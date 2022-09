Un amateur de bière GEORDIE estime qu’il possède la plus grande collection au monde de bouteilles de Newcastle Brown Ale en édition limitée.

Le directeur financier Michael Hewitt, 41 ans, en possède 130, d’une valeur allant jusqu’à 10 000 £, dont un 25 Squadron F3 et une bouteille “Sid the Sexist” de la bande dessinée Viz, toutes deux évaluées à 200 £.

Le père de trois enfants, qui les garde à la maison à Motherwell, a déclaré: “Je suis convaincu que personne n’a plus de bouteilles que moi.”

“Si j’ai la plus grande collection au Royaume-Uni, j’ai certainement la plus grande collection au monde.

“Les réseaux sociaux ont facilité l’accès aux choses.

“Beaucoup de bouteilles sont conservées par les mêmes personnes depuis longtemps.

“Beaucoup de gens accordent une valeur sentimentale à ces choses.

“La première bouteille que j’ai eue était une bouteille de témoignage d’Alan Shearer, il y en avait deux millions.

“Certaines personnes pensent qu’elles valent beaucoup.”