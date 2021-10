Je suis content que Wayne Couzens ait eu la vie pour le meurtre de Sarah Everard

LA fille d’une femme qui a été violée et assassinée dans sa propre maison a accueilli toute la peine d’emprisonnement à perpétuité du tueur de Sarah Everard – mais dit que la famille ne trouvera la paix que lorsqu’il sera mort.

Wayne Couzens est devenu l’un des quelques tueurs qui mourront en prison, après avoir utilisé son poste de policier pour enlever et assassiner l’homme de 33 ans en mars.

Sarah Everard a été enlevée à Clapham Common le 3 mars et assassinée Crédit : Reuters

Wayne Couzens a été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle Crédit : AFP

Tracey Millington-Jones – dont la mère Wendy Speakes, 51 ans, a été poignardée 11 fois dans sa maison de Wakefield en 1994 – a fait campagne avec succès pour garder le tueur Christopher Farrow derrière les barreaux, après avoir été condamné à 18 ans de prison.

Elle dit que la condamnation à perpétuité sans libération conditionnelle de Couzens montre que les victimes et leurs familles commencent à obtenir la justice qu’elles méritent.

« Mon cœur va à la famille Everard », dit-elle. «Je ne peux pas imaginer ce que ressent sa pauvre mère en voyant sa fille sur CCTV monter dans la voiture avec ce policier.

« La vie sans libération conditionnelle, lorsqu’il s’agit de meurtre au premier degré avec préméditation, est ce que tous les tueurs devraient obtenir dans ce pays.

« Enfin, on commence à remarquer que les victimes et la famille de la victime comptent, et cette phrase le reflète. »

Bien que Tracey n’ait que des éloges pour les détectives qui ont traqué Farrow, alors âgé de 39 ans, en 2000, elle est horrifiée par les signes avant-coureurs que les collègues de police de Wayne Couzens ont manqués.

Le responsable des armes à feu aurait été surnommé «le violeur» par ses collègues policiers en raison de son amour pour la pornographie violente et aurait fait face à des allégations d’exposition à la pudeur.

« J’ai lu que la police avait commis des erreurs dans l’affaire Sarah Everard et cela ne fait qu’ajouter l’insulte à la blessure pour la famille en deuil », dit-elle. « Ce qu’ils vivent est horrible. »

Tracey, dont l’histoire est racontée dans Murdertown de ce lundi, sur Crime + Investigation, a été horrifiée lorsque la commission des libérations conditionnelles a transféré Farrow dans une prison ouverte, en 2018, en vue de le libérer sur parole.

Elle a réussi à faire annuler la décision, mais la mère d’un enfant, qui vit dans l’Essex, doit renouveler le combat tous les deux ans lorsque son cas est porté devant la commission des libérations conditionnelles – et est convaincue qu’il tuera à nouveau s’il est libéré.

« Si vous deviez demander aux familles des victimes si elles devraient rétablir la peine de mort, par injection létale, ma réponse serait oui », dit-elle.

« Alors ma vie, aussi longtemps qu’il me reste, ne sera pas occupée à me battre pour le garder en prison. C’est l’injustice ici. Il n’y a pas de fermeture pour moi.

«Quand vous entendez parler de meurtriers qui se sont fait tirer dessus ou qui se sont suicidés, les gens disent souvent qu’il a trompé la justice, mais je pense toujours que c’est mieux ainsi parce qu’ils ont la fermeture.

« Je n’aurai pas ça tant que je n’aurai pas reçu l’appel pour me dire qu’il est mort. »

Wendy Speakes, 51 ans, a été assassinée en 1994 Crédit : PA

Christopher Farrow a été condamné à 18 ans de prison en 2000 Crédit : Alamy