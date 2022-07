Je suis dans un brouhaha avec mon voisin ennuyeux – leur chien aboie toute la journée alors je me venge

Un résident FURIEUX planifie de se venger de ses voisins cauchemardesques qui laissent leur chiot bruyant dehors – malgré ses nombreuses plaintes.

Owen Prescott dit que ses voisins ont créé une aire de jeux extérieure pour le nouveau chiot de leur chien, où ils laissent le chien quand ils sortent.

Un voisin exaspéré a raconté comment le chiot de son voisin aboie pendant des heures Crédit : Getty

“Ce chiot aboie toutes les cinq secondes pendant des heures, dirigé vers notre maison, jusqu’à leur retour (pour info, je travaille à domicile). Ils savent que leur chien fait cela et pensent que c’est acceptable”, a déclaré Owen dans un post sur Reddit.

“Je dois maintenant aggraver la situation parce que je pense qu’ils n’ont pas l’empathie pour comprendre pourquoi leur mignon petit chiot gardé à l’extérieur est une nuisance, quand il est gardé à l’intérieur, les aboiements s’arrêtent donc ce n’est pas comme s’ils avaient besoin de se débarrasser de le chiot, gardez-le simplement à l’intérieur (ou dressez-le).”

Alors qu’Owen envisageait un dispositif sonique anti-aboiements comme solution au problème, il a déclaré que le gadget était coûteux.

Au lieu de cela, l’homme irrité a dit qu’il envisagerait d’acheter des carillons éoliens bruyants.

Il a dit: “Ce sont bon marché et je peux l’accrocher à un arbre directement où ils ont le chien et près de leur maison.

“L’inconvénient évident est que le son affectera également les autres voisins, mais ils en ont assez des aboiements du chien aussi, alors peut-être que cela en vaut la peine pendant quelques semaines.”

En demandant conseil à d’autres utilisateurs de Reddit, Owen a déclaré : “Je me demande si le son est suffisamment ennuyeux ? Si quelqu’un avait des carillons près de chez vous, cela vous irriterait-il ?”

Un utilisateur, Amaraame, a déclaré être sensible aux sifflements des chiens, qui peuvent déclencher des migraines.

“En tant que personne qui peut entendre les sifflets de chien, veuillez obtenir le carillon.

“Si quelqu’un comme moi vit près de chez vous et qu’il peut entendre cet appareil anti-chien, il deviendra probablement votre nouveau voisin de l’enfer.”

D’autres utilisateurs ont suggéré que cette solution pourrait ne pas être efficace à long terme.

“Je ne sais pas ce que feront les carillons éoliens, mais ils font plus de bruit. Je les aime. D’autres les détestent. Mais ils ne pourront pas rivaliser avec les aboiements de chiens pendant de longues périodes”, a écrit l’utilisateur Amateur Professor.

D’autres utilisateurs, quant à eux, ont recommandé de contacter le contrôle des animaux et de porter plainte contre le chien qui aboie, ou de le laisser partir.

“Il me semble que le chien ne devrait pas être dehors toute la journée, surtout sans surveillance et personne à la maison ? J’appellerais le contrôle des animaux et leur demanderais de suggérer à vos voisins d’investir dans une caisse pour l’intérieur pendant leur absence.” Autre Rutabaga 1742 suggéré.

