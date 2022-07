Je suis danseuse et je gagne 10 000 $ par mois en vendant mes coupures d’ongles, mes sous-vêtements usés – et même mon stérilet

Une danseuse exotique est devenue une femme d’affaires qui gagne un million de dollars et vend des articles bizarres en ligne, notamment des ongles de pied, des sous-vêtements usés et même un stérilet.

Rebekka Blue, 28 ans, qui se surnomme “La déesse professionnelle”, a fait fortune en vendant les articles les plus bizarres via l’une de ses entreprises de commerce électronique.

Blue publie des vidéos TikTok sur des choses étranges qu’elle vend en ligne 1 crédit

Blue a vendu ses coupures d’ongles contre de l’argent 1 crédit

Blue travaillait auparavant comme modèle de webcam Crédit : Instagram

Elle a fait irruption sur le marché en vendant un fantasme de propriété et en fouettant des articles utilisés par ce que ses clients considèrent comme un “personnage de petite amie” qu’elle crée pour ceux qui sont prêts à acheter.

Rebekka a assumé de nombreux rôles au fil des ans, notamment l’animation d’un podcast, l’écriture d’un livre et la création d’une marque qui fabrique des couteaux destinés à un marché féminin appelé Blades for Babes.

Mais malgré ce vaste portefeuille, elle gagne le plus d’argent – entre 5 000 $ et 10 000 $ en moyenne par mois – en vendant des articles bizarres en ligne.

Elle a vendu des mouchoirs usagés, des ongles de pied et des vêtements très usés et transpirés à des personnes à travers les États-Unis.

L’influenceuse Rebekka, de Wilmington, en Caroline du Nord, a abandonné le lycée à 18 ans et n’est pas allée à l’université.

Elle est devenue danseuse exotique et est devenue modèle de webcam tout en démarrant une activité parallèle de vente de vêtements et d’accessoires sur Internet.

La toute première vente d’effets personnels de Rebekka était l’une de ses tenues de danse, qu’elle a vendue pour seulement 20 $.

Elle a vendu la tenue à un client qui était “ravi” de l’expérience mais qui n’y a d’abord pas pensé.

Mais lorsqu’elle est passée de la danse au mannequinat par webcam, Rebekka s’est rendu compte qu’il existait un énorme marché pour les personnes achetant des sous-vêtements et des chaussettes usagés sur Internet.

Elle a ensuite commencé à vendre du contenu de rots sur ses plateformes, ce qui s’est transformé en rots dans des sacs hermétiques et en les expédiant aux fans à travers le pays.

Rebekka dit qu’il y a un aspect culte dans les achats étranges et le compare à la façon dont les gens achètent des choses aux enchères qui ont été utilisées par des célébrités.

Beaucoup de ses clients aiment les vêtements de sport qu’elle a portés – et transpirés – car ils transportent ses phéromones naturelles.

Elle vend des chaussures dans lesquelles elle s’est promenée toute la journée, s’est salie et commercialise les articles dans cet esprit pour les clients.

Rebekka a déclaré: “Les gens pensent que c’est fou, mais je vends de l’espoir, de la joie et de l’amour aux gens dans un environnement sûr.”

VENTE LA PLUS ÉTRANGE

L’article le plus étrange que Rebekka a vendu était son stérilet (dispositif intra-utérin).

Elle a ajouté: “J’avais un Mirena (bobine) et mon médecin vient de le jeter à la poubelle.

“Si vous me voyez jeter quelque chose à la poubelle, alors il y a un drapeau rouge parce que je le garde généralement dans mon sac pour le vendre plus tard.

“Même si nous allons au salon pour nous faire faire les orteils, je demande de garder les tongs et les séparateurs d’ongles et j’essaie de faire payer à mon client les pédicures de tout le monde. C’est un défi de vente incitative.

“Avec le stérilet, je l’ai juste sorti de la poubelle et je l’ai ramené à la maison. J’avais un client qui achetait des choses étranges comme mes peluches et mes protège-slips et des trucs farfelus et s’est dit ‘peut-être qu’il pourrait l’utiliser comme trophée ?’

“Il m’a offert quatre figurines pour avoir quelque chose qui était à l’intérieur de mon corps pendant près de cinq ans, ce qui était divin pour lui.

“C’était donc sans conteste l’un des moments forts de ma carrière.”

FAME TIKTOK

Rebekka a décidé de partager l’expérience inhabituelle sur TikTok, et c’est à ce moment-là que ses vidéos ont explosé.

Elle compte désormais plus d’un million d’abonnés sur TikTok, où elle met en valeur son sens des affaires et commercialise ses produits.

Il lui a fallu trois ans de travail acharné pour se rendre compte que cela pouvait être un véritable modèle commercial, au lieu d’une agitation secondaire.

L’entreprise a décollé, mais Rebekka ne gagnait encore qu’environ 50 dollars par semaine lorsqu’elle a commencé.

Mais les choses se sont rapidement intensifiées et son industrie de niche consistant à créer un marché pour ses objets d’occasion et ses déchets lui a permis de gagner plus d’un million de dollars en seulement 10 ans.

Elle a déclaré: “C’était une évidence de continuer à partager mon expérience sur les réseaux sociaux, ce qui a non seulement développé mon entreprise, mais m’a permis de créer une entreprise de divertissement. Cela m’a permis d’embaucher.”

Un client a même voulu acheter un test de grossesse d’occasion, pour simuler l’idée du couple dans une relation amoureuse essayant d’avoir un bébé.

Rebekka a déclaré: “Je suis allée au magasin à un dollar et j’ai acheté un test de grossesse. J’ai de nouveau vendu le fantasme. J’ai presque écrit un scénario comme si nous étions dans un film, à propos de ce test de grossesse.”

Grâce à son succès, Rebekka a pu écrire un livre pour apprendre à d’autres femmes à vendre leurs propres choses.

AIDER LES AUTRES

Rebekka a révélé que lorsqu’elle apprend que les femmes peuvent quitter leur emploi de neuf à cinq grâce à son aide, elle trouve cela plus gratifiant que de recevoir le chèque à la fin de la journée.

L’amélioration constante de son entreprise est au premier plan de chaque PDG et Rebekka n’est pas différente, s’assurant que ses produits se retrouvent chez le client dans les meilleures conditions de qualité.

Elle a dit que la plupart des produits sont scellés sous vide pour conserver la fraîcheur et les phéromones, mais doit constamment s’adapter à sa liste sans cesse croissante d’articles en vente, comme “les ongles et les bouteilles de salive”.

Rebekka a ajouté: “J’ai eu des expériences payées. J’ai un client qui aime vraiment que je fasse des emplettes pour lui chez Victoria’s Secret et que je porte ces articles avant de les lui expédier.

“Chaque semaine, je suis payée quelques centaines de dollars pour faire du shopping, acheter de la lingerie, être payée pour la porter, être payée pour l’expédier et en faire du contenu.

“J’ai eu une demande pour obtenir une très belle paire de talons Christian Louboutin, certains d’entre eux coûtent quelques milliers de dollars.

“On m’a demandé de les mettre dans mon jardin et de marcher dans les bois pendant la nuit.

“On m’a demandé d’obtenir du miel et des gicleurs et d’en remplir les semelles, puis de me promener dans ces chaussures dans les bois en vidéo avant de sceller les chaussures sous vide et de les lui envoyer.

“C’était une vente d’environ 500 $. J’ai également demandé à obtenir une paire de chaussures pour compenser mes problèmes, alors j’ai aussi eu des Louboutins gratuits.”

LE PLUS DIGUSTANT

L’article le plus dégoûtant qu’elle ait vendu était une couche qu’elle avait portée.

Rebekka a déclaré: “C’est tout ce que j’irai … ça devient plus bizarre, mais je ne pense pas que nous puissions publier ce genre de choses.”

Vendre des articles inhabituels en ligne est une “arme à double tranchant”, a déclaré Rebekka, ce qui implique qu’il y a des choses encore plus étranges qu’elle n’a pas vendues en raison de sa vie privée et de sa sécurité.

Parce que l’industrie n’est pas réglementée, sa protection pourrait être compromise par des personnes qui ne respectent pas son consentement.

L’objectif final de Rebekka est de prendre sa retraite, mais aussi de laisser un héritage qui comprend la formation et l’information dans l’industrie et l’aide au soutien des femmes qui découvrent la vie de la vente de choses étranges en ligne.

Elle a déclaré: “Plus important encore, mon objectif dans cette industrie est de fournir un changement juridique pour aider les droits de nous qui vendons des choses étranges que nous n’avons pas; les processeurs de paiement ne nous protègent pas, notre sécurité n’est pas protégée.

“L’objectif est d’avoir plus de droits pour nous, car il s’agit d’une entreprise légitime et nous méritons d’être traités comme des propriétaires d’entreprise.”

Bleu répertorie les articles qu’elle a vendus 1 crédit