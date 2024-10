« Je suis conscient que beaucoup de gens pensent que je suis juif »

Quand vient le temps de résumer les événements télévisés les plus originaux et rafraîchissants de la décennie, Kathryn Hahn risque de se démarquer, grâce aux nombreux projets qu’elle choisit avec la précision d’un chef cueillant le persil parfait.

Mais avant tout, on se souviendra d’elle pour un moment réconfortant au plus fort de la pandémie de COVID-19 : Agatha All Along, la chanson qui a révélé la véritable identité de la sorcière dans la série WandaVision, montrant ce que Marvel peut accomplir lorsque des écrivains talentueux bénéficient d’une rare liberté de création.

Bande-annonce d’Agatha All Along (Vidéo : gracieuseté de Disney+)

En fait, la chanson et le personnage d’Agatha ont été si bien accueillis que Marvel a décidé de construire un spin-off complet autour d’elle. Ce n’est pas une mince affaire pour un studio qui n’a pas connu beaucoup de succès commercial au box-office ces dernières années et qui est pris entre le désir de produire des projets dirigés par des femmes et une base de fans quelque peu agressive.

Mais tout comme la façon dont Better Call Saul a émergé de Breaking Bad en tant que chef-d’œuvre, la tentation de donner à Hahn la vedette était suffisamment forte pour prendre un pari. Le résultat, Agatha : Darkhold Diaries, qui a fait ses débuts le mois dernier sur Disney+.

Si Hahn ressent la pression des attentes élevées et de l’investissement dans la série, elle la cache comme un trésor bien gardé. Dans l’hôtel londonien où nous nous rencontrons, décoré pour refléter l’ambiance sorcière de la série, elle apparaît fraîche comme un concombre et excitée à l’idée d’une interview avec un journaliste israélien, comme s’il s’agissait d’une couverture de Rolling Stone.

Lorsqu’on lui a demandé comment s’occuper des fans intenses et exigeants de Marvel, l’actrice a choisi de les qualifier de « passionnés ».

4 Voir la galerie Kathryn Hahn dans Agatha tout au long (Photo : Avec l’aimable autorisation de Disney+)

« Vous ne pouvez avoir aucune attente. Vous faites simplement de votre mieux et savez que les fans sont si passionnés et je l’apprécie tellement », dit-elle. « Ils connaissent ces personnages de comics comme leur poche. Si vous ne voulez tout simplement pas plaire à tout le monde, c’est génial. Vous préférez cela plutôt que l’apathie. Vous ne pouvez donc pas avoir d’attentes ni vous inquiéter à ce sujet. Ce n’est pas entre vos mains. »

Comment était-ce de travailler avec Marvel, une grande société sous Disney, mais dans le cadre d’un projet plus créatif comme WandaVision et Agatha ?

«Je n’ai été que dans [Marvel] des projets qui semblaient vraiment être une sorte de « demi-sœur méchant », ils ne semblaient tous vraiment pas normaux. Des projets qui ont eu beaucoup de magie pratique, un talent artistique incroyable et une narration très spécifique et très nouvelle. C’est comme une combustion lente qui porte ses fruits. C’est le monde dans lequel je connais Marvel. Vous avez l’impression de faire partie de la mythologie de Marvel et c’est très excitant de faire partie de vous-même en tant que méchant de Disney. C’est un héritage vraiment incroyable. Mais pendant que nous le faisions, nous n’avions pas vraiment l’impression que c’était exactement comme cette émission dans laquelle nous jouions.

Il se passe certainement des choses dans les quatre premiers épisodes amusants de la série, qui commence par une parodie pointue d’un tout autre genre, qui rappelle WandaVision. Il suit le voyage d’Agatha pour retrouver ses pouvoirs après qu’ils lui aient été enlevés. Pour y parvenir, elle doit parcourir la route des sorcières avec l’aide d’autres sorcières et d’un jeune fan de magie nommé Teen, dont le véritable lien avec elle reste flou à ce stade.

Agatha est également aux prises avec sa relation complexe avec Rio, une autre sorcière sauvage interprétée par Aubrey Plaza (The White Lotus). Les deux actrices, qui ont d’abord travaillé ensemble sur Parks and Recreation, partagent désormais une intense alchimie à l’écran, complétée par une tension sexuelle notable.

4 Voir la galerie Catherine Hahn (Photo : Jordan Strauss/Invision pour l’Académie de télévision/AP Images)

Depuis plus de 20 ans, Hahn s’est surtout fait remarquer dans des seconds rôles qui volent la scène, comme le rabbin Raquel Fein dans Transparent, ou dans Bad Moms et la récente suite de Knives Out. Désormais, Agatha lui donne toute la scène pour briller : elle est décomplexée, incroyablement drôle, quelque peu vulnérable et chaque instant qu’elle passe à l’écran est une leçon de maître sur la façon de rendre adorable un personnage aussi égocentrique. En fait, toute la série tourne autour de l’ancien trope des femmes en tant que « sorcières » et comment cela leur permet d’être blâmées pour chaque malheur.

«Je dirais [Agatha] « C’est une sorcière de bout en bout », dit Hahn, « et je pense qu’elle est une sorcière particulièrement difficile à vaincre. Tout ce qu’elle veut, c’est le pouvoir. C’est une sadique. Elle a un grand sens de l’humour et elle n’a besoin de personne d’autre. Elle travaille seule.

Depuis qu’elle a commencé comme personnage secondaire, avez-vous hésité à la rendre plus facile à aimer ?

«Je n’y avais jamais pensé mais [show creator] Jac Schaeffer et moi plaisantions toujours en disant qu’Agatha ne s’est jamais considérée comme une acolyte. Elle a toujours été le personnage principal. Elle avait beaucoup « d’énergie de personnage principal », comme disent les enfants. Donc, je pense qu’elle a toujours été en tête depuis le début. C’est ce qu’elle dirait. Mais je pense que l’astuce de celui-ci et de ce que Jac a si magnifiquement écrit est de lui permettre, ainsi qu’à nous en tant que téléspectateurs, de voir un peu de vulnérabilité, qui est son cauchemar.

Sa relation avec Teen ressemble beaucoup à celle d’une mère envers un adolescent. Vous êtes-vous appuyée sur votre propre expérience de mère ?

«Je dois l’avoir fait. C’est une relation belle et compliquée car elle ne veut jamais rien ressentir. Il se trouve qu’il est son familier cette fois-ci. Elle a été nounou, mentor, maman. Tout cela fait partie de ce narcissique vraiment égocentrique. C’est tout là-dedans.

4 Voir la galerie D’Agatha tout au long (Photo : Avec l’aimable autorisation de Disney+)

À propos, il y a quelques années, vous avez mentionné que vous ne laisseriez pas votre fils trouver votre nom sur Google pour éviter de voir des choses qu’il ne devrait pas voir. Est-ce que ça a changé ?

« Je ne surveille peut-être pas autant que je devrais sa recherche sur Google », dit-elle en riant, « mais il a presque 18 ans. Il est allé à une fête et son demi-frère se trouvait dans une pièce et il a dit ‘Je suis entré’. et je l’ai vu jouer et je suis sorti de la fête. Il ne pouvait pas s’en approcher.

À 51 ans, Hahn n’est plus seulement un favori secret parmi les aficionados de la culture pop, mais un visage reconnaissable que beaucoup sont heureux de voir sur n’importe quel écran. Elle est née à Westchester, dans l’Illinois, et a grandi à Cleveland, dans l’Ohio, loin des centres de divertissement et sans aucune faveur.

Elle a fait sa percée au début des années 2000 avec un rôle régulier créé spécialement pour elle dans Crossing Jordan, une émission qui a duré six saisons sur NBC. Malgré son talent indéniable, elle s’est souvent retrouvée reléguée à l’écart lors de l’âge d’or des séries télévisées câblées, dominées par des hommes blancs confus. En 2011, elle est même apparue dans deux épisodes de la malheureuse sitcom Traffic Light, basée sur la série télévisée israélienne à succès Ramzor.

4 Voir la galerie Catherine Hahn (Photo : Vianney Le Caer/Invision/AP)

Hahn a toujours trouvé du travail, mais son statut a commencé à changer en 2014 avec les débuts de Transparent, où elle incarne un rabbin réformé de manière si convaincante que de nombreux téléspectateurs croient qu’elle est juive. En réalité, Hahn a grandi dans une famille entièrement catholique mais aime être considéré comme un juif honoraire.

«Je suis conscient que beaucoup de gens [think I’m Jewish]», dit-elle. « Cette partie était si importante pour moi et je fais toujours des randonnées et des promenades avec le rabbin Susan Goldberg qui est ma pierre de touche tout au long de tout cela. J’ai vraiment beaucoup appris en tant qu’être humain tout au long de ce processus.

J’ai lu que tu aimais vraiment Unorthodox [starring Israeli actress Shira Haas].

« Oh, j’adore ce spectacle. »

Je voulais dire que Shira Haas fait également partie de l’univers Marvel désormais. Peut-être que vous vous rencontrerez tous les deux.

« Oui ! Oui ! J’espère vraiment que les chemins se croiseront pour que je puisse me réjouir de sa performance dans ce spectacle. »