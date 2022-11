Je suis constamment traité d’intimidateur en ligne parce que j’ai une opinion – les flocons de neige ont fait de la pensée un discours de haine

Je n’ai jamais été fan de Sir Gavin Williamson, alors bon débarras à lui et à ses prétendues ordures d’intimidation.

C’est le genre de gars qui s’estime dur et se prend trop au sérieux.

Gavin Williamson était-il un tyran ou était-ce un instantané unique? Crédit : PA

Il est ce que mon beau-père appellerait un peu un “twerp”.

En outre, tout homme qui garde une tarentule dans son bureau dans l’espoir de semer la peur chez ceux qui entrent. . . doit être un peu précaire, non ?

Ou est-ce que mes commentaires font de moi un tyran?

Le prétendu langage de Wally Williamson à ses collègues était – s’il était tel que rapporté – inacceptable.

Et presque plus grossier que la façon dont je parle à mes enfants.

Bien que je ne leur ai jamais dit de “se trancher la gorge”, comme il l’aurait fait. Ce n’est même pas drôle.

Heureusement, je n’ai pas eu la malchance de travailler avec Williamson et il se pourrait qu’il intimide son entourage.

Mais si l’intimidation est une forme d’abus, la question est de savoir s’il était un intimidateur ou s’agissait-il d’un instantané unique d’une situation grossière et abusive ?

Il existe une différence. Il n’y a pas une cellule dans mon corps qui défende Williamson, mais le mot « harcèlement » semble être lancé avec une fréquence étonnante.

Selon le dictionnaire, l’intimidation est quelque chose d’entrepris “par une personne méchante ou prédatrice qui intimide, maltraite, harcèle ou contraint les gens – en particulier ceux considérés comme peu susceptibles de se défendre”.

Cette semaine, mon amie Vicky Pattison a publié une publication ludique et sarcastique sur son compte Instagram en plaisantant sur la façon dont son fiancé a les “capacités émotionnelles d’une pantoufle”.

Sans reprendre son souffle, les géants des médias sociaux l’ont retirée, l’accusant d’utiliser un discours de haine. Vous ne pouviez pas inventer.

Vicky est bien en vue sur les réseaux sociaux, avec plus de cinq millions de followers, et fait bon usage de son profil, montrant à la fois les côtés glamour et basiques de la vie.

Elle est une grande critique de l’intimidation. Et la voici, plaisantant sur l’homme qu’elle aime, respecte et va bientôt épouser.

C’était juste comique, léger et espiègle.

Oh l’ironie. Ce n’est pas seulement inquiétant que la plate-forme utilise des moniteurs automates incapables de distinguer une blague d’un vrai mal, mais plus préoccupant que les abonnés masculins l’aient rapidement dénoncée.

Ils se sont clairement sentis harcelés. Personne ne devrait avoir l’audace de suggérer qu’un homme a les capacités émotionnelles d’une chaussure d’intérieur confortable.

Cela pourrait nuire à jamais à la santé mentale de quelqu’un (c’est du sarcasme, d’ailleurs, pour ceux d’entre vous qui pourraient être déclenchés).

Je vois d’abord le côté drôle mais je peux lire entre les lignes. En tant que femme intelligente et mûre, je crois que je peux faire la différence entre la vindicte et le sarcasme.

Mais il semble que le monde perde rapidement sa capacité à faire de même.

Gavin Williamson a été accusé d’intimidation par la députée conservatrice Wendy Morton Crédit : Getty

Faire la lumière sur la santé mentale et la maltraitance des autres se fait attendre depuis longtemps.

Mais maintenant, la balance semble pencher dans la mauvaise direction.

Nous comprenons que les paroles et les actes peuvent causer du tort. Mais il semble maintenant que personne n’ose ou n’ait le droit de dire huer à une oie.​​

Un commentaire ironique, une remarque ou une opinion personnelle ne font pas un tyran.

J’ai eu quelques histoires supprimées par Insta. L’un était quand j’ai «menacé» un de mes amis (le chef Tom Bateman) que je «l’achèverais» s’il me servait un jour du fromage de chèvre.

​J’ai reçu la même conférence que Vicky parce que mon commentaire allait à l’encontre des directives de leur communauté sur le discours de haine.

LES GENS DOIVENT PRENDRE UN COMPRIMÉ DE REFROIDISSEMENT

Les sportifs et les femmes, les politiciens et les autres personnalités publiques sont souvent victimes d’abus raciaux, d’homophobie et de misogynie lors d’attaques ininterrompues – et personne ne sourcille.

​Je suis traité d’intimidateur en ligne si j’ai donné une opinion équilibrée mais franche de quelqu’un.

L’opinion, les amis, n’est pas de l’intimidation. Mais nous semblons nous être embarqués dans cette histoire d’amour salace avec tout ce qui est sensible, vulnérable et déclencheur (un autre mot que je déteste), à ​​tel point que nous en sommes devenus dépendants.

C’est comme si nous montions maintenant sur une sorte de cheval réactionnaire du nombrilisme maussade et apitoyé sur lui-même, à travers la forêt délicate de l’offense et de l’hypersensibilité – et maintenant nous ne semblons tout simplement pas savoir comment descendre de cheval.

L’ironie est que nous sommes devenus insensibles au bruit fort des trolls et des vrais intimidateurs, mais que nous prospérons en étant hypersensibles aux opinions et à ce bruit silencieux et drôle de l’ironie. C’est complètement irrationnel.

La sensibilité et l’équilibre nous ont quittés. Rationale semble avoir péri.

Soit les gens crient des abus ignobles et restent impunis, soit ils font un jibe hilarant et sarcastique et sont fustigés.

Les gens doivent prendre une pilule de refroidissement. Ceux qui sont offensés par un chausson ou un fromage de chèvre doivent se calmer et réapprendre à être raisonnables.

Pourquoi avons-nous perdu la capacité de comprendre la différence entre l’intimidation, les insultes, les blagues et les opinions ?

​Le racisme, l’homophobie et le sexisme ne sont jamais des opinions mais des abus et de la haine.

Cependant, les commentaires, les sentiments et, si Dieu le veut, le sarcasme doivent être autorisés dans le discours public.

Trouver de l’offense dans les mots de chacun est la mort de la liberté d’expression.

L’intimidation n’est jamais acceptable. Mais cette hypersensibilité constante et ce sentiment d’être offensé sont fatigants.

Calmez-vous, mes chers. Ce n’est peut-être qu’un avis.

Désolé, Chris et Em, mais vous n’êtes pas Monty ou Meryl

Captain America Chris Evans a été élu l’homme le plus sexy du monde Crédit : Getty

La star de HOLLYWOOD, Chris Evans, a été élue l’homme le plus sexy du monde par le magazine People.

Qu’est ce que ça veut dire? Et qui le dit ?

Il ressemble à un Joe assez moyen pour moi. Il ne suinte certainement pas sexy, à mon humble avis.

Et c’est parce que le sex-appeal est entièrement subjectif.

Qui dit ce qui est sexy ? Pour certains, c’est Owen Warner montrant son torse sous la douche dans I’m A Celeb.

Pour d’autres, il pourrait s’agir de Monty Don entièrement vêtu de ses insignes de jardinage. (Defo ce dernier pour moi, si vous êtes intéressé.)

Emily Ratajkowski n’est pas un patch sur Meryl Streep, dit Ulrika Crédit : Getty

C’est comme quand Emily Ratajkowski a été déclarée la plus belle femme du monde.

Je veux dire, c’est à peine un petit-déjeuner de chien, mais je ne peux pas dire que c’est la plus belle femme du monde.

Donnez-moi Meryl Streep, 73 ans, n’importe quand.

Gino… papa trad ou mauvais papa ?

Les commentaires de Gino montrent une arrogance et un trope misogyne dommageable et dépassé 1 crédit

Le CHEF Gino D’Acampo reproche à David Beckham d’avoir attendu que les pères qui travaillent passent du temps avec leurs enfants.

Gino dit qu’il n’a jamais fait de Lego ou d’activités avec ses enfants parce qu’il ne le voulait tout simplement pas.

Il prétend appartenir à une génération d’hommes qui vont travailler et ne sont pas censés jouer avec leurs enfants, et encore moins se sentent coupables de ne pas le faire.

David Beckham profite au maximum du temps qu’il passe avec ses enfants

Quelques petites choses, Gino. Je vous entends quand il s’agit de faire des activités avec vos enfants – je n’ai jamais été Fun Mum.

J’ai trouvé beaucoup de choses ennuyeuses, fastidieuses et une fuite des cerveaux. Mais je l’ai fait parce qu’en tant que parent, c’était ce qu’on attendait de moi.

Je voulais créer des liens avec mes enfants et je savais que c’était bon pour eux.

Deuxièmement, David Beckham n’est pas le premier père à montrer qu’il s’amuse et fait des choses amusantes avec ses enfants.

Où étais-tu, Gino ? Il existe d’innombrables pères qui interagissent avec leurs enfants en dehors du travail et qui en profitent réellement.

Mais le pire de tout, les commentaires de Gino montrent une arrogance et un trope misogyne et dépassé préjudiciable selon lequel c’est le travail des femmes de divertir et de jouer avec les enfants.

Les hommes sont de purs chasseurs-cueilleurs. Sauf que ceux d’entre nous qui vivent dans le monde réel – pas celui chauvin de Gino – ne le savent que trop bien, les femmes chassent et cueillent désormais aussi.

Ils vont également travailler, faire le ménage et divertir les enfants tout en grattant le sol à la recherche de leur dignité et de leur estime de soi. Je suis stupéfait par les commentaires de Gino.

Il se vend comme un grand père de famille, mais il l’est clairement selon ses propres conditions.

Il fait ce qu’il veut et ce qu’il aime et le reste dépend de sa femme et de la mère de ses enfants.

L’appeler “traditionnel” ou “générationnel” n’est pas tant une excuse qu’un signe de grande ignorance, et finalement une insulte aux mamans et aux papas qui ont une compréhension claire de ce qu’on attend d’eux en tant que parents.

Pas le genre qui ne fait que ce qu’il veut.

C’est Maya culpa, Stormzy

Stormzy dit qu’il aurait dû traiter Maya Jama comme une reine 1 crédit

VOIR Stormzy et son ex, Maya Jama, s’embrasser lors d’un événement du showbiz cette semaine me fait me demander combien de temps avant que ce couple ne se remette ensemble.

L’écoute de son interview perspicace avec Louis Theroux a montré à la plupart d’entre nous un côté de Stormzy que nous n’avons pas vu.

Il était clair que lorsqu’il parlait non spécifiquement d’une rupture amoureuse, il faisait référence à Maya.

Aucun de nous n’est parfait dans les relations, mais j’ai senti que son aveu de ne pas l’avoir traitée correctement et d’avoir fait des erreurs a fait plus que corroborer les rumeurs selon lesquelles il l’a trompée.

Il est plein de regrets et – c’est peut-être sexiste – mais c’est vraiment bien d’entendre des hommes parler avec le cœur.

En tant que femmes, nous sommes douées pour nous ouvrir et partager, mais les hommes, le plus souvent, portent leur armure protectrice qui nous donne aux femmes le sentiment qu’elles ne peuvent jamais être blessées ou avoir le cœur brisé.

Stormzy a expliqué qu’il n’avait pas bien traité son ex – elle aurait dû être traitée comme une reine.

Ce qui est mignon et attachant, mais continue également le récit selon lequel nous, les femmes, voulons être mises sur un piédestal et louées et recevoir une sorte de traitement royal.

La réalité ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité.

Je serais gêné si un mec me traitait comme une reine. Mais c’est peut-être juste le moi indépendant.

Malheureusement, en ce qui concerne le comportement respectable des hommes, la barre est si ridiculement basse en ce moment, qu’elle est, en fait, en enfer.

Nous serions tous heureux avec un peu de loyauté, de considération et une tasse de thé au lit.