« Je suis désolé que les gens parlent de lui comme s’il était mort »: le patron de la famille Ferrari donne un aperçu de Michael Schumacher, frappé

Un vif intérêt pour l’état de santé du septuple champion du monde Schumacher est réapparu ces dernières semaines avec la sortie du documentaire Netflix retraçant sa remarquable ascension au sommet du sport, ainsi que des aspects de la vie de famille de l’homme de 52 ans.

Notamment, l’épouse de Schumacher, Corinna, dit dans le film qu’elle « manque » son mari tous les jours.

« Michel est là. Différent, mais il est là et ça nous donne de la force, je trouve. dit Corinne.

« Je pense qu’il est tout simplement très fort mentalement. Extrêmement fort. Il me montre encore à quel point il est fort chaque jour. »

Et lors d’une récente cérémonie de remise des prix à Rome, Piero Ferrari a partagé quelques souvenirs de l’Allemand avant son accident de ski en 2013.

« J’ai eu le plaisir d’avoir Schumacher comme invité à la maison et de boire une bouteille de vin rouge ensemble : il a vraiment apprécié ces moments d’intimité et de tranquillité. dit Ferrari.

« C’était une personne simple, claire, précise, une personnalité très linéaire. »

Sur l’état actuel de Schumacher, Ferrari a ajouté : « Je suis désolé qu’on parle de lui aujourd’hui comme s’il était mort : il n’est pas mort, il est là mais il ne peut pas communiquer. »

Lors de l’événement dans la capitale italienne, Ferrari a également parlé des pilotes actuels de son équipe, Charles Le Clerc et Carlos Sainz.

« Charles Leclerc ? Mon père l’aurait certainement aimé. La comparaison entre les coureurs passés et présents est difficile », il a dit.

« Gilles Villeneuve était un pur instinct, Charles est très différent : c’est un pilote intelligent, un garçon extrêmement doué à tous points de vue, avec des réflexes extraordinaires, une grande concentration.

« Carlos Sainz s’avère également être un jeune homme solide et rapide. Nous avons une bonne équipe, pour l’avenir tout va changer, les cartes seront rebattues et il faut se rappeler qu’il y a beaucoup de limites techniques fixées par le règlement et que l’année prochaine sera toute nouvelle. »

Sainz a terminé troisième du Grand Prix de Russie dimanche dernier, son coéquipier Le Clerc terminant 15e.

Ferrari a également déclaré que son équipe aidait ses collègues concurrents de F1 Haas à gérer le développement du fils de Schumacher, Mick, qui en est à sa première saison dans le championnat élite de course automobile.

« Son équipe (Haas) a fait le choix de ne pas dépenser en 2021 donc ils utilisent une voiture qui n’était déjà pas bonne en 2020 », il a dit.

« Mais ils dépensent pour 2022 et chez Ferrari, nous aidons également Haas. Pour sa deuxième année, nous espérons offrir à Schumacher une voiture avec laquelle il pourra démontrer ses qualités.