Je suis devenu bodybuilder dans la soixantaine – je suis méconnaissable après avoir perdu 40 livres et je me sens confiant en bikini sur scène

Une ANCIENNE avocate qui a commencé la musculation dans la soixantaine semble méconnaissable après avoir perdu 40 livres en un an.

Ilene Block, de Maui, Hawaii, s’entraîne six fois par semaine et dit qu’elle se sent “plus en forme que jamais”.

Ilene Block avant de commencer la musculation Crédit : Caters

L’homme de 63 ans a perdu 40 livres en un an Crédit : mediadrumimages/IleneBlock

Maman Ilene dit qu’elle a passé la majeure partie de sa vie à suivre des régimes et à suivre des modes dans le but d’avoir le corps “parfait”.

Mais après avoir eu 60 ans, elle a décidé d’abandonner les régimes et a fini par prendre 30 livres.

Après avoir repéré d’impressionnantes photos avant et après de la fanatique de fitness de 76 ans Joan MacDonald sur les réseaux sociaux, Ilene a décidé de se remettre en forme.

Ilene a déclaré: “Joan a commencé son parcours de remise en forme à 70 ans, donc je n’avais aucune excuse à l’approche de mon 61e anniversaire.

“Donc, en février 2020, je me suis inscrit à un programme basé sur des macros et j’ai décidé que peu importait le temps que cela prendrait tant que cela fonctionnait.

“En un an, j’ai perdu 40 livres et je me sentais bien.

“J’ai toujours voulu faire une émission de musculation, mais à cause de ma carrière bien remplie d’avocat et de l’éducation de mes enfants, je ne pourrais jamais m’engager à le faire pendant la trentaine car la préparation est intense.”

Ilene a ensuite contacté un entraîneur pour l’aider à se préparer pour les spectacles.

Elle a ajouté: “Depuis lors, j’ai participé à deux spectacles de musculation et je prépare actuellement mon corps pour d’autres spectacles l’année prochaine.

“Même maintenant, je n’arrive pas à croire que j’ai réussi à faire ça. Quand je suis montée sur scène, en bikini, posant et confiante, je me disais, est-ce que je fais vraiment ça ?

“C’est incroyable. Un de mes amis m’a dit que les femmes deviennent invisibles après 50 ans, et je ne suis pas du tout d’accord avec cela.

“Je veux prouver que les stéréotypes ne sont pas vrais et que les femmes peuvent faire ce qu’elles veulent à n’importe quel âge.

“J’ai commencé ma préparation pour mes spectacles en janvier 2022 avec une mini musculation pour mes muscles et en juin j’ai commencé à couper.

“J’ai perdu 24 livres en 25 semaines pendant ma préparation pour le spectacle et je suis descendu à 120 livres au moment où je suis monté sur scène.

“Je n’arrivais pas à y croire. Je pesais environ 120 livres quand je me suis mariée au début de la vingtaine et je n’arrivais pas à croire que j’étais revenu à ce poids.”

Ilene a décidé de participer à deux concours en l’espace de deux semaines et était la concurrente la plus âgée des deux.

Elle a déclaré: “Bien que j’avais l’habitude de faire de l’exercice, je ne sortais jamais de ma zone de confort et j’étais coincée dans une ornière avec ce que je faisais.

“Maintenant, je m’entraîne six fois par semaine, en mettant l’accent sur l’haltérophilie. C’est incroyable de se sentir si en forme et en bonne santé à cet âge.

“Alors que j’allais monter sur scène pour la première fois, j’ai eu un moment de panique.

“Mais j’avais travaillé d’arrache-pied pour arriver à ce poste et je voulais célébrer mon moment.

“Je n’arrivais pas à croire que je faisais vraiment ça parce que je pensais que c’était quelque chose qui m’avait dépassé il y a des années, mais j’étais là, dans la soixantaine et je commençais à peine.

“Même si je suis plus âgée et post-ménopausée, c’est tellement fascinant de voir comment mon corps réagit à l’entraînement et à mon alimentation, et j’ai hâte de voir ce que je peux accomplir pour le prochain spectacle.

“Je vais passer cette année à me concentrer sur la construction de mon corps avant de couper à nouveau pour les spectacles qui auront lieu autour de mon 65e anniversaire.”

La maman a participé à deux concours Crédit : Caters

Ilene s’entraîne désormais six fois par semaine Crédit : Caters