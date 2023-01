Je suis contrôleur aérien – j’ai vu des avions de chasse intercepter des ovnis à 10 000 mph et j’ai même réussi à communiquer avec eux

L’épopée brésilienne “Night of the UFOs” a vu des avions de chasse chasser de mystérieux objets brillants – certains d’entre eux de 300 pieds de large et voyageant à des vitesses incroyables.

Cinq pilotes abasourdis ont témoigné avoir vu 21 objets apparaître et disparaître, tandis que des centaines de soldats au sol en ont également été témoins. Au départ, trois avions ont été envoyés, dont un Mirage F-103, qui a décollé peu avant 23 heures avec le capitaine Armindo Sousa Viriato aux commandes. Bientôt, son avion de combat haute performance a atteint 1 000 mph, mais alors qu’il se rapprochait de l’OVNI, il a accéléré à une vitesse qu’il a calculée comme étant 15 fois la vitesse du son, soit 11 500 mph. “S’il existe un avion capable de développer cette vitesse, je ne le connais pas”, a-t-il déclaré dans une interview quelques années plus tard. Pendant ce temps, les événements incroyables qui se déroulaient dans le ciel n’étaient pas passés inaperçus au sol. Le photographe Adenir Britto travaillait de nuit dans le bureau de son journal lorsqu’il a appris qu’il y avait une “soucoupe volante” au-dessus de sa tête. Supposant initialement qu’il s’agissait d’une farce, il est sorti avec un journaliste et, à sa grande surprise, a vu les objets et a commencé à tirer. Dans une autre tournure, deux officiers de l’armée de l’air accompagnés du chercheur américain sur les ovnis James J. Hurtak, se sont présentés au journal environ un mois plus tard. Ils ont exigé que l’éditeur leur montre les négatifs des photos sous prétexte qu’ils voulaient qu’ils soient analysés par la NASA. Ils n’ont jamais été revus depuis Les événements incroyables se sont rapidement infiltrés et ont commencé à recevoir une large couverture dans les médias. Cela a incité le ministre de l’armée de l’air, le brigadier Octávio Júlio Moreira Lima, à tenir une conférence de presse sans précédent au cours de laquelle les pilotes ont décrit ce qui s’était passé. Mais il a été forcé d’admettre : “Nous n’avons aucune explication.” Un rapport de 2009 de l’armée de l’air sur la “Nuit des ovnis” a conclu que ses hauts gradés “sont d’avis que les phénomènes sont solides et reflètent, d’une certaine manière, l’intelligence”.