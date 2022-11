Je suis dégoûté de voir Olivia Attwood quitter I’m A Celeb, mais Matt Hancock est dégoûtant de faire le show, dit Nicola McLean

La star de I’M A CELEB, Nicola McLean, a rendu son verdict sur les candidats de cette année et a déclaré qu’elle était “dégoûtée” de voir sa bonne amie Olivia Attwood quitter la jungle.

L’ancienne mannequin glamour, 41 ans, qui a joué dans la série 2008, a déclaré qu’elle souhaitait que la star de Love Island, 31 ans, gagne avant d’être forcée de quitter la vie dans la jungle après 24 heures pour des raisons médicales.

Éclaboussure

Rex

Rex

La personnalité de la télévision a déclaré qu’elle soutenait désormais la légende de la musique Boy George et le parrain de la meilleure amie Aisleyne Horgan-Wallace pour être couronné roi de la jungle cette année.

S’adressant exclusivement à The Sun lors du gala de la Pink Ribbon Foundation, Nicola a déclaré: “Je suis dégoûté d’Olivia [Attwood]nous sommes amis dans l’industrie et nous nous soutenons définitivement, et je dirais que nous sommes relativement similaires.

“Je la soutenais pour qu’elle gagne, donc je suis dévasté à ce sujet.”

«Boy George est le parrain de ma meilleure amie Aisleyne Horgan-Wallace.

“Je pense qu’il est brillant, je pense qu’il est absolument incroyable, donc c’est mon favori pour gagner à la minute.

« Je pense qu’il a vraiment bien fait ; J’adore les trucs sans taureaux, je déteste les nouvelles conneries de PC auxquelles nous devons nous conformer.

“Il n’a pas été impoli, il n’a pas été agressif passif, il a directement dit ce qu’il ressentait.

« J’aime aussi Owen Warner, mais nous devrons attendre et voir. Olivia était ma principale personne à gagner.

Nicola a également donné son avis sur l’apparition de l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock dans l’émission.

Le député Matt, 44 ans, a choqué la nation lorsqu’il est arrivé mardi dans le camp I’m A Celebrity – rejoignant dix autres célébrités Down Under.

L’ancien secrétaire à la Santé a été vu pour la première fois dans l’émission ITV plus tôt cette semaine, avant de s’attaquer à son premier procès Bushtucker dans la jungle australienne hier soir.

Nicola a critiqué le député pour être entré dans la jungle, affirmant qu’il “ne s’occupe de personne d’autre que de lui-même”.

“Je pense que c’est atroce que Matt [Hancock] est dans l’émission, alors que nous étions tous socialement éloignés et qu’il avait une liaison, c’est juste choquant », a-t-elle déclaré.

“Le fait que nous ayons perdu une si grande partie de nos vies à cause de ce qu’il a dit que nous devions accepter le fait qu’il a trompé sa femme, ce n’est tout simplement pas pour moi.

“Il ne s’occupe de personne d’autre que de lui-même, n’est-ce pas.”

Nicola a profité au maximum de son temps dans l’émission ITV jungle et a conseillé aux célébrités de faire de même.

“Profitez-en, vous n’aurez jamais une opportunité comme la jungle, c’est la plus grande émission télévisée”, a déclaré le mannequin.

Cela vient après que les fans de l’émission ITV se soient tous plaints après que Matt ait été vu à l’écran pour la première fois.

Le député avait affirmé que sa raison de participer à l’émission était de sensibiliser le public, mais il semblait tout oublier alors qu’il était interrogé par ses nouveaux camarades de camp.

Ceux qui regardaient à la maison n’étaient pas impressionnés par son incapacité à le mentionner et se sont tournés vers Twitter pour se plaindre à ce sujet.

Une personne a écrit : “On a demandé à Hancock à deux reprises dans l’émission de ce soir pourquoi il était entré dans la jungle, assez curieusement, il ne l’a pas utilisé comme une chance de ‘sensibiliser à la dyslexie sur une plate-forme qui atteindra les gens’.”

Un deuxième a ajouté: “On a demandé à Matt, à au moins quatre reprises au cours de l’épisode de ce soir, pourquoi il était entré dans I’m A Celebrity. Pas une seule fois il n’a mentionné la dyslexie. C’est un projet vaniteux qui rapporte de l’argent.

Alors qu’un troisième a déclaré: «Je pensais que Matt Hancock avait dit qu’il allait dans la jungle pour sensibiliser les associations caritatives contre la dyslexie? Aucune mention…”

L’arrivée très attendue de Matt dans la jungle a suscité un mélange de choc, d’incrédulité et de rires incontrôlables de la part des célébrités.

L’ancien secrétaire à la Santé a finalement rejoint le casting de l’émission de téléréalité ITV cette semaine, après avoir fait face à de nombreuses critiques sur sa décision de la part du public et de ses collègues politiciens.

Peu de temps après son arrivée, il a participé au défi Beastly Burrows Bushtucker Trial aux côtés de son collègue entrée tardive, le comédien Seann Walsh – et a ensuite été sélectionné par le public pour faire face à un deuxième procès jeudi.

Caractéristiques de Rex

Éclaboussure

Nicola a assisté au gala de la Pink Ribbon Foundation jeudi[/caption]