« Je suis dermatologue et suivre ces 4 étapes chaque matin garantit un éclat de jeunesse toute la journée ! »

Si vous êtes comme nous, la plupart du temps, votre routine matinale de soins de la peau consiste à vous asperger le visage d’eau et à sortir en courant. Il est difficile de trouver le temps de faire bien plus que cela. Mais avoir une sorte de routine de soin matinale est un moyen important d’hydrater, de nourrir et de protéger la peau mature, dit Ashley Magovern, MDdermatologue certifié et conseiller médical pour DermStore. “En vieillissant, la peau s’amincit et la production de collagène et d’élastine diminue naturellement”, explique le Dr Magovern. “Pour lutter contre ces signes naturels du vieillissement, l’utilisation constante d’ingrédients anti-âge clés contribuera à renforcer la barrière cutanée, à réduire l’hyperpigmentation et à prévenir d’autres dommages causés par les facteurs de stress environnementaux.” La bonne nouvelle? Vous n’avez pas besoin de consacrer plus de quelques minutes supplémentaires à une routine matinale de soins de la peau. Continuez à faire défiler les conseils intelligents du Dr Magovern pour que cela fonctionne pour vous en un éclair !

Quelle est l’importance d’une routine de soins de la peau le matin ?

Westend61/Getty

Les dermatologues affirment qu’avoir une routine matinale de soins de la peau est tout aussi important que, par exemple, se brosser les dents le matin. Que votre peau soit grasse, sèche ou une combinaison des deux, l’intégration de quelques produits dans votre rituel matinal peut faire une énorme différence. “Une routine matinale de soins de la peau cohérente est importante afin de reconstituer l’hydratation suite à la perte d’eau pendant la nuit”, explique le Dr Magovern. Il protège également votre peau des facteurs de stress environnementaux auxquels vous serez confronté pendant la journée, comme la pollution, les rayons nocifs du soleil, les vents violents et la fumée de tabac, pour n’en nommer que quelques-uns.

Pourquoi est-ce particulièrement important pour les peaux matures ?

En vieillissant, nous produisons moins de collagène, nos hormones fluctuent, notre peau perd de son élasticité, nos taches brunes se multiplient, nos paupières commencent à tomber et nous développons davantage de rides et de ridules. Une routine de soin matinale qui intègre des ingrédients comme la vitamine C, les céramides, la niacinamide et le SPF peut combattre tous ces changements et aider à empêcher leur aggravation, affirme le Dr Magovern.

La meilleure routine matinale de soins de la peau pour tous

Heureusement, la plupart des produits de soins de la peau sont désormais infusés d’une multitude d’ingrédients puissants qui combattent plusieurs problèmes à la fois, garantissant que votre routine de soins matinale ne nécessitera pas une tonne d’étapes ou de produits. Vous pouvez ainsi vous préparer pour la journée en un rien de temps et sans vous ruiner. Suivez simplement cette routine simple en 4 étapes :

Routine matinale de soins de la peau, étape 1 : Nettoyant

Pendant que vous dormez, votre peau ramasse les résidus de votre oreiller, la saleté de vos cheveux/produits capillaires ou la sueur des bouffées de chaleur, il est donc essentiel de la nettoyer en premier.

Pour peau sèche

Un nettoyant que nous aimons, surtout pour les peaux sèches ? La Roche-Posay Toleriane Nettoyant Doux Hydratant (Acheter chez DermStore, 16,99 $). Il nettoie en douceur la peau sèche sans la dépouiller de ses huiles naturelles tout en reconstituant l’humidité perdue pendant le sommeil.

Pour les peaux grasses

Si vous penchez davantage pour le côté gras, La Roche-Posay Toleriane Nettoyant Moussant Purifiant (Acheter chez DermStore, 16,99 $) est composé d’antioxydants, de céramides et de niacinamide, qui aident tous à stabiliser la production de sébum, garantissant ainsi que votre peau ne produit pas trop ou pas assez de sébum. De plus, les nettoyants moussants sont parfaits pour les peaux grasses en raison de leurs capacités à pénétrer les pores, explique le Dr Magovern.

Pour les peaux sensibles

La peau s’irrite-t-elle facilement ? Le Dr Magovern recommande un nettoyant doux comme Nettoyant UltraCalming de Dermalogica (Acheter chez DermStore, 42 $). “C’est un nettoyant pour le visage extrêmement doux qui calme la peau et protège contre les inflammations futures.”

En rapport: Dermatologues : si vous ne faites pas un double nettoyage, vous vous coucherez avec un visage sale

Routine matinale de soins de la peau, étape 2 : Tonique

Prostock-Studio/Getty

L’avantage de cette étape ? Tout le monde n’en a pas besoin, donc si vous êtes pressé par le temps, c’est une bonne chose à sauter. Mais pourquoi utiliser du toner ? D’une part, il débarrasse la peau de tout excès de sébum ou de saleté que vous avez peut-être manqué lors de la première étape. De plus, comme les nettoyants peuvent parfois perturber l’équilibre naturel du pH de la peau, un bon tonique peut aider à rétablir ces niveaux, ce qui est important pour maintenir une peau saine. De plus, le tonique prépare la peau aux prochaines étapes de votre routine de soin matinale. Il crée une toile lisse pour l’application de sérums, crèmes hydratantes et autres produits.

Les ingrédients des toniques varient, explique le Dr Magovern, mais la plupart contiennent au moins tout ou partie des éléments suivants :

Eau (Aqua): La base de nombreux toners est l’eau, qui donne une consistance liquide. Humectants : Ce sont des ingrédients qui aident à attirer et à retenir l’humidité. Les humectants courants contenus dans les toniques comprennent la glycérine et l’acide hyaluronique. Extraits botaniques : Les toniques contiennent souvent des extraits de plantes comme la camomille, l’aloe vera ou le calendula. Ceux-ci peuvent avoir des effets apaisants et calmants sur la peau. Acides alpha et bêta-hydroxy (AHA/BHA) : Certains toniques peuvent contenir des acides exfoliants comme l’acide glycolique (AHA) ou l’acide salicylique (BHA) pour aider à éliminer les cellules mortes de la peau et favoriser le renouvellement cutané. Antioxydants : Des ingrédients comme la vitamine C ou l’extrait de thé vert peuvent être ajoutés pour leurs propriétés antioxydantes, qui peuvent aider à protéger la peau des dommages causés par les radicaux libres. Alcool ou hamamélis : Ce sont des astringents qui aident à resserrer les pores. Cependant, ces ingrédients peuvent être desséchants pour certaines personnes, c’est pourquoi des options sans alcool sont également disponibles.

“Si vous avez la peau sèche, je vous recommande d’utiliser un tonique astringent une fois par semaine au maximum, peut-être même toutes les deux semaines ou une fois par mois. Ces puissants BHA et AHA peuvent décaper la peau et provoquer une irritation supplémentaire s’ils sont utilisés sur des peaux sèches”, explique Dr Magovern. “Même pour les peaux grasses, je les recommande une à deux fois par semaine maximum.”

Tonique pour peau sèche

“Un bon tonique abordable pour les peaux sèches est Tonique hydratant pour le visage de CeraVe (Acheter sur Amazon, 9,86 $). Ce joyau de pharmacie est composé d’ingrédients hydratants comme l’acide hyaluronique, la niacinamide et les céramides – et il est idéal pour les peaux sensibles”, explique le Dr Magovern.

Tonique pour peau grasse

Un tonique astringent qui réduit le sébum et débouche les pores en exfoliant la peau ? Lotion tonique astringente à base de plantes bleue Kiehl’s (Acheter chez Ulta, 25 $). Il équilibre également les zones du visage qui sont plus sujettes à la production pétrolière.

Routine de soin du matin étape 3 : Sérum

C’est ici que vous pouvez vraiment vous concentrer sur les besoins particuliers de votre peau. Les sérums contiennent une forte concentration d’ingrédients actifs comme des antioxydants, des vitamines, des peptides et de l’acide hyaluronique. Cela permet un traitement plus efficace et ciblé de problèmes de peau spécifiques. De plus, ils sont légers, ce qui leur permet d’être rapidement absorbés par la peau. Cela garantit que les ingrédients actifs pénètrent profondément dans la peau, délivrant efficacement leurs bienfaits.

simarik/Getty

Sérum pour peau terne

Illuminez votre teint avec un sérum infusé de vitamine C comme Sérum vitaminé éclaircissant ITK à la vitamine C (Acheter chez Walmart, 14,97 $). “La vitamine C est un puissant antioxydant qui, au-delà de ses bienfaits éclaircissants, protège et répare contre les dommages environnementaux. Elle s’attaque aux ridules, aux rides, aux problèmes de texture et bien plus encore.” dit le Dr Magovern.

Sérum pour peau sèche

Le Dr Magovern déclare : « L’hydratation est nécessaire pour garder la peau claire et saine, en particulier lorsque vous utilisez des produits exfoliants et des toniques dans votre routine. » Le meilleur ingrédient pour y parvenir ? Acide hyaluronique car « ils procurent une hydratation légère qui n’obstrue pas les pores ». Un à essayer : L’Ordinaire Acide Hyaluronique 2% + Sérum Hydratant B5 (Acheter chez Sephora, 8,90 $). La peau sera douce au toucher et paraîtra rebondie et souple après utilisation.

En rapport: « Je suis dermatologue et voici pourquoi je dis à mes patients d’utiliser quotidiennement de l’acide hyaluronique ! »

Sérum pour les taches brunes

Vous luttez contre la décoloration due aux taches brunes, aux cicatrices d’acné, au mélasma ou aux dommages causés par le soleil ? Recherchez un sérum contenant de l’acide tranexamique. L’ingrédient anti-inflammatoire aide à atténuer l’hyperpigmentation. Un à essayer : Sérum correcteur de décoloration Good Molecules (Acheter chez Ulta, 12 $).

Sérum pour ridules

Ciblez les rides et ridules avec un sérum à base de peptides comme La liste INKEY

Sérum peptidique raffermissant booster de collagène (Acheter chez Sephora, 16 $). Ses deux ingrédients clés sont collagène et des peptides, tous deux essentiels pour une peau jeune. Les peptides favorisent la production de collagène qui contribue à renforcer l’élasticité de la peau.

En rapport: Un dermatologue se penche sur une astuce peptidique TikTok à 20 $ qui fonctionne comme le Botox

Routine de soins de la peau du matin, étape 4 : hydrater

Nikola Ilic/Getty

Régénérez et réhydratez la peau le matin avec une crème hydratante. Le Dr Magovern conseille d’en utiliser un qui contient un SPF, afin que vous ayez une étape de moins dans votre routine matinale de soins de la peau.

Crème hydratante avec SPF pour peaux grasses

Si vous craignez qu’une crème hydratante avec un écran solaire rende votre peau grasse et encore plus grasse, n’ayez crainte. Hydratant absorbant l’huile Differin’s SPF 30 (Acheter chez Ulta, 15,99 $) fait exactement ce qu’il prétend : absorbe l’huile tout en laissant votre peau suffisamment hydratée.

Crème hydratante avec SPF pour peaux sèches

Pour les peaux sèches, le Dr Magovern recommande une crème hydratante contenant «des humectants, notamment de la glycérine, de l’acide hyaluronique et de l’acide lactique, qui retiennent et attirent l’humidité vers la couche supérieure de la peau». Le Peter Thomas Roth Water Drench Hydratant nuage hyaluronique à large spectre SPF 45 (Acheter sur Amazon, 31,95 $) est composé d’acide hyaluronique pour une hydratation toute la journée et d’un SPF 45 pour la protection UVA et UVB.

Vous avez une minute supplémentaire à perdre ? Ajoutez ces étapes

Appliquer une crème pour les yeux

L’application d’une crème sous les yeux est une étape importante (mais pas indispensable). Il peut aider à dégonfler, inverser la décoloration et réhydrater la peau sous les yeux. Celui que nous aimons ? Duo Crème Yeux Jour + Nuit ITK’s (Acheter chez Walmart, 14,97 $), qui fait double emploi puisqu’il contient également une crème conçue pour une utilisation nocturne.

Appliquer un baume à lèvres

mini-série/Getty

Appliquer un baume à lèvres hydratant peut aider à apaiser les lèvres sèches et gercées et donner à votre moue un peu de brillance et de volume.

Celui qu’on aime : Réparation des lèvres Aquaphor (Achetez sur Amazon, 7,83 $ pour le pack de 2) car il est composé de beurre de karité, de vitamines et d’essence de camomille, qui nourrissent tous les lèvres sèches. Pour un bonus supplémentaire, vous pouvez même glisser un peu de Aquaphor sur les cils pour un regard rosé et naturel.

