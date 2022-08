Je suis dévasté après avoir dépensé 3 000 £ en billets pour le concert hommage de Taylor Hawkins – Ticketmaster est une blague

Des CENTAINES de fans ont critiqué Ticketmaster après que leurs billets pour le concert hommage à Taylor Hawkins aient été soudainement annulés.

Les fans ont déboursé jusqu’à 345 £ pour le concert à guichets fermés, mais on leur a dit mercredi qu’ils n’étaient pas autorisés à entrer.

Taylor Hawkins est décédé dans sa chambre d’hôtel lors d’une tournée des Foo Fighters plus tôt cette année Crédit : Getty

Des billets ont également été vendus par See Tickets, qui aurait également envoyé des e-mails d’annulation.

De nombreux fans dévastés ont déjà organisé le voyage et l’hébergement.

Lynda Willoughby, 61 ans, a acheté trois billets à 1 000 £ comme cadeau du 17e anniversaire de son fils Ben.

La famille, de Northallerton, Yorks., A dépensé 2 000 £ supplémentaires pour les trains et l’hébergement.

Elle a déclaré au Sun : “C’est dévastateur, le concert allait être un cadeau d’anniversaire fantastique pour Ben.

“Ils avaient annoncé que plus de gens se produiraient et Ben était vraiment excité, puis environ une demi-heure plus tard, nous avons reçu un e-mail nous disant que nous ne pouvions pas y aller et que nous serions remboursés.

“C’est une blague.”

On ne sait pas exactement combien de billets ont été annulés.

Le spectacle devrait toujours avoir lieu.

Taylor Hawkins, 50 ans, est décédé en mars à Bogota, la capitale colombienne, où les Foo Fighters devaient être la tête d’affiche d’un festival de musique.

Le groupe de rock américain a ensuite annoncé son décès avec “une grande tristesse” après leur “perte stupéfiante”.

Sa mort a suscité des dizaines d’hommages de collègues musiciens, dont beaucoup devraient jouer le spectacle hommage à Wembley le mois prochain.

L’argent provenant de la vente des billets et de la marchandise sera reversé à des œuvres caritatives choisies par la famille de Taylor Hawkins.

Le concert de Wembley pour le batteur des Foo Fighters a un line-up étoilé comprenant Liam Gallagher, Brian May et Stewart Copeland.

Des batteurs tels que Martin Chambers de The Pretenders, Lars Ulrich de Metallica et Travis Barker de Blink-182 apparaîtront également.

L’e-mail d’annulation de Ticketmaster disait: “Nous devons annuler votre réservation en raison d’irrégularités dans les billets.

“Nous avons déjà remboursé vos billets, vous n’avez donc rien à faire.”

Ticketmaster a été fustigé sur Twitter à la suite des e-mails d’annulation et a demandé aux fans furieux de contacter le service client.

L’un d’eux a déclaré: “Des centaines de personnes ont été foutues par le maître des billets annulant les billets de Taylor Hawkins sans aucune explication, ce qui devrait être un souvenir unique a été annulé sans aucune explication.”

Un autre a demandé au vendeur de billets: “Quand allez-vous expliquer l’annulation de mon billet Taylor Hawkins?

“Et je ne parle pas de votre pathétique générique” pas de notre faute “, j’ai acheté mes billets via VOUS il y a 9 semaines.

“Je mérite une explication sur ce que signifient les irrégularités de réservation.”

Un troisième a ajouté : “Pouvez-vous expliquer pourquoi tant de billets pour Taylor Hawkins ont été annulés ?

“Nous avons envoyé des e-mails et nous venons de recevoir des réponses génériques. C’est honteux.”

Ticketmaster, See Tickets et Wembley ont été approchés pour commentaires.

Ticketmaster a envoyé un e-mail d’annulation mercredi Crédit : Ticket Master