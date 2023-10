On dit souvent que les champions naissent de l’adversité, et cela ne pourrait être plus vrai pour un grand sportif.

Son nom était lié aux activités criminelles de son père, alors qu’il n’avait que 16 ans et qu’il était au début de ce qui allait devenir une incroyable carrière sportive.

Malgré l’agitation qui l’entourait, Ronnie O’Sullivan a ignoré la négativité, a lutté contre la dépendance et est devenu l’un des joueurs de snooker les plus célèbres au monde.

Et maintenant, l’homme de 47 ans s’est confié sur sa vie et sa carrière mouvementées dans un documentaire incontournable accessible à tous les domaines qui sortira dans les cinémas et sur Amazon Prime en novembre.

Dans le documentaire intitulé Ronnie O’Sullivan : The Edge of Everything, il parle franchement des encouragements de son père alors qu’il n’avait que dix ans.

Père, Ronnie Sr lui a dit : « Tu vas être le meilleur joueur du monde. »

Ronnie Sr était un propriétaire de sex-shop de Soho qui a été emprisonné en 1991 pour le meurtre de Bruce Bryan, chauffeur de Charlie Kray, le frère des criminels notoires Ronnie et Reggie Kray.

L’incident s’est produit dans une discothèque de Chelsea lorsque Ronnie Jr avait 16 ans et, malheureusement pour le futur champion de snooker, son père a été emprisonné.

Ronnie Sr avait bu beaucoup de champagne avant de partir chercher des ennuis dans un club de King’s Road.

Il s’est dirigé directement vers Bryan et son frère Kelvin, aurait lancé des injures racistes contre les deux hommes noirs.

Il a ensuite poignardé Bryan à mort avec un couteau de chasse de six pouces.

“C’était comme un film d’horreur”, a déclaré Kelvin, qui a également été poignardé lors de cette violente attaque. «Il s’est retourné contre Bruce et a commencé à le poignarder et à le frapper avec un énorme couteau. Mon frère avait levé les bras pour se protéger, mais O’Sullivan était frénétique.

Ronnie Sr a affirmé que l’attaque n’était pas motivée par le racisme, tandis que la star du snooker insiste sur le fait que son père n’a “jamais été un fauteur de troubles”.

Ronnie Jr a même dédié le premier de ses trois championnats du monde à son père.

On a prétendu que l’absence de son père aurait pu être le catalyseur de son combat contre la dépression.

De plus, Ronnie Jr a vu ses deux parents en prison à l’âge de 19 ans après que sa mère ait été condamnée à un an de prison pour évasion fiscale.

Il s’est vu confier la responsabilité de s’occuper de l’entreprise familiale, ainsi que de sa sœur cadette Danielle, tout en se forgeant une carrière dans le snooker.

Le documentaire se concentre sur la bataille de Ronnie Jr contre ses démons en mettant l’accent sur ses incroyables exploits sportifs.

Dans la bande-annonce, il déclare : « Mes addictions sont bonnes à bien des égards car elles me motivent – ​​mais elles doivent être gérées.

“Les gens pouvaient voir que j’implosais. Je n’étais pas très doué pour garder ces choses enfermées en moi.

“Je ne veux jamais aller dans ces endroits sombres, mais parfois il faut le faire.”