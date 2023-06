« Je suis désolé que cela ne se soit pas produit »: Gheorghe Hagi admet qu’il aurait adoré jouer pour le Newcastle United de Kevin Keegan et que Tottenham Hotspur a manifesté son intérêt

Gheorghe Hagi a admis que Kevin Keegan avait tenté de le signer pour Newcastle United au milieu des années 1990, tandis que Tottenham Hotspur avait également proposé un contrat à la star roumaine en même temps.

Cependant, un appel de Johan Cruyff a finalement déterminé la décision de Hagi, le manager néerlandais le convainquant de signer pour Barcelone au lieu de rejoindre la Premier League.

Hagi admet la difficulté de sa décision de rejeter Keegan, mais il a pu jouer à St. James ‘Park au cours de sa brillante carrière alors qu’il jouait pour la Roumanie à l’Euro 96. Malheureusement pour Hagi, il a dirigé son pays à deux défaites 1-0 contre la France et la Bulgarie, son talent n’a pas suffi à inspirer la Roumanie à des résultats dans les deux cas.

« J’aimais beaucoup Kevin Keegan quand j’étais enfant – c’était aussi l’une de mes idoles – donc j’aurais adoré jouer avec lui à Newcastle, mais cela ne s’est pas tout à fait produit », a déclaré Hagi. QuatreQuatreDeux.

« Tottenham est également venu avec une offre qui était vraiment bonne, mais l’argent n’avait pas tellement d’importance – quand Cruyff vous appelle en personne et vous demande d’aller à Barcelone, il est difficile de dire non. »

Après quelques performances mémorables lors de la Coupe du monde 1994, Barcelone a signé Hagi pour 2 millions de livres sterling de Brescia. Alors qu’il a immédiatement remporté la Supercopa de Espana, le Roumain n’a pas réussi à s’intégrer correctement dans l’équipe première du Barça au cours de ses deux saisons au Camp Nou.

Après seulement 36 apparitions en Liga, Hagi était de nouveau en mouvement à l’été 1996, la Premier League étant certainement une option pour le joueur alors âgé de 31 ans. Il a cependant choisi contre le football anglais, comme il l’explique.

« En 1996, de nombreuses rumeurs me liaient à différents clubs de Premier League, mais j’ai choisi de me rapprocher de la Roumanie et de signer pour Galatasaray », explique Hagi.

« Leur projet était grand: ils visaient à construire un succès continental. J’aurais certainement adoré jouer en Angleterre, c’est une ligue que j’aimais et que je suivais. Je la regarde toujours maintenant. Il y a une culture du football fantastique. J’ai toujours été aimé et respecté en Angleterre, et j’ai eu de belles performances contre des adversaires anglais – je pense que je n’ai jamais perdu contre eux.

« Cela aurait été formidable de jouer en Premier League, mais ce n’était probablement pas censé l’être. Je suis désolé que cela ne se soit pas produit. Je pense que les fans auraient apprécié mon style. »