jeEn 1973, Donald Trump était un héritier immobilier affamé et maladroit du Queens, en quête de respect à New York. Pas particulièrement intelligent, pas particulièrement charmant et sans plan solide pour combattre un procès fédéral Face à la discrimination de l’entreprise familiale à l’égard des locataires noirs, le jeune Trump hésitait à réaliser son rêve d’ouvrir un somptueux hôtel près de Grand Central. Autrement dit, jusqu’à ce qu’il rencontre Roy Cohn, le procureur pugilistique du sénateur Joseph McCarthy devenu confident de Richard Nixon et fixateur politique, dans un club chic de New York.

C’est la scène d’ouverture de The Apprentice, un nouveau film sorti ce mois-ci après un voyage assiégé vers les salles de cinéma. Écrit par Gabriel Sherman, chroniqueur de longue date de Vanity Fair sur Trump et réalisé par le cinéaste iranien danois Ali Abbasi, le film dépeint l’ascension du jeune Trump dans la société new-yorkaise dans les années 1970 et 1980 grâce aux tactiques éhontées de Cohn, alors que la santé de l’avocat s’est affaiblie à cause du VIH. /Sida. La question qui taraude le film, mettant en vedette un Sebastian Stan dégarni dans le rôle de Trump et Jeremy Strong de Succession dans le rôle de Cohn, est la suivante : est-ce que quelqu’un veut regarder un film de Trump ? Et après que le film soit tombé dans une longue période d’incertitude en matière de distribution suite à quelques critiques positives au festival de Cannes en mai – serait quelqu’un peut le regarder ?

« Je suis d’accord avec les gens qui nous dénigrent, nous louent, peu importe », a déclaré Abbasi, qui a déjà réalisé le thriller de tueur en série Holy Spider. « Ce qui ne me convient pas, ce qui fait vraiment mal, c’est le boycott ou la censure que nous avons effectivement subis. »

Même avec deux stars majeures attachées, le film indépendant a eu un chemin tortueux vers les salles. Après la première du film au festival, le camp Trump a publié une lettre de cessation – ce qui n’est pas surprenant, compte tenu du caractère procédurier de l’ancien président et du contenu du film. The Apprentice représente, entre autres choses, Trump violant sa première femme, Ivana (Maria Bakalova) – un récit fictif d’une prétendue attaque de 1989 – et subissant une liposuccion. Dan Snyder, un milliardaire pro-Trump impliqué dans Kinematics, la société qui a investi dans le film contre les droits nationaux, aurait cherché à bloquer sa sortie. Peut-être effrayés par les menaces juridiques, divers studios et streamers sont passés. À la onzième heure, Briarcliff Entertainment est intervenu avec un plan de distribution domestique et les récompenses poussent, même si les cinéastes ont quand même demandé 100 000 $ dans un Campagne Kickstarter (surnommé « Libérer l’apprenti »).

Selon Abbasi, basé à Copenhague, la question de la distribution était moins une histoire juteuse d’un milliardaire de droite et plus un menteur impénitent qui cherche à obtenir ce qu’il veut, qu’une simple logique d’entreprise : « Ce qui rapporte de l’argent en gagne, ce qui ne rapporte pas d’argent n’est pas intéressant. » Le calcul étant que, même si les gens regardent le film, cela pourrait décourager davantage d’abonnés ou de clients Maga. « Malgré toute l’apparence libérale d’Hollywood – et je ne dis pas qu’ils mentent ou quoi que ce soit – mais je ne pense pas qu’ils soient disposés à se lancer en politique de manière significative et significative », a déclaré Abbasi.

Le film a, dès le départ, été difficile à vendre. « Trumpland pense que nous faisons un excellent travail sur Trump, mais lorsque nous tournions le film, tous nos amis libéraux à Hollywood pensaient que nous lui donnions trop d’oxygène », a déclaré Abbasi. « Des gens nous ont raccroché au nez lorsque nous faisions équipe, parce que nous ne « détestions » pas assez Trump. »

Pour être clair, le film, que Sherman a conçu et écrit pour la première fois en 2017 – bien avant les règles de Cohn : « attaquer, attaquer, attaquer », « ne rien admettre, tout nier » et « ne jamais admettre la défaite » s’est manifesté par des efforts visant à voler un président américain. élection – ne va pas facile pour Trump. Il s’agit d’un travail de dramatisation fondé sur des documents historiques, aussi accablant que vous le considérez. (Pour les personnes extérieures au Maga-verse, c’est assez accablant.) Mais il tente de faire ce qui est peut-être impossible en Amérique aujourd’hui : parler de Trump sans aucun bagage politique, mettre de côté ses sentiments à l’égard de cet homme au nom des faits. basé sur l’art. « Ce n’est pas écrit pour influencer l’esprit des gens », a déclaré Sherman. « C’est écrit comme de l’art et ce que les gens en retirent est leur propre choix.

« C’est une histoire tellement universelle que l’apprenti devance le maître », a-t-il ajouté. « J’espère que les gens pourront en faire l’expérience selon leurs propres conditions et ne pas y apporter tout leur bagage politique. »

Maria Bakalova et Sebastian Stan dans L’Apprenti. Photo : Pief Weyman/Photo : Pief Weyman

Rien dans The Apprentice n’est inconnu de quiconque a prêté attention à Trump au-delà de sa récente carrière politique. Le film dépeint sa relation glaciale et décevante avec son père (Martin Donovan) ; sa relation plus affectueuse avec son frère aîné alcoolique Fred (Charlie Carrick), décédé en 1981 ; sa cour maladroite avec Ivana ; et son œil aveugle sur l’homosexualité de Cohn et ses tentatives maladroites de respectabilité. Et peut-être le plus accablant de tous, ses tricheries, ses solutions de contournement et ses mensonges purs et simples – au conseil du logement, à la presse – qui ont fonctionné parce qu’ils s’alignaient sur les intérêts personnels des autres et sur la manière dont les élites new-yorkaises conféraient une légitimité à un fanfaron. (Un profil du New York Times comparant Trump à Robert Redford, lu à haute voix par sa mère Mary, est directement tiré d’un article réel contribuant à bâtir la réputation de Trump en tant qu’homme d’affaires légitime de New York.)

« Il y a un système, il y a un darwinisme social qui est ancré dans la société américaine, qui n’est pas venu avec Trump et ne prendra pas fin avec Trump », a déclaré Abbasi, qui maintient que The Apprentice n’est « pas un film de Trump. Il s’agit du devenir du personnage de Donald Trump tel que nous le connaissons aujourd’hui, à travers cette époque très spécifique et cette relation spécifique. »

Au fil du film, Trump, tel que Stan le joue d’une manière aussi non exagérée que possible, devient de plus en plus semblable à la figure reconnaissable d’aujourd’hui – plus grand et avec plus de fanfaronnades, opérant avec de moins en moins de sens des conséquences. La scène la plus troublante à voir – et celle qui a fait la une des journaux cannois – est celle où il viole Ivana à la fin des années 1980.

« Je pensais que le film devait aborder cet aspect de son personnage – ce serait un film blanchi si nous ne le reconnaissions pas d’une manière ou d’une autre », a déclaré Sherman, soulignant que Trump a été accusé de manière crédible d’agression sexuelle par au moins une douzaine de femmes, et a été reconnu coupable par un jury new-yorkais de l’agression de l’ancien chroniqueur de Elle E Jean Carroll. L’épisode en question s’inspire de la propre déposition de divorce d’Ivana, à huis clos et sous serment, en 1990. (Ivana, décédée en 2022, a ensuite fait des déclarations contradictoires, bien que Sherman ait noté qu’elles étaient sous la pression des avocats de Trump et, finalement, de l’équipe de campagne. .) « Je voulais me dire, OK, cet homme est notre président, il a des antécédents d’agression sexuelle – regardons cela, faisons en sorte que les gens voient réellement à quoi cela ressemble », a-t-il déclaré.

C’est l’une des nombreuses scènes difficiles à supporter, même si l’on a intellectualisé l’inconduite bien documentée de Trump et qui a, naturellement, suscité la colère des Républicains. L’ancien candidat républicain à la présidentielle, Mike Huckabee, publiquement a appelé au boycott du film « anti-Trump ». (« Ils n’adoptent le premier amendement que lorsque cela leur convient, leur liberté d’expression uniquement lorsqu’il s’agit de fascisme », a déclaré Abbasi à propos de Huckabee et de ses semblables.)

Sebastian Stan, Ali Abbasi et Maria Bakalova à la première de The Apprentice à Cannes. Photographie : David Fisher/Rex/Shutterstock

Mis à part les copains de Trump, The Apprentice fait toujours face à une bataille difficile pour les téléspectateurs. ABC et CBS ont refusé de diffuser des spots pour le film lors des débats de campagne, une décision que Briarcliff attribue à « la timidité et la lâcheté ». Et puis il y a l’obstacle d’inciter le public à regarder un film de deux heures sur un homme sur lequel la plupart des Américains ont une opinion arrêtée, et dont une bonne moitié préférerait en voir moins. « Les gens apportent beaucoup d’idées préconçues dans ce film », a concédé Sherman, « mais s’ils se permettent simplement de s’asseoir dans la salle et d’être surpris, je pense qu’ils passeront un moment vraiment excitant. »

Abbasi et Sherman ont tous deux présenté The Apprentice comme beaucoup de choses : un film new-yorkais sur une époque révolue, sordide et formatrice. L’histoire d’un système corruptible. Un étudiant classique devient la saga du professeur. Une histoire d’origine. Mais il s’agit avant tout d’un portrait dramatisé de Donald Trump, la personne. Trump n’est « pas un extraterrestre, il ne vient pas d’une autre planète. Il est humain », a déclaré Sherman. « Nous devons examiner ces gens, même si vous n’êtes pas d’accord avec eux, afin que peut-être la prochaine fois qu’un autre Trump arrive, nous les reconnaissions comme tels. »

En fin de compte, le film, comme tout film, dépend de l’interprétation. « Je pense que le public est vraiment intelligent », a déclaré Abbasi. « Ils peuvent se faire leur propre idée s’ils viennent et donnent une chance. »