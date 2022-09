Je suis dévasté après que des doubles lignes jaunes aient été peintes à l’extérieur de ma boutique… ça va me coûter des clients

Un propriétaire de BARBER shop est dévasté après que le double jaune ait été peint à l’extérieur de son magasin – elle a dit que cela coûterait à ses clients.

Louise Winman a ouvert Lou’s It il y a plus de 20 ans et a déclaré que c’était “déchirant” de voir ses habitués, qui sont des retraités, avoir maintenant du mal à assister à leur rendez-vous.

Louise Winman a ouvert son salon de coiffure il y a plus de 20 ans et craint de perdre des clients 1 crédit

Les doubles lignes jaunes ont signifié que les habitués âgés ont du mal à assister à leurs rendez-vous 1 crédit

Auparavant, ses clients pouvaient se garer à l’extérieur et marcher quelques mètres pour se faire couper les cheveux, mais Louise craint maintenant qu’ils aillent ailleurs à cause de l’accès.

La femme de 51 ans a déclaré que les lignes, qui ont été peintes sur la route la semaine dernière, s’étendent sur l’ensemble de son magasin à Southampton et jusqu’à une maison voisine.

Louise a déclaré: «C’est navrant de voir une personne âgée sortir de son véhicule et ne pas pouvoir vous rejoindre, alors je marche pour l’aider à traverser la route pour lui faciliter la tâche.

“Personnellement, cela m’a tellement dévasté que les personnes handicapées ne peuvent pas parcourir une grande distance pour aller au magasin – elles sont inquiètes, elles vont se faire mal et ne pourront pas m’atteindre , donc ils ne veulent pas sortir de chez eux.

“La semaine dernière, ils sont arrivés et ont dit qu’ils allaient les peindre jusqu’à l’allée [of a nearby house] qui fait près de 16 mètres et toute la longueur de la devanture de ma boutique.

L’un des habitués de Louise, Geoffrey Wilkinson, 80 ans, s’y fait couper les cheveux depuis son ouverture.

Il a déclaré: «Je vais chez ce coiffeur depuis 20 ans et je n’ai jamais eu de problèmes pour me garer là-bas.

« J’ai eu la chance d’avoir un espace près du magasin, sinon je ne pourrais pas marcher. Je ne comprends pas pourquoi ils feraient ça.

Le conseil municipal de Southampton a déclaré avoir organisé une consultation en décembre dernier, mais aucune objection n’a été reçue, rapporte le Daily Echo.

Un porte-parole du conseil a déclaré: «Il n’y a pas d’étendue minimale ou maximale pour les restrictions« pas d’attente à tout moment ».

“Le code de la route recommande 10 m de chaque côté et en face d’un carrefour, la géométrie de la route et d’autres facteurs déterminant la longueur réelle de la restriction.”