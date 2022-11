“Je suis dévasté par mes échecs.” Elizabeth Holmes condamnée à 11 ans de prison

Elizabeth Holmes a été condamnée à passer plus de 11 ans en prison pour avoir frauduleusement transformé sa start-up de tests sanguins Theranos Inc. en une entreprise de 9 milliards de dollars qui s’est effondrée dans un scandale.

La peine prononcée vendredi par le juge de district américain Edward Davila à San Jose, en Californie, est bien plus proche de la peine de 15 ans demandée par les procureurs que de ce que les avocats de Holmes recherchaient – ​​détention à domicile ou 18 mois de prison au maximum.

La condamnation couronne une saga de plusieurs années qui a riveté la Silicon Valley, inspirant des livres, des documentaires télévisés, des podcasts et des films sur le décrocheur de l’Université de Stanford qui est devenu un entrepreneur célèbre, pour voir son entreprise s’effondrer lorsque sa technologie a été révélée comme un échec.

Les avocats de Holmes ont demandé à Davila de laisser Holmes rester en liberté sous caution pendant qu’elle fait appel – ce qu’il a dit qu’il déciderait à une date ultérieure. Il a ordonné à Holmes de se présenter à la prison en avril, bien que l’établissement n’ait pas encore été déterminé.

Holmes a comparu devant le tribunal dans une robe et un manteau noirs, visiblement enceinte, et s’est assise droite sur sa chaise à côté de ses avocats, sans toucher le dossier de son siège. En entendant sa punition, le partenaire de Holmes, Billy Evans, l’a embrassée là où elle était assise. Elle s’est ensuite levée pour serrer dans ses bras ses parents qui, avec Evans, étaient assis au premier rang de la salle d’audience derrière elle.

Avant la décision de condamnation, Holmes s’est adressée à la salle d’audience en larmes, s’excusant auprès des victimes et des investisseurs et affirmant qu’elle assumait l’entière responsabilité de Theranos – sans admettre aucun crime.

“Je suis dévasté par mes échecs”, a déclaré Holmes. « Avec le recul, il y a tellement de choses que je ferais différemment si j’en avais l’occasion. J’ai essayé de réaliser mon rêve trop vite.

Davila s’occupe de l’affaire depuis que Holmes et Ramesh “Sunny” Balwani, son ancien partenaire et ancien président de Theranos, ont été inculpés en 2018. Vendredi, le juge l’a qualifiée de “troublante” à plusieurs niveaux.

“La tragédie de cette affaire, c’est que Mme Holmes est brillante” et a réussi dans une industrie dominée par les hommes, a-t-il dit vers la fin d’une audience qui a duré plus de quatre heures. Le juge a ajouté que même si l’échec dans la Silicon Valley n’est pas rare, la fraude de Holmes était fondée sur “des fausses déclarations, de l’orgueil et des mensonges purs et simples”.

Un jury a condamné Holmes en janvier pour quatre chefs d’accusation de fraude électronique et de complot après que les procureurs ont présenté des preuves et des témoignages selon lesquels elle savait que les appareils de test sanguin qu’elle présentait comme révolutionnaires aux capital-risqueurs et aux riches investisseurs ne fonctionnaient pas réellement. Les accusations étaient passibles d’une peine de prison maximale de 20 ans.

Le juge a déclaré qu’il traiterait de la restitution aux victimes à une date ultérieure. Le gouvernement a proposé que Holmes soit condamné à payer 800 millions de dollars aux investisseurs qui ont perdu de l’argent à Theranos, tandis que Davila a calculé les pertes attribuées à la fraude de Holmes à 121 millions de dollars.

Ses avocats ont déclaré qu’elle n’avait “essentiellement aucun actif”. Un rapport préalable au prononcé de la peine par le bureau de probation du gouvernement a déclaré que ses «actifs modestes» sont compensés par 450 000 $ en prêts pour son règlement civil avec les autorités de réglementation des valeurs mobilières et plus de 30 millions de dollars en dettes pour frais juridiques.

Lors de l’audience de vendredi, les procureurs et les avocats de la défense se sont disputés pour savoir si le juge devait augmenter ou réduire la durée de la peine.

Les avocats de Holmes ont persuadé le juge de ne prendre en considération aucune des accusations dont elle a été déclarée non coupable lors de son procès, y compris la fraude des patients. Les procureurs ont fait valoir qu’une peine plus longue était justifiée parce que Holmes “avait fait preuve d’un mépris téméraire ou conscient du risque que Theranos faisait courir aux patients”.

Lorsque le juge a demandé si des victimes souhaitaient parler, une seule personne s’est portée volontaire. Alex Shultz est le fils de feu George Shultz, l’ancien secrétaire d’État qui a siégé au conseil d’administration de Theranos, et le père de Tyler Shultz, qui a brièvement travaillé chez Theranos avant de perdre confiance dans la technologie de l’entreprise et de devenir un Lanceur d’alerte.

Alex Shultz a repris devant le tribunal comment son fils avait été intimidé par un détective privé et des avocats embauchés par Theranos après avoir allumé Holmes.

“Mon fils a dormi avec un couteau sous son oreiller en pensant que quelqu’un allait l’assassiner”, a-t-il déclaré. «Ce fut une expérience éprouvante. J’ai l’impression que ma maison familiale a été profanée par Elizabeth et ses avocats.

Les procureurs avaient fait valoir qu’une longue peine de prison était justifiée compte tenu de l’ampleur de la fraude et de la nécessité d’envoyer un message de dissuasion au secteur des startups où la vantardise “fait semblant jusqu’à ce que vous le fassiez” était omniprésente.

Les avocats de Holmes ont fait valoir qu’elle méritait la clémence parce qu’elle n’est pas la tricheuse que les médias ont fait d’elle. Ils ont exhorté Davila à ne pas voir Theranos comme un château de cartes mais comme une entreprise précieuse, dirigée par son PDG inventif et travailleur.

Au cours de son procès de quatre mois, Holmes a fait le choix inhabituel et risqué de témoigner pour sa propre défense. Elle a raconté en larmes avoir été violée alors qu’elle était étudiante à Stanford et a affirmé avoir été abusée psychologiquement, physiquement et sexuellement par Balwani – des allégations qu’il a démenties.

Balwani, qui était condamné en juillet après un procès séparé, risque d’être condamné en décembre.