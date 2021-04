Le président de Barcelone, Joan Laporta, est convaincu que Lionel Messi restera au club et a déclaré que tout progressait bien, bien que des sources aient déclaré à ESPN qu’il n’avait pas encore proposé un nouveau contrat à l’attaquant.

L’accord existant de Messi expire en juin et il sera libre de quitter le club s’il ne signe pas de nouveaux termes.

Laporta, qui a été élu pour un deuxième mandat à la présidence du Barça en mars, a toujours exprimé son désir de voir Messi rester au Camp Nou, mais tarde à lui proposer un nouveau contrat jusqu’à ce qu’un audit interne des finances du club ait été effectué.

Un rapport publié vendredi suggérait qu’une première offre avait été faite cette semaine. Des sources proches du club catalan et du joueur ont nié cela à ESPN, mais Laporta a fait preuve d’optimisme avant la finale de la Copa del Rey de ce week-end.

« Tout progresse correctement », a déclaré Laporta à Deportes Cuatro avant de s’envoler pour Séville, où le Barça affrontera l’Athletic Bilbao samedi.

Le retour du nouveau président de Barcelone, Joan Laporta, pourrait jouer un rôle pour convaincre Lionel Messi de rester au club. Photo de David Ramos / Getty Images

« Je ferai tout ce qui est en son pouvoir pour que le club reste. C’est ce que nous faisons. Messi est motivé. C’est une personne extraordinaire et je suis convaincu qu’il voudra continuer au Barça. »

Messi, 33 ans, voulait partir l’été dernier après la défaite 8-2 en Ligue des champions face au Bayern Munich, mais la situation a changé depuis.

L’un de ses principaux problèmes était sa relation avec l’ancien président Josep Maria Bartomeu, qui a maintenant été remplacé par Laporta, qui était dans le rôle lorsque Messi a fait son entrée dans la première équipe.

Dans une interview en décembre, Messi a déclaré qu’il attendrait la fin de la saison avant de décider de son prochain déménagement. Le Paris Saint-Germain et Manchester City surveillent la situation.

Outre l’offre financière, Laporta devra également convaincre Messi en lui assurant qu’il peut constituer une équipe capable de concourir pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Sur ce front, Laporta a déjà rencontré les représentants d’Erling Haaland pour discuter d’un éventuel accord. Des sources ont déclaré à ESPN que Barca travaillait sur un accord pour Haaland, mais que financièrement, ce sera un accord très difficile à conclure.

« Tout ce qui doit être fait sera fait et nous veillerons à ce que ce soit bien fait », a ajouté Laporta, interrogé sur les chances de signer l’attaquant du Borussia Dortmund.

« Nous devons travailler dur pour construire une équipe compétitive pour la saison prochaine. Mais [right now] la priorité est de gagner la finale [on Saturday]. «