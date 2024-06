Je suis d’accord pour vivre la vie « imméritée » d’un bébé Nepo

Maya Hawke continue de démontrer pourquoi elle est actuellement le meilleur bébé nepo du jeu : dans une récente interview avec Les temps, la fille d’Ethan Hawke et d’Uma Thurman a partagé qu’elle sait qu’elle ne mérite pas la vie privilégiée qu’elle a, mais qu’elle est d’accord pour la vivre quand même. « Il y a tellement de gens qui méritent d’avoir ce genre de vie et qui ne le font pas », a déclaré Hawke. Les temps, « mais je pense que je suis à l’aise de ne pas le mériter et de le faire quand même. Et je sais que ne pas le faire n’aiderait personne. Hawke, qui a joué dans Choses étranges et a récemment sorti son troisième disque en tant que musicienne, a également révélé que les blagues sur les bébés nepo qui sont souvent lancées contre les enfants des riches et des célèbres ne la dérangent pas. « C’est normal de se moquer quand on est dans un air raréfié. C’est un endroit chanceux.