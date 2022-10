«Je suis de retour»: Danielle Smith choisie comme chef du Parti conservateur uni, prochaine première ministre de l’Alberta – Kelowna Capital News

Danielle Smith célèbre après avoir été choisie comme nouvelle chef du Parti conservateur uni et prochaine première ministre de l’Alberta à Calgary, en Alberta, le jeudi 6 octobre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Jeff McIntosh

Danielle Smith a effectué un retour politique spectaculaire jeudi, remportant la direction du Parti conservateur uni pour devenir le prochain premier ministre de l’Alberta près de huit ans après avoir décimé le mouvement avec un passage épique au sol.

Smith a recueilli près de 54% des voix au sixième tour du scrutin préférentiel, battant six rivaux et obtenant la majorité nécessaire à la victoire.

“Je suis de retour!” Smith l’a dit à une foule enthousiaste d’environ 1 500 personnes au BMO Centre de Calgary juste avant que des confettis éclatent autour d’elle et que des ballons bleus et blancs flottent d’en haut.

“Je suis reconnaissant d’avoir gagné cette seconde chance de votre part. Je ne l’oublierai jamais et je vous promets ce soir que je ne vous laisserai pas tomber.

Smith a exhorté le parti à enterrer les griefs passés et à travailler pour vaincre le NPD de l’opposition de Rachel Notley lors des élections de mai 2023.

“Ce n’est pas le moment de régler de vieux comptes ou des rivalités. Ce n’est pas le moment de punir nos collègues conservateurs pour les erreurs du passé », a déclaré Smith.

“Je nettoie l’ardoise.”

Smith remplace Jason Kenney, qui a annoncé qu’il démissionnerait après avoir reçu un tiède soutien de 51 % lors d’un examen de la direction en mai.

Elle a gagné en capturant un noyau de membres du parti bouleversés par les restrictions COVID-19, les mandats provinciaux en matière de vaccins et un gouvernement fédéral qu’ils jugent outrepasser ses limites en matière de libertés individuelles et avec des règles étranglant l’industrie et l’économie pétrolières et gazières de l’Alberta.

Elle a promis un nouveau combat contre Ottawa, le blâmant pour les politiques monétaires qui alimentent l’inflation.

« Il est temps pour l’Alberta de prendre sa place en tant que partenaire principal dans l’édification d’un Canada fort et unifié. L’Alberta ne demandera plus la permission à Ottawa d’être prospère et libre », a déclaré Smith sous les acclamations.

« On ne nous dira pas ce que nous devons mettre dans notre corps pour travailler ou voyager.

«Nous n’aurons pas nos ressources enclavées ou notre énergie supprimée progressivement par des premiers ministres vertueux.

«Les Albertains, et non Ottawa, traceront notre propre destin selon nos propres conditions.»

Près de 85 000 des 124 000 électeurs éligibles ont voté par courrier ou en personne.

Smith a battu Travis Toews, le ministre des Finances sous Kenney, au dernier tour de scrutin. Smith avait 42 423 voix et Toews 36 480.

Brian Jean, un ancien chef du parti Wildrose comme Smith, a terminé troisième, suivi de Rebecca Schulz, Todd Loewen, Rajan Sawhney et Leela Aheer.

Aheer, Sawhney et Schulz ont également été ministres sous Kenney. Loewen a été expulsé du caucus de l’UCP pour avoir critiqué Kenney en 2021.

Smith a déclaré que Loewen avait été élue cette semaine et qu’elle serait présente lors de sa rencontre avec son caucus vendredi. Elle doit être assermentée en tant que 19e premier ministre de l’Alberta à Edmonton mardi.

Kenney n’était pas à l’annonce du vote, mais dans un tweet, il a déclaré : « Félicitations à Danielle Smith pour avoir remporté la majorité des voix à la direction de l’UCP, et à tous ceux qui ont participé au processus pour leur engagement envers le processus démocratique. Il y aura une transition ordonnée.

La campagne à la direction qui a duré tout l’été a vu les candidats se quereller principalement sur la meilleure façon de se battre avec le gouvernement fédéral.

Smith, 51 ans, a donné le ton en proposant une loi sur la souveraineté de l’Alberta pour permettre à la province d’ignorer les lois fédérales et les ordonnances des tribunaux jugées contraires à ses intérêts, tout en restant en quelque sorte dans les limites de la Constitution.

Elle n’a pas expliqué comment cela fonctionnerait et les experts juridiques ont dit que c’était parce que ce n’était pas possible. Ils ont déclaré que le projet de loi tel qu’il était présenté serait illégal, inconstitutionnel et constituerait une manœuvre détournée vers la séparation.

Kenney a qualifié le plan de “cockamamie” et de précurseur du chaos juridique et économique. Cinq des candidats ont également condamné le plan et se sont demandé si Smith pouvait le faire adopter.

Smith a également promis des mesures radicales sur le front de la santé, promettant de refuser les restrictions sanitaires liées au COVID-19 et d’apporter des modifications à la loi provinciale sur les droits de la personne afin de prévenir la discrimination fondée sur le statut vaccinal.

Et elle a dit qu’elle licencierait le conseil d’administration d’Alberta Health Services, le fournisseur de soins de santé de première ligne indépendant de la province, pour avoir bâclé la réponse à la pandémie et laissé les hôpitaux au bord de l’effondrement.

Toews n’a pas été mis à disposition pour commenter après l’annonce des résultats du vote.

Jean a déclaré que Smith avait réussi à capitaliser efficacement sur la frustration avec le gouvernement fédéral.

“Elle est sortie du toboggan avec l’acte de souveraineté et le mot en dit long”, a déclaré Jean. “Beaucoup de gens sont en colère, et je pense que les gens voulaient montrer cette colère ce soir.”

Schulz a déclaré qu’il était temps de se rallier et d’aller de l’avant.

«Je suis certainement un joueur d’équipe. Je prévois de courir à nouveau », a déclaré Schulz. “Et j’espère continuer à me battre pour les Albertains et mettre en place une équipe solide alors que nous nous dirigeons vers mai 2023.”

Smith a quitté la politique sous un nuage en 2015 après avoir failli effondrer le Wildrose lors d’un passage massif au sol vers les progressistes-conservateurs au pouvoir des mois plus tôt.

Le Wildrose s’est ensuite rallié à Jean et a fusionné avec les PC de Kenney en 2017 pour créer l’UCP.

Smith a passé les six dernières années comme animateur d’émissions de radio à Calgary et devra remporter une élection partielle pour obtenir un siège à l’Assemblée législative. Elle a déclaré qu’un certain nombre de membres de l’UCP avaient proposé de se retirer pour qu’elle puisse se présenter.

— Dean Bennett, La Presse canadienne

