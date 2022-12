Je suis content d’avoir été expulsé de The Traitors – ma défunte mère aurait été horrifiée si j’avais gagné l’argent

Amanda Lovett de THE Traitors a révélé qu’elle était “heureuse d’être expulsée” de la série – car sa défunte mère aurait approuvé qu’elle gagne l’argent.

Le nouveau jeu télévisé animé par Claudia Winkleman, 50 ans, de Strictly Come Dancing, voit les 22 concurrents entrer dans un château des Highlands écossais, alors qu’ils sont chargés de découvrir leurs homologues infidèles.



Amanda a admis que ses liens émotionnels avec les coéquipiers de l'émission l'empêchaient de jouer au jeu

Elle a révélé qu'elle était "heureuse d'être expulsée" de la série, car sa défunte mère aurait été horrifiée si elle avait gagné l'argent.

Les joueurs fidèles doivent découvrir les traîtres parmi eux avant d’être «tués» ou bannis pour tenter de gagner 120 000 £.

Amanda, 54 ans, était l’une des traîtres d’origine, mais n’a été surprise que deux épisodes avant la finale alors qu’elle n’avait jamais été soupçonnée auparavant par ses co-stars.

Cela a conduit Hannah, Meryl et Kieran à l’interroger et à voter pour sa sortie, cependant, c’est Wilfred qui a planté la graine à la table ronde et c’est son vote brutal qui a scellé l’accord.

Amanda a ensuite dû se révéler comme une traîtresse après avoir reçu le plus de votes.

Mais la candidate a déclaré qu’elle “n’aurait pas pu le faire” si elle avait atteint la finale et gagné l’argent.

Elle a admis qu’au fur et à mesure que le jeu progressait, les liens émotionnels avec ses coéquipières lui rendaient difficile le jeu.

Amanda a parlé des défis auxquels elle était confrontée en jouant au jeu en admettant que cela “fait mal” de voir son compatriote traître Wilfred Webster se retourner contre elle, mais qu’elle était “heureuse” d’être bannie.

“J’ai apprécié le jeu, la façade, mais quand vous commencez à être émotionnellement lié – les gens souffrent vraiment là-dedans – c’est difficile alors”, a déclaré le candidat de la BBC au Daily Star.

Elle a poursuivi: “Tout le monde est notre 100%, tout le monde était mon 100% parce que je savais qu’ils étaient fidèles. Donc, pour qu’un traître aille jusqu’au bout et prenne l’argent, eh bien, je n’aurais pas pu le faire, ma mère m’aurait tiré dessus du haut du ciel, comme, ‘Je ne t’ai pas amené. prêt à être comme ça ! »

La maman de cinq enfants a admis que si elle était allée en finale, elle ne se serait jamais sentie bien dans sa peau et qu’elle aurait voulu «partager l’argent» avec ses coéquipières, mais elle ne pouvait pas.

Elle a partagé: “Je n’aurais pas pu faire ça, j’aurais dit que nous allions le partager, et ce n’est pas le jeu. Je serais rentré à la maison et mes enfants auraient demandé pourquoi je le partage, alors j’ai juste sauvé une dispute familiale !

Bien qu’il ait été expulsé de l’émission, l’agent immobilier gallois avait joué un superbe jeu de tromperie dans la compétition pleine de suspense.

The Traiters continue mercredi soir à 21h sur BBC One



Amanda a admis qu'elle s'était sentie «blessée» lorsque Wilfred s'est retourné contre elle pendant le match