Je suis dévasté après que le conseil m’ait ordonné de démonter ma statue nue en or de 30 pieds – mes voisins adorent ça

Un propriétaire d’entreprise a été dévasté après que le conseil lui ait demandé de retirer une statue nue en or de 30 pieds de l’extérieur de son magasin.

Grant Adamson, 57 ans, a déclaré que c’était un “triste jour” lorsque l’icône époustouflante d’un gladiateur romain, utilisé pour promouvoir le blockbuster Russell Crowe en 2000, a été chassée le 11 octobre.

Grant Adamson dit que l’énorme statue en or était une “attraction touristique” Crédit : Kennedy News

Grant dit que les passants ont adoré la statue mais un ” rabat-joie ” s’en est plaint Crédit : Kennedy News

Le propriétaire du magasin vintage affirme que les passants adorent le monument sinistre d’Ince, dans le Grand Manchester, mais pense que la statue a été bottée par les chefs du conseil après qu’un homme se soit plaint de la nudité, provoquant un “conflit d’autorisation de planification”.

Grant, qui dirige la Grant’s Bulldog Forge, affirme que “si Michel-Ange l’avait mis là, je ferais venir tout le monde dans le monde pour le regarder”.

Depuis que la nouvelle de la disparition du titan nu a été partagée sur les réseaux sociaux, les utilisateurs pleurent sa perte.

Le conseil de Wigan a déclaré qu’il était en contact avec le propriétaire foncier [who is not Grant] – qui a installé la statue en juin – concernant la nécessité d’un “permis de construire pertinent pour la statue”.

Grant, de Scarisbrick, Lancashire, a déclaré: “C’était un jour triste [when it was taken away].

“Je ne comprends vraiment pas les gens qui gémissent.

“S’il avait été mis là par Michel-Ange, je ferais venir tout le monde dans le monde pour le regarder.

“Quand je l’ai mis en place pour la première fois, nous avions quelques-uns qui disaient” qu’est-ce que c’est?

“Une femme a dit qu’elle se rendait à Wigan en voiture et que tout ce qu’elle pouvait voir était un gros cul doré.

“J’ai dit ‘attends de repartir dans l’autre sens’. Ça a été un bon sujet de discussion.

“La plainte que j’ai eue provenait d’un type il y a environ quatre semaines, je pensais que c’était un client, il est entré et a dit” cet homme en or, c’est obscène, il faut le déplacer “.

“Mon collègue et moi nous sommes regardés comme pour dire ‘est-ce qu’il nous embête ?’

“Il y a beaucoup de choses que le conseil pourrait examiner plutôt que de s’en prendre à un pauvre vieil homme en or.”

‘ATTRACTION TOURISTIQUE’

La statue en or a été installée à l’extérieur du magasin en juin et a rencontré un franc succès auprès des passants, Grant affirmant qu’elle a contribué à augmenter le nombre de personnes qui franchissent ses portes.

Grant a déclaré: “Elle est là depuis juin. Mon propriétaire a obtenu la statue quelque part.

“Il a été entreposé pendant des années, puis il n’arrêtait pas de me dire ‘l’homme en or doit faire une apparition’ [so] il est apparu en juin. Il est là depuis juin mais le jour où il est apparu, j’ai pris des photos et je les ai mises sur Facebook et tout le monde s’en moquait.

“Des gens se sont en fait rendus à l’intérieur de l’enceinte en train de prendre des selfies et nous ont demandé de les prendre en photo avec lui.

“Cela a été difficile. Nous avons démarré l’entreprise il y a trois ans, puis il y a eu le verrouillage, puis nous avons recommencé puis nous nous sommes à nouveau enfermés.

“Il a été une attraction touristique, ça a été bon pour les affaires, les gens savent que c’est là que se trouve” l’homme en or “.

“C’était bien pour le magasin, c’était aussi un endroit où je pouvais diriger les gens vers le magasin – je pouvais dire ‘prenez la prochaine à gauche chez l’homme d’or’.

“J’ai eu des centaines et des centaines de personnes [on social media] en disant “c’est hors service” et quand ils arrivent à Wigan, cela leur fait sourire.

“Les gens de Wigan deviennent fous.”

Le propriétaire de Grant a organisé le retrait de la statue lundi, mais Grant espère qu’elle sera rétablie dans un proche avenir.

Grant a déclaré: “J’ai un ami qui vient avec son petit-fils de trois ans.

“Ils utilisent le café dans le magasin et il [the child] dit qu’il va “vérifier que l’homme d’or est là”.

“C’est juste un – j’ai plein de gens avec des enfants qui viennent rire.

“On dirait qu’un rabat-joie a tout gâché pour tout le monde.

“S’il revient, ça me remontera le moral et m’aidera dans l’entreprise.

“Je suis en train de faire faire des tasses avec lui dessus, quoi que nous en retirons, nous le donnerons à Wigan Hospice.”

« BESOIN D’UNE PERMISSION DE PLANIFICATION PERTINENTE »

Un porte-parole du conseil de Wigan a déclaré: “Le conseil a assuré la liaison avec le propriétaire foncier en ce qui concerne la nécessité d’un permis de construire pertinent pour la statue.

“La statue a été retirée très récemment, et le Conseil est donc en train de revoir ses prochaines étapes conformément à ses processus normaux.”

Les gens sur les réseaux sociaux ont inondé la publication de la boutique de commentaires déplorant la perte de la statue.

L’un d’eux a écrit: “Je me demande si les responsables du Conseil de Wigan s’opposeraient à la statue de David de Michel-Ange? Ou peut-être même à certaines des peintures de la chapelle Sixtine ou même au plafond réalisé par Michel-Ange, plein de nus.”

Un autre a commenté: “J’ai perdu mon rire du soir pour travailler en admiration devant ses fesses, il m’a fait passer des quarts de nuit parfois difficiles de 12 heures.

“Au revoir, magnifique Adonis doré.”

L’un d’eux a écrit: “Cela va me manquer de voir les fesses dorées briller en passant devant chez le coiffeur. Il illumine toujours ma matinée.”

Un autre a commenté : « Quel est le problème ? Je suis sûr [the] le conseil devrait avoir des choses plus sérieuses que cette statue si vous l’aimez, regardez-la, si vous ne la dépassez pas. Cela ne fait pas de mal.”