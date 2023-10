Je suis constamment harcelé par les selfies en tant que sosie de Jack Grealish – maintenant je me marie sur MAFS, dit le « marié intrus »

VOUS seriez pardonné de penser que le footballeur de Man City et de l’Angleterre, Jack Grealish, s’est marié en secret, à en juger par ces photos.

Mais ce premier aperçu de l’édition de ce soir de l’émission de téléréalité E4 Married At First Sight montre en fait le marié Jordan et son épouse Erica.

L’entraîneur personnel aux cheveux souples a déclaré à propos de sa ressemblance avec l’attaquant des Trois Lions : « Je comprends souvent que je ressemble à Jack Grealish.

« Surtout s’il s’agit d’un cadre social où les gens ont pris un verre.

«Je l’aurai peut-être 30 fois par nuit.

« Les gens demandent des photos ou des vidéos et ils le taguent en ligne.

« Il en a probablement marre de me voir dans ses réseaux sociaux.

« Peut-être qu’il dira : « Pour qui ce type se prend-il ?

« Jack, je ne dis pas que je suis toi, je n’essaie pas d’être toi, mais les gens le disent tout le temps. C’est un compliment.

«Je ne l’utilise pas à mon avantage car, aussi incroyable soit-il, je suis heureux d’être moi-même.

« Je m’aime encore assez pour ne pas vouloir être lui. »

