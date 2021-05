Je suis complètement vacciné, mais suis-je prêt à voyager?

En juin ou juillet, je pourrai peut-être enfin rencontrer mon neveu né en 2020. Mais comment vais-je me rendre au Michigan pour le voir?

Je suis depuis longtemps deux semaines après ma deuxième dose de vaccination, et mon mari est à seulement 10 jours de sa marque de deux semaines. J’ai déjà écrit sur certaines des petites choses que nous prévoyons de faire, de la coupe de cheveux aux repas en plein air, mais maintenant nous devons aussi commencer à penser à certaines des plus grandes choses. Comme si nous sommes prêts à voyager dans un avion pour voir nos proches.

Des questions comme celles-ci se résument toujours à notre niveaux personnels de tolérance au risque. Mon mari et moi ne sommes pas très tolérants au risque et avons gardé notre comportement très prudent pendant la pandémie. Maintenant, nous devons comprendre ce que cette nouvelle réalité signifie pour nos évaluations des risques pour choix de tous les jours et grandes décisions.

Les dernières mises à jour des Centers for Disease Control and Prevention (au 2 avril) indiquent que les Américains sont complètement vaccinés contre le COVID-19 peuvent reprendre le voyage à faible risque pour eux-mêmes. Les voyageurs vaccinés n’ont plus à suivre les recommandations du CDC pour passer un test COVID-19 avant et après le voyage à moins requis par le destinatiau. Ils doivent encore porter des masques et prendre d’autres précautions. Pour les recommandations les plus récentes, consultez le site Web du CDC ici.

Inévitablement, nous examinerons les données et les avis scientifiques, tiendrons compte de nos angoisses, de notre budget et de notre temps, et prendrons une décision. Ce sera difficile et inconfortable, mais c’est un pas vers la façon de naviguer dans nos vies alors que les vaccins sont distribués et que nous revenons à quelque chose comme «normal».

C’est un nouveau monde étrange. Mais je sais que nous pouvons y naviguer ensemble.

L’actualité du voyage d’aujourd’hui

Tout comme moi, de nombreux Américains envisagent de voyager maintenant que les vaccins sont largement disponibles. Et de nombreux Américains LGBTQ ouvrent la voie en ce qui concerne la reprise du tourisme dans le pays.

Les voyagistes et les agents de voyages LGBTQ ont un lien direct avec les voyageurs queer et signalent un vif intérêt et des réservations de voyages. «Après (avoir publié) l’intégralité de notre programme de tournées jusqu’à la fin de 2022, nous avons vu notre plus grand mois de ventes de nos 12 ans d’histoire», déclare Robert Sharp, cofondateur et PDG d’Out Adventures.

La sécurité des voyages est étroitement liée à la communauté LGBTQ. Dans plus de 70 pays, dont beaucoup sont populaires auprès des voyageurs LGBTQ, l’homosexualité est criminalisée. Cela comprend 11 pays dans lesquels la mort est la punition infligée aux personnes reconnues coupables d’homosexualité et d’autres «crimes» de non-conformité sexuelle et de genre. Les voyageurs trans et non binaires, en particulier ceux de couleur, peuvent rencontrer des défis tels que le manque d’accès aux toilettes, des rencontres difficiles aux points de contrôle de la Transportation Security Administration et même une hostilité pure et simple et pire dans tout cadre public.

Face à tout cela, les personnes queer explorent encore et ont beaucoup à apprendre au reste du monde sur la façon de voyager avec intention et joie tout en préservant leur propre sécurité et celle de la communauté qui les entoure.

«Les consommateurs LGBTQ ont le pouvoir d’apporter des changements et de soutenir les entreprises et les destinations LGBTQ en choisissant de dépenser leurs dollars de voyage avec ceux qui soutiennent notre communauté», déclare Jeff Guaracino, co-auteur du «Handbook of LGBT Tourism and Hospitality». «En tant que communauté, nous pouvons soutenir les entreprises amies et appartenant à des LGBTQ et leurs employés en dépensant d’abord nos dollars de voyage avec eux.»

Lectures d’aujourd’hui

