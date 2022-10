Je suis constamment traqué pour mes tatouages ​​​​sur tout le corps – cela m’a causé des problèmes sans fin, mais je me fiche de ce que les autres pensent

DEBOUT à 6 pieds avec la peau inondée de crânes brûlants, de symboles sataniques et d’écailles de lézard, Keith Gordon coupe une image intimidante.

Le père de quatre enfants à la retraite de Hornchurch, Essex, a passé les 12 dernières années à se transformer d’un fonctionnaire ordinaire en l’un des hommes les plus tatoués de Grande-Bretagne.

Keith Gordon est l’un des hommes les plus tatoués du Royaume-Uni Crédit: East News

L’ancien fonctionnaire, photographié avec son fils Ricky, avant sa transformation Crédit : collecter

Les experts estiment qu’il a dépensé plus de 20 000 £ pour encrer tout son corps – à l’exception d’une tache blanche où se trouvent ses sous-vêtements parce que “personne ne le verra”.

Le look unique de l’homme de 66 ans lui a valu des rôles d’acteur dans un film de Jurassic Park, Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindlewald et même le feuilleton EastEnders.

Mais ce n’est pas toujours amusant pour le soi-disant “mec le plus cool d’Essex”, il a été qualifié de “diable” et admet : “J’ai de la chance de n’avoir jamais été attaqué pour mon apparence.”

Récemment, Keith a été expulsé d’un supermarché en raison de son apparence unique alors qu’il était en vacances à Brighton, ce qui, selon lui, est une discrimination et a déposé une plainte officielle.

Il a déclaré au Sun: “Je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant. J’attendais que ma femme Lisa finisse au comptoir quand un gars en uniforme est arrivé derrière moi.

“Je m’occupais de mes propres affaires quand il m’a regardé de haut en bas avant de dire:” Tu as beaucoup de tatouages ​​là-bas, mon pote “fortement et agressivement.

“J’ai répondu : ‘Oui, c’est vrai’, puis il a dit ‘Tu n’es pas le bienvenu ici, alors n’est-ce pas ? Êtes-vous!’ J’ai été choqué et je viens de quitter le magasin avec mes enfants.

« Je n’ai jamais été victime de discrimination auparavant. Normalement, je suis plutôt bien traité. Je parle très bien, je suis poli, amical et courtois.

“Je vais dans des chaînes comme Harvester, Toby Carvery, McDonald’s et Costa et je n’ai jamais eu de problème là-bas ni ailleurs auparavant.”

Keith affirme que le magasin – qu’il ne veut pas identifier – s’est excusé, mais il a du mal à trouver beaucoup de sympathie ailleurs.

Il a déclaré: «Les personnes en ligne d’apparence ordinaire aux cheveux gris, qui ont mon âge et plus, détestent mon apparence et pensent que le supermarché a fait ce qu’il fallait pour me dire de partir.

“Ils m’ont traité de dingue, ont dit que je n’avais pas l’air humain et que ma famille devait avoir honte parce que j’avais l’air horrible.”

Voyage d’art corporel

Keith n’est pas étranger à la controverse après avoir commencé son voyage de tatouage il y a près de quatre décennies avec un crâne de pirate et des coutelas croisés sur son avant-bras gauche à 17 ans.

Au départ, il a caché l’art corporel à ses parents, qui tenaient des pubs à Londres, mais finalement, ils l’ont repéré et ont “détesté” son apparence.

Keith se souvient : “Ma mère était très bouleversée, je la surprenais en train de pleurer toute seule à cause de mon tatouage, et mon père ne le reconnaissait pas du tout.”

Quatre ans plus tard, après s’être senti insatisfait de son apparence, il a entamé un processus long et douloureux pour les recouvrir de greffes de peau.

L’embarras de Keith face aux encrages amateurs l’a amené à éviter les tatouages ​​jusqu’à l’âge de 52 ans, date à laquelle il a de nouveau été intrigué par l’idée.

Cela l’a amené à réinventer complètement son apparence avec des designs de “motard trash et de dessins animés à sourcils bas”.

Keith avec sa femme Lisa – qui n’est pas fan de son tatouage Crédit: East News

L’apparence unique de Keith lui a valu des rôles dans des films et des émissions de télévision, notamment EastEnders Crédit : fourni

Maintenant, Keith “a perdu le compte” de ses tatouages ​​et pense qu’il en avait tellement en raison de son trouble obsessionnel compulsif – qui lui a laissé une envie incontrôlable de revenir en arrière encore et encore.

“Quand je suis sorti du magasin de tatouage après en avoir fait un, j’avais l’impression de marcher dans les airs”, a-t-il déclaré.

“J’avais l’impression d’être les genoux de l’abeille et je suis devenu obsédé. J’ai aussi adoré l’attention que j’ai reçue en les ayant, que ce soit bon ou mauvais.”

En 2009, il a décidé de commencer sur son visage et sa tête, ce qui a pris près de trois ans et ne s’est pas bien passé lorsqu’il travaillait comme fonctionnaire.

“Personne n’a rien dit mais je savais que ça avait l’air scandaleux et ils les détestaient. Ils ont dû se dire : ‘Qu’est-ce que l’enfer a fait ?'”, a-t-il dit.

« La plupart de mes collègues l’ignoraient ou prétendaient que je n’avais pas de tatouages, ils ne me demandaient rien et me parlaient rarement.

“Une dame avec qui j’ai travaillé ne les aimait vraiment pas – en particulier un tatouage de tarentule sur mon pied parce qu’elle avait peur des araignées.”

L’épouse de Keith, qui souffre depuis 20 ans, Lisa, 50 ans, n’a jamais approuvé ni l’un ni l’autre, mais aime toujours son mari malgré tout.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de ses encrages sans fin – y compris un cœur tatoué avec son nom dedans – elle secoue simplement la tête et sort de la pièce.

Ma femme “ne veut pas me connaître”

“Lisa n’aime pas mes tatouages”, admet Keith. « Elle les déteste mais elle accepte qu’ils fassent partie de qui je suis, même si j’ai été traité de monstre.

“Mais chaque fois que je me promène seins nus en public, Lisa ne veut pas me connaître, elle marche devant ou derrière moi, et ma famille disparaît. Ils détestent ça, mais j’aime ça.

Ils ne sont pas seuls dans leur désapprobation. Le regard de Keith attire naturellement les yeux des étrangers et parfois on lui a crié dessus pour son look unique.

Keith dit que les passants dans la rue l’appellent “Satan” Crédit: East News

Il a déclaré: “Il y a trois réactions différentes – la première est qu’on dit:” Wow, c’est génial “, la seconde est totalement ignorée et la troisième est vraiment négative.

“Cela peut aller des gens qui regardent, se font pointer du doigt ou se moquent de moi, et parfois des inconnus me disent aussi des choses.

« Une femme a crié ‘Satan ! Satan!’ tout en levant les doigts en forme de croix et une autre a dit: “Tu ressembles au diable”.

“Cela ne me dérange pas, je trouve ça drôle la plupart du temps et je suis fier parce que j’ai fait quelque chose que la plupart des gens auraient trop peur ou seraient incapables de faire.

“Je ne donne pas à ac ** p ce que les gens pensent, même si je suis sûr que beaucoup considéreraient cela comme la pire décision que quelqu’un puisse prendre ou risquerait de ruiner sa vie.”

Bien qu’il prétende être à l’abri des regards méprisants et des commentaires sarcastiques, cela n’a pas toujours été aussi facile pour le père – qui a lui-même trois enfants et une belle-fille.

Ses enfants étaient inscrits dans une école catholique romaine, ce qui a naturellement ébouriffé les plumes dues au fait que Keith avait plusieurs tatouages ​​​​du diable et «Jésus» et «Satan» sur ses paupières.

“Aux portes de l’école, j’avais l’habitude de rester seul et les autres parents m’ignoraient ou prétendaient que je n’étais pas là”, a-t-il déclaré.

“Avant, je détestais aller aux soirées des parents, surtout en ressemblant à ça, j’avais l’impression de relever le défi.

“Élèves, parents, enseignants, ils avaient tous l’habitude de me regarder mais personne ne disait rien, ils ne pouvaient pas, mon apparence serait simplement ignorée.”

Pour de nombreuses personnes qui envisagent de se faire tatouer, l’idée de combien cela pourrait faire mal a un effet dissuasif – mais Keith maintient que c’était un prix à payer pour voir comment il se comporte aujourd’hui.

Il a déclaré: «Avec les tatouages, la douleur varie énormément. Cela peut aller de bien à insupportable et brûlant. Quand j’ai fait refaire des parties de ma lèvre, j’avais l’impression d’avoir été placée sous une machine à coudre.

“Quand j’ai eu un rat sur le pied qui m’a vraiment fait mal, le contour des yeux était aussi mauvais et l’intérieur de mes oreilles était absolument mortel.”

Comme beaucoup de ceux qui sont passés sous le pistolet de tatouage, cela ne se passe pas toujours comme prévu et Keith admet que deux de ses encrages sont mal compris.

Il a ajouté: “Il y en a un qui dit” Death Penalty “, qui fait référence à un album de Witchfinder General, mais ils ont manqué d’espace et n’ont pas pu mettre le nom du groupe dessus, alors maintenant on dirait que je crois à la peine capitale, ce qui Je ne sais pas.

“Ensuite, un autre de mes groupes préférés est WASP, mais l’acronyme américain signifie” White Anglo Saxon Protestant “, ce que je ne voulais pas que les gens pensent.”

Étonnamment, même pour un homme qui a recouvert presque tout son corps d’encre – y compris une pièce controversée de Charles Manson – il a un tatouage non-non.

Il a ajouté : “Je ne me ferais jamais faire le blanc des yeux à cause du risque pour la santé, tu pourrais devenir aveugle !”

20 000 £ sur les tatouages

Keith affirme qu’il ne sait pas combien il a dépensé en tatouages ​​au fil des ans, mais admet tout au long de son parcours qu’il est passé sous l’aiguille toutes les trois semaines pendant près de 12 ans.

À un moment donné, il était régulièrement facturé 250 £ pour des sessions d’une journée complète, mais a insisté sur le fait que les prix variaient énormément en fonction de ce qu’il avait fait.

Les experts en tatouage nous ont dit que ses encrages auraient pu coûter jusqu’à 20 000 £ – un prix élevé à payer, mais Keith insiste sur le fait que “ce n’était pas difficile” de trouver l’argent chaque mois.

Ce doit être un succès financier pour ce tableau de doodle humain, mais Keith insiste sur le fait qu’il est fier de ce qu’il a accompli et qu’il offre des expériences dont beaucoup ne peuvent que rêver.

Il explique : « J’ai eu un travail d’acteur à cause de mes tatouages, y compris sur EastEnders, où j’ai joué un prisonnier qui a intimidé Danny Dyer, ce qui était incroyable.

“J’ai été payé quelques mille dollars pour être dans un film Les Animaux Fantastiques et j’ai rencontré Chris Pratt pendant le tournage d’une scène dans un marché illégal qui vendait des dinosaures pour Jurassic World : Dominion.

“Je ne regrette rien de tout cela, j’ai eu plus d’une décennie d’euphorie grâce à mes tatouages ​​et j’ai réalisé tout cela à cause de mon apparence.”