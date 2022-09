L’ancien manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis qu’il avait été dévasté après avoir été limogé par le club la semaine dernière. Il a mentionné qu’il n’avait jamais pensé qu’il partirait si tôt qu’il se sentait chez lui à Chelsea, tant sur le plan professionnel que personnel.

“C’est l’une des déclarations les plus difficiles que j’ai jamais eu à écrire, et c’est celle que j’espérais ne pas avoir à faire avant de nombreuses années. Je suis dévasté que mon temps à Chelsea soit terminé », a tweeté Tuchel.

“C’est un club où je me sentais chez moi, tant professionnellement que personnellement.”

Tuchel a cependant mentionné que la fierté et la joie d’aider l’équipe à remporter la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs resteront avec lui pour toujours et qu’il était honoré de faire partie de l’histoire du club. Il a ensuite conclu sa déclaration en disant que son séjour à Chelsea aurait une place spéciale dans son cœur.

“La fierté et la joie que j’ai ressenties en aidant l’équipe à remporter la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs resteront avec moi pour toujours”, a-t-il déclaré.

“Je suis honoré d’avoir fait partie de l’histoire de ce club et les souvenirs des 19 derniers mois auront toujours une place spéciale dans mon cœur”, a déclaré Tuchel.

Tuchel a rejoint le club en janvier 2021 et a eu un impact instantané sur l’équipe en guidant l’équipe pour soulever le trophée de la Ligue des champions cette saison-là.

Cependant, ses débuts avec l’équipe dans la nouvelle campagne n’ont pas été brillants car ils ont subi une défaite choc 1-0 contre le Dinamo Zagreb lors de la soirée d’ouverture de la Ligue des champions de cette saison.

Après la défaite de Zagreb, Tuchel a été démis de ses fonctions par les propriétaires de Chelsea et a été remplacé par Graham Potter. Le nouveau manager a signé un contrat de cinq ans avec Chelsea.

Le match de Premier League des bleus contre Fulham a été reporté au cours du week-end en raison de la mort de la reine, et sera donc désormais vu en action lors de leur match de Ligue des champions le 14 septembre où ils affronteront le RB Salzburg sous la direction de Potter nouvellement nommé.

