Je suis coroner et je suis toujours surpris par les raisons inhabituelles pour lesquelles certaines personnes meurent – un cas bizarre m’a vraiment laissé perplexe

LA MORT est souvent un sujet tabou, mais pour le Dr James Adeley, c’est un événement quotidien – car il traite 4 000 décès par an.

En tant que coroner principal pour le Lancashire et Blackburn avec Darwen, son travail consiste à enquêter sur les raisons mystérieuses pour lesquelles certaines personnes décèdent.

Le Dr James Adeley est coroner principal pour le Lancashire et Blackburn avec Darwen Crédit : Canal 5

Le Dr Adeley a travaillé sur un certain nombre de cas inhabituels, dont une femme de 52 ans décédée après s’être étranglée accidentellement lorsque son haut de pyjama s’est coincé dans le four.

S’exprimant l’année dernière lors de l’enquête sur la mort de la barmaid Jackie Michelle Cottrill, 52 ans, il a raconté comment il n’avait “jamais rencontré un cas aussi inhabituel” au cours de ses 20 années en tant que coroner.

Le Dr Adeley et son équipe, qui jouent dans le nouveau documentaire révolutionnaire de Channel 5 Cause of Death, enquêtent sur certains décès jugés non naturels, violents ou dont la cause est inconnue.

Cela comprend la commande d’une autopsie, l’obtention de déclarations de témoins et de dossiers médicaux, ou la tenue d’une enquête.

S’adressant au Sun, il a déclaré: «Après la série télévisée américaine Quincy, tout le monde dans ce pays pense que le coroner est en fait un pathologiste qui entreprend les examens du défunt.

« Nous ne sommes pas, nous sommes une sorte de juge.

“Nous avons nos propres enquêteurs qui enquêteront sur tous les décès.”

Un cas particulier présenté dans l’émission implique une cause de décès qui est une première pour le Dr Adeley.

Tué par le “bonheur”

L’un des décès inhabituels est survenu après qu’une femme ait mélangé des antidépresseurs et des amphétamines Crédit : Getty

Le syndrome sérotoninergique survient lorsque le corps a trop de sérotonine chimique – souvent surnommée «l’hormone du bonheur».

Cela est généralement dû à une combinaison de médicaments – dans ce cas, un mélange d’antidépresseurs et d’amphétamines.

Le Dr Adeley a déclaré : « Je fais ce travail depuis 18 ans maintenant. Je n’ai jamais rencontré de syndrome sérotoninergique auparavant. C’est une première.

« C’est la réaction très inhabituelle entre une drogue prescrite et une drogue sociale.

“Le corps se réchauffe jusqu’à ce que le cerveau devienne si chaud qu’il ne fonctionne plus et que vous vous effondriez et mouriez.”

Corps dans le bain

Un homme a été mystérieusement retrouvé mort dans un bain avec le robinet toujours ouvert Crédit : Getty

Un autre cas mystérieux concerne la mort d’un homme retrouvé dans une baignoire pleine d’eau, le robinet coulant toujours.

L’appel au 999 a été passé en décembre dernier par un voisin inquiet d’Andrew Milnes, 48 ​​ans, qui vivait seul à Skelmersdale, Lancs.

S’exprimant dans le documentaire, DS Sean Cloherty de la police du Lancashire a déclaré: «J’ai regardé le rapport d’incident au fur et à mesure qu’il arrivait et j’ai juste pensé qu’il pourrait être suspect compte tenu des circonstances.

“Il était allongé partiellement immergé dans la baignoire, la tête sous l’eau et la jambe droite sur le bord de la baignoire.

“Il y avait une douche électrique dans les locaux et la pomme de douche avait été retirée et était dans le bain avec lui.”

DS Cloherty a ajouté que la cause du décès pourrait être une noyade ou un choc électrique – car l’électricité de la maison était en assez mauvais état.

Il est également apparu que la victime avait été impliquée dans un délit de fuite avec un camion cinq mois plus tôt. Si ces blessures causaient sa mort, cela pourrait entraîner des poursuites.

Décidant qu’une enquête complète était nécessaire, le Dr Adeley a ordonné une autopsie du ministère de l’Intérieur.

Il a révélé qu’il souffrait d’une maladie cardiaque rare et inconnue qui l’avait fait s’effondrer, tomber dans le bain et se noyer – dans ce que le Dr Adeley a décrit au cours de l’enquête comme un “ensemble de circonstances très inhabituel et très tragique”.

Danger chimique

L’émission C5 bénéficie d’un accès sans précédent à des équipes qui enquêtent sur la mort des gens Crédit : Canal 5

Plus tôt cette année, le Dr Adeley a appelé à des contrôles plus stricts de la vente d’un produit chimique de préparation alimentaire légal après le suicide d’une femme.

Victoria Lacey, 21 ans, est décédée en juin 2020 après avoir pris une dose mortelle de la substance, qui est légalement disponible pour son usage prévu mais mortelle lorsqu’elle est consommée directement en raison de son effet sur le sang.

Le Dr Adeley a envoyé un rapport au ministère de l’Intérieur décrivant la méthode de suicide “en augmentation rapide”, avertissant que davantage de décès pourraient survenir si aucune mesure n’est prise.

Le Dr Adeley a travaillé comme chirurgien des oreilles, du nez et de la gorge avant de quitter la médecine en 1993 pour se requalifier en tant qu’avocat, avant de devenir coroner il y a près de deux décennies.

Il a présidé les enquêtes sur la mort de deux des victimes de la catastrophe de Morecambe Bay Cockling, lorsque 23 cueilleurs de coques chinois se sont noyés alors qu’ils travaillaient au large de la côte du Lancashire en février 2004.

Il a déclaré : « C’est le meilleur travail du monde. Il aide les personnes à un moment terrible de leur vie à traverser un processus aussi facilement que possible tout en leur fournissant une explication sur la façon dont leur proche est décédé.

« C’est un travail très enrichissant et c’est un privilège d’être coroner.

Le travail exige un sens morbide de la curiosité car essayer de découvrir pourquoi quelqu’un est mort peut être « une histoire de détective ».

Le Dr Adeley a déclaré: «Une grande partie de votre travail consiste vraiment à découvrir la vérité et certaines choses peuvent être assez mystérieuses.

« Vous commencez au début avec presque aucune information et vous avez une énigme à résoudre. Nous avons les avantages de la tomodensitométrie, des pathologistes, de la toxicologie, de la police, des officiers du coroner qui recueilleront les déclarations des témoins, et vous reconstituez ce puzzle.

“Certains des décès de cette série n’étaient absolument pas clairs quant à ce qui s’était passé au début. C’est devenu plus clair au fur et à mesure que l’information est arrivée. C’est donc une histoire de détective.

Le Dr Adeley a déclaré que tous les décès présentés dans la série sont “inhabituels à leur manière”, ajoutant: “Chacun est une tragédie pour la famille impliquée.”

Malgré tous les efforts d’un coroner, dans certains cas, le mystère de la mort de quelqu’un ne peut jamais être résolu.

Le Dr Adeley a déclaré: “Il y a des décès pour lesquels peu importe les efforts que vous y consacrez, vous ne comprendrez tout simplement pas toujours comment cette personne a rencontré sa fin.”

Cause of Death diffusé le lundi 19 octobre à 21h sur Channel 5.