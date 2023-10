Le représentant républicain de Floride, Matt Gaetz, a déclaré jeudi qu’il s’opposait à la stratégie « Speaker-light » consistant à soutenir le représentant républicain de Caroline du Nord, Patrick McHenry, en tant que président temporaire.

La motion d’annulation de Gaetz a conduit à l’éviction de l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, de la direction avec le soutien de huit républicains et de tous les démocrates de la Chambre lors d’un vote le 3 octobre. Deux votes en salle en octobre n’ont pas permis de désigner un orateur en raison du vote de vingt-deux représentants républicains contre le représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan, le président désigné.

Gaetz, qui a soutenu Jordan, s’est opposé à la décision du membre du Congrès de l’Ohio de soutenir McHenry en tant que président temporaire jusqu’en janvier. Jordan a confirmé son intention de rester en course dans l’espoir d’obtenir le marteau.

«Je suis contre Speaker-light. Je suis contre Bud Light. Je pense que c’est une profanation constitutionnelle de ne pas élire de président de la Chambre », a déclaré Gaetz à un journaliste dans les couloirs du Congrès jeudi. « Nous devons rester ici jusqu’à ce que nous élisions un président, et si quelqu’un ne parvient pas à obtenir les voix, nous devons passer à la personne suivante. Mais déformer et torturer la Constitution pour donner du pouvoir à un président temporaire, c’est avoir un président-lumière. Cela n’est pas prévu constitutionnellement, c’est profondément infirme et je ferai tout mon possible pour y mettre fin.»

Un certain nombre de républicains de la Chambre ont déclaré jeudi au Daily Caller que les membres de leur parti votaient contre la Jordanie pour contrarier Gaetz. (EN RELATION : Jim Jordan ne parvient pas à devenir président de la Chambre lors du deuxième tour de scrutin)

« Un bon nombre de personnes m’ont dit que leur objection n’était pas personnelle à Jim. En Jordanie, voter est perçu comme une récompense pour Matt Gaetz et le reste des huit. D’autres ont indiqué que certains partisans de Jim ne soutiendraient pas Scalise et que les récalcitrants ne soutiendraient donc pas Jordan », a déclaré le représentant républicain de l’Arizona, Andy Biggs, à l’appelant.

« Le peuple américain veut un orateur qui soit honnête et qui le représente, et non un statu quo à Washington. Il est honteux pour un certain nombre d’élus, dont beaucoup dans des districts sûrs du GOP, de s’opposer à Jim Jordan uniquement pour contrarier Matt Gaetz », a déclaré la représentante républicaine de Caroline du Sud, Nancy Mace, au Daily Caller.

Jordan reçu 199 voix lors du vote au deuxième étage mercredi, manquant les 217 voix nécessaires pour qu’un candidat devienne président. Deux républicains – les représentants de New York Andrew Garbarino et Anthony D’Esposito – ont voté pour l’ancien candidat au poste de gouverneur de New York, Lee Zeldin. D’autres ont voté pour McCarthy, le chef de la majorité Steve Scalise et le whip de la majorité parlementaire Tom Emmer.