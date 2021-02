Les tentations de Twitter étaient apparemment trop grandes pour Elon Musk, qui a mis fin à sa courte pause sur la plateforme avec une série de messages typiquement loufoques.

L’homme le plus riche du monde est revenu dans sa boîte à savon virtuelle environ 48 heures après avoir annoncé mardi qu’il pratiquerait l’abstinence sur Twitter.

Lire la suite Elon Musk prend une pause sur Twitter après avoir soutenu publiquement Bitcoin et reconnu que ses commentaires pourraient affecter les marchés

La rechute sur les réseaux sociaux a commencé assez innocemment, avec Musk retweetant une vidéo du lancement d’un satellite SpaceX – mais il a rapidement commencé à inonder Twitter de mèmes et de remarques spontanées.

L’homme d’affaires a commencé la frénésie avec une photo d’une fusée accélérant dans l’espace extra-atmosphérique, marquant la photo avec « Doge, » la crypto-monnaie « meme » dont il a plaisanté à plusieurs reprises.

Ce commentaire a conduit à des publications encore plus farfelues. Dogecoin est le «Crypto des gens» et tu n’as pas besoin d’être un «Gigachad» pour en posséder, a écrit Musk, ajoutant: « Pas de hauts, pas de bas, seulement Doge. »

Il a alors soudainement et sans explication changé de sujet.

«Sandstorm est un chef-d’œuvre», Musk a tweeté, apparemment en référence au célèbre (ou tristement célèbre) instrumental électronique du DJ finlandais Darude.

Peu de temps après avoir partagé la critique musicale, Musk a partagé ses sentiments sur sa capacité particulière à perturber les marchés avec ses tweets.

« Je suis devenu mème, Destructeur de shorts, » a-t-il plaisanté, dans ce qui semble être une interprétation moins apocalyptique des réflexions de Robert Oppenheimer sur la détonation de la première bombe atomique en 1945.

Je suis devenu mème

Destructeur de shorts – Elon Musk (@elonmusk) 4 février 2021

Les commentaires de Musk sur Dogecoin et d’autres actifs financiers ont été attribués aux énormes fluctuations du marché. Par exemple, après avoir ajouté «#Bitcoin» Selon sa biographie Twitter, la crypto a pris de la valeur, liquidant 57 millions de dollars en positions courtes en seulement dix minutes. Dogecoin, largement considéré comme une pièce de « blague », a également grimpé en flèche après que Musk a commencé à partager des mèmes à ce sujet.

Mais avec une grande puissance vient une grande responsabilité, et le milliardaire a reconnu qu’il devrait faire preuve de plus de retenue. Dans un discours largement débattu qu’il a donné sur l’application de médias sociaux Clubhouse sur invitation uniquement dimanche soir, Musk a admis qu’il devait être « prudent » sur ce qu’il dit, parce que ses remarques peuvent «Affectent le marché.» Il y avait des spéculations selon lesquelles ses tweets qui secouaient le marché auraient pu jouer un rôle dans sa décision de faire une pause de la plateforme. À en juger par ses dernières remarques, il semble qu’il ne soit plus particulièrement préoccupé par la mise en orbite des marchés – ou par l’écrasement des vendeurs à découvert.

