possible.”