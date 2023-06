Je suis dégoûtée de moi-même, coupable et incontrôlable, dit Chanelle Hayes alors qu’elle s’ouvre sur l’hyperphagie boulimique

CHANELLE Hayes dit qu’elle se dégoûte d’elle-même alors qu’elle s’ouvre sur son trouble de l’hyperphagie boulimique.

La star a récemment publié deux photos d’elle côte à côte, montrant un avant et un après pendant son parcours de perte de poids.

Éclaboussure

La star de Big Brother a eu une opération secrète de manchon gastrique en août 2020 après avoir grimpé au 17e[/caption]

Chanelle, 35 ans, porte un bikini jaune dans chacun des clichés individuels et sur l’image de droite, elle a l’air beaucoup plus mince après avoir révisé son style de vie.

Elle a écrit à ses fans : « Trigger warning !!!!!

« J’ai passé une mauvaise journée aujourd’hui avec mon alimentation. Je sais que beaucoup d’entre vous me suivent à cause de mon parcours de perte de poids et de mes troubles de l’alimentation, donc je ne veux pas cacher que j’ai eu une jument d’une journée en matière de modération. J’ai binged toute la journée sur tout ce que vous pouvez penser.

« En ce moment, je me sens dégoûté de moi-même, coupable, incontrôlable, mal à l’aise, mal à l’aise et en colère. Mais je dois me rappeler que c’est normal. Je ne peux pas simplement « guérir » le trouble de l’hyperphagie boulimique avec une chirurgie de perte de poids.

« Ce soir, quand les enfants sont au lit, je vais faire certains des exercices de TCC qu’on m’a enseignés pour essayer de reprendre le contrôle de mes actions envers la nourriture et comprendre que mal manger pendant une journée ou manger certains types d’aliments n’est pas t « faux ».

Chanelle a poursuivi en disant que, même en tapant sa légende, elle finissait les croûtes d’une pizza.

Elle a poursuivi : « Je n’ai pas faim. Ce n’est pas moi qui suis gourmand… Je ne peux pas m’arrêter. Pourquoi est-ce que je fais cela? La réponse est : je ne sais pas.

« Je dois me rappeler que demain est un nouveau jour et je n’ai PAS besoin de restreindre la nourriture, car cela conduira à une autre frénésie. J’ai besoin de regarder la journée avec des yeux neufs et d’un point de vue sans culpabilité et de ne pas m’en vouloir pour ce que j’ai mangé aujourd’hui.

La star de Big Brother a terminé son message en écrivant : « Mon corps a changé, mais mon esprit reste un travail en cours. »

Et elle a été félicitée par ses fans, comme l’a écrit l’un d’entre eux : « Je n’ai jamais vu un post auquel je peux autant raconter aussi ! »

Un deuxième a écrit : « Bravo pour le partage, cela n’a pas dû être facile. Nous avons tous ces jours-là. Prenez soin de vous et rappelez-vous, demain est un nouveau jour.

Une troisième personne a fait écho: « Votre honnêteté est incroyable Chanelle. Je suis sûr que vous aiderez tant de gens simplement en étant honnête à propos de votre parcours. Gros câlins et amour.

L’ancienne star de Big Brother a eu une opération secrète de manchon gastrique en août 2020 après avoir grimpé au 17e rang.

Chanelle a déjà raconté comment sa prise de poids extrême a ruiné sa vie alors qu’elle refusait de quitter la maison pendant un an parce qu’elle avait tellement honte de sa taille 18.

L’infirmière a dit qu’elle « se sentait un million de fois mieux » depuis l’opération de la manche, mais a dit qu’elle voulait une abdominoplastie parce qu’elle s’inquiétait de la peau lâche.

«Je suis 8e maintenant et une taille de robe 6-8. L’été dernier, je pesais environ 9st 5lb et avant d’avoir la manche ajustée, je faisais une taille 22 et 17st 4lb », a-t-elle dit OK! magazine.

« En fait, j’ai été très stressé par les délais universitaires et les horaires des enfants avec les écoles et leurs pères et je pense que cela a causé la perte de poids. »

vérifier les droits d’auteur

Chanelle a été félicitée par les fans pour avoir toujours gardé les choses franches avec sa perte de poids[/caption] Instagram

Chanelle a partagé des clichés avant et après avec ses fans[/caption]