Je suis content qu’Usyk ait échappé à l’Ukraine vivant, déclare le géant russe de la boxe

L’ancien champion des poids lourds Nikolai Valuev a déclaré qu’Oleksandr Usyk n’avait probablement pas d’autre choix que de rejoindre les forces de défense territoriale de Kiev

L’ancien géant russe de la boxe Nikolai Valuev s’est dit soulagé que le champion du monde ukrainien en titre Oleksandr Usyk ait quitté son pays indemne après avoir rejoint les forces de défense territoriale de Kiev, ajoutant qu’Usyk n’avait probablement d’autre choix que de s’engager.

Le roi mondial des poids lourds Usyk se prépare actuellement pour son match revanche à succès avec Anthony Joshua, où la star ukrainienne défendra les titres WBA, IBF, WBO et IBO qu’il a sensationnellement remportés contre le Britannique à Londres en septembre dernier.

Usyk, 35 ans, né en Crimée, se trouvait hors d’Ukraine lors du déclenchement du conflit avec la Russie en février, mais est revenu via la Pologne et a ensuite partagé des images de lui prenant les armes dans le cadre des forces de défense de Kiev.

Usyk a ensuite de nouveau fui l’Ukraine fin mars, expliquant qu’il avait été persuadé qu’il pouvait mieux servir le pays en affrontant Joshua lors de leur match revanche contre l’Arabie saoudite le 20 août.

L’ancien double champion russe des poids lourds WBA Valuev – maintenant député à la Douma d’État – a suggéré qu’Usyk n’avait effectivement d’autre choix que de prendre les armes en premier lieu.

“Je ne connais pas tous les détails de la façon dont Sasha [Usyk] arrivés là [in Kiev]mais il n’a probablement pas eu l’occasion de faire autrement », a déclaré Valuev.

«Après tout, il était sur le territoire de son pays natal et ne pouvait pas rester à l’écart de leurs processus. Et quand il est parti à l’étranger pour se préparer à son prochain combat, j’ai dit: “Dieu merci, il est vivant.”

Auparavant une figure controversée pour certains en Ukraine pour sa réticence supposée à critiquer la Russie, Usyk a juré de retourner dans le pays “juste après” le combat avec Joshua.

Il a cependant été dépouillé de tous les honneurs qui lui avaient été précédemment accordés dans sa ville natale de Crimée.

Dans une large interview avec RIA Novosti, Valuev a également discuté de l’avenir du sport russe face aux interdictions internationales généralisées.

Valuev est maintenant un politicien dans son pays natal. © Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images





Valuev a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la situation change de sitôt, mais qu’un nouvel ordre mondial du sport pourrait être formé.

“Il y a une réorganisation globale du monde, et dans le sport, comme dans d’autres domaines, très probablement, de nouvelles alliances internationales seront également créées”, a déclaré l’homme de 48 ans.

“Peut-être qu’il y aura une alternative aux Jeux Olympiques et au Comité International Olympique. Mais pour le moment c’est difficile à imaginer car c’est très cher.

“Cela ne dépend pas seulement de la Russie, dans une situation similaire, il devrait y avoir plusieurs autres grands pays qui diraient franchement au CIO : ‘Allez-y dans la forêt, nous ferions mieux de créer quelque chose à nous’.”

Valuev, qui a raccroché les gants en 2009 avec un bilan de 50 victoires et deux défaites, dit ne pas voir “tout est rose pour [Russian] sport, mais cela ne signifie pas que nous ne développerons pas le sport et que nous ne concourrons pas.

« Nous avons des victoires individuelles dans les sports internationaux… nos joueurs de tennis et boxeurs professionnels performent, les joueurs de hockey jouent dans la prestigieuse LNH », il ajouta.

“Nous devons compter sur le fait que beaucoup comprennent que le sport mondial sans la Russie n’est en quelque sorte pas suffisant et pas le sport.

“Ce sont des titres et des médailles illégitimes [without Russia]car les athlètes les plus forts du monde ne participent pas aux tournois.

« Absolument tout le monde comprend cela – les athlètes étrangers eux-mêmes et les officiels. Mais rien ne peut être fait à ce sujet maintenant.

Valuev a visé le chef du CIO Thomas Bach pour ses recommandations d’interdire les athlètes russes du sport mondial, suggérant que Bach avait “beaucoup de squelettes dans son placard.”

Interrogé sur les athlètes russes susceptibles de changer de nationalité pour éviter les interdictions, le 7 pieds Valuev a reçu un avertissement.

“En Russie, ils peuvent presque tout pardonner aux gens, mais ils ne pardonnent pas la trahison”, dit le pugiliste devenu politicien.

“C’est notre mentalité, nous sommes nés avec ça, et c’est comme ça que nous sommes élevés. Dans notre histoire, même les meurtriers sont devenus des saints, mais des traîtres – jamais.