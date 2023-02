Je suis devenu bodybuilder dans la soixantaine – j’adore porter des bikinis scintillants et maintenant je me produis à l’Arnold Classic

UNE GRAND-MÈRE a révélé à quel point elle se sent plus confiante que jamais alors qu’elle aime montrer son physique dans des bikinis scintillants.

Renee Landers, 70 ans, a commencé à participer à des compétitions à l’âge de 69 ans et elle n’a jamais regardé en arrière – affirmant qu’elle a maintenant l’air et se sent au mieux de sa vie.

Renee Landers est désormais culturiste à 70 ans Crédit : Réseaux sociaux

Renee a commencé à s’entraîner après avoir subi une fusion vertébrale Crédit: PA Real Life

Elle n’a commencé à soulever des poids qu’à l’âge de 60 ans, alors qu’elle travaillait pour se remettre d’une blessure et subissait une fusion vertébrale.

Et maintenant, le mois prochain, elle participera à un événement à l’Arnold Classic.

La grand-mère, de Houston, au Texas, espère pouvoir être une source d’inspiration pour les autres en tenant ses fans informés sur Instagram.

Avec plus de 12 000 abonnés, elle a un compte intitulé “Oui, j’ai 70 ans !”.

Renee a l’impression qu’elle est maintenant plus belle qu’elle ne l’était dans la vingtaine.

“J’ai un entraîneur formidable qui n’arrêtait pas de m’encourager à concourir, mais j’avais trop peur”, a-t-elle partagé sur Facebook.

“Il a fallu plusieurs années pour trouver le courage de mettre un bikini scintillant et de monter sur scène devant un groupe d’inconnus… mais, après avoir fait ce premier spectacle, j’ai su que j’avais trouvé mon peuple.

“Je n’ai pas regardé en arrière et j’ai passé le meilleur moment de ma vie.”

Renee a dit qu’elle aura bientôt 71 ans – mais qu’elle ne s’arrêtera pas alors qu’elle continue de soulever et de concourir.

Elle s’entraîne cinq jours par semaine, fait du cardio tous les jours et pèse 121 livres alors qu’elle mesure 5 pieds de haut.

Partageant des photos avec ses hashtags tels que “agelessbeauty”, “badassgrandma” et “sexyover60”, Renee essaie d’être une source d’inspiration.

“J’ai dû surmonter la peur, les nerfs et l’insécurité d’être la personne la plus âgée de l’immeuble”, a déclaré Renee à la chaîne Fit Is Freedom sur YouTube.

Elle a également révélé qu’elle n’avait même pas dit à ses amis qu’elle prévoyait de participer à la compétition.

“Je ne voulais pas avoir de négativité, je n’ai ressenti aucune de ces vibrations”, a-t-elle déclaré.

“Et puis après, c’est quand je l’ai posté sur Facebook pour mon groupe.”

Sa première compétition a eu lieu en mai 2021 – enfilant un bikini et participant à sa toute première compétition de musculation.

Ayant 20 ans de plus que la personne la plus âgée suivante, elle a décroché la sixième place.

Renee a déclaré: “Nous pouvons être les plus âgées avec la meilleure attitude et c’est ce qui me passionne – je suis tellement mauvaise que j’ai surmonté ma peur, c’était le bikini scintillant et le jugement.”

Le supergran participera désormais à l’Arnold Classic le mois prochain à Columbus, Ohio, dans le cadre du Angel Competition Bikinis Fashion Show.

“J’ai hâte”, a-t-elle écrit sur Instagram.

“Je suis tellement reconnaissante et honorée d’avoir l’opportunité de représenter des femmes d’un certain âge à ce prestigieux salon.”

« Qui peut faire ça à 70 ans ? MEEEEEEE !

Elle a ajouté: “J’ai vraiment adoré porter ce magnifique bikini scintillant lors de mes 2 dernières compétitions.

“Je n’ai pas encore sélectionné les 2 nouveaux bikinis scintillants que je porterai pour le prochain défilé.”

Renee prendra également la parole sur le prochain podcast D&D Dialect le 5 février.

Renee tient maintenant ses fans au courant en ligne Crédit : Réseaux sociaux

Elle doit se produire à l’Arnold Classic en mars Crédit : Réseaux sociaux